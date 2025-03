Wat te doen in Durbuy: 10 tips voor een geslaagd weekend

Met een kasteel, eeuwenoude huisjes, knusse kasseistraatjes en de Ourthe vlakbij is het heerlijk vertoeven in het gezellige Durbuy. Trek je een weekend naar de Ardennen? Wij vertellen je wat er allemaal te doen valt in Durbuy.

Weet je niet wat te doen in Durbuy? Deze plekjes wil je niet missen!

1. Historisch stadscentrum

Het knusse stadscentrum van Durbuy leent zich perfect voor een namiddagje kuieren. Verwacht je aan piepkleine kasseistraatjes, middeleeuwse huisjes en een resem aan charmante winkeltjes en restaurants.

Bij mooi weer strijk je neer op een van de terrasjes op de Place aux Foires. Hier vertrekt ook het toeristentreintje richting de uitkijktoren Belvédère de Durbuy, waar je van een prachtig panoramisch uitzicht geniet over de stad en de Ourthe.

Fijnproevers boeken een plekje in een van de restaurants van sterrenchef Wout Bru, beroemd tot ver buiten Durbuy en op wandelafstand van de Place aux Foires. Reserveren doe je via sanglier-durbuy.be.

2. Kasteel van Durbuy

Vlakbij het historisch centrum, aan de oevers van de Ourthe vind je Château de Durbuy. Dit sprookjesachtige 17de-eeuwse kasteel is in privébezit, dus je kunt het niet bezoeken. Toch is het zeker de moeite om er eens langs te wandelen tijdens je wandeling door het historisch centrum.

3. Anticlinaal van Durbuy

‘Falize rots’, ‘Homalius-rots’ of ‘Anticlinaal’: allemaal verwijzen ze naar hetzelfde imposante natuurfenomeen in Durbuy. De 300 miljoen (!) jaar oude rots heeft een bijzondere omgekeerde U-vorm, en de top is het hoogste punt van de stad. Het pleintje vlakbij de fonteinen is een perfecte plek voor een schattige selfie.

4. Vormsnoeipark

In het stadspark wandel je over kronkelpaadjes langs meer dan 250 bomen en struiken gesnoeid in kunstige vormen. Naast plantsculpturen, heeft het Parc des Topiaires of Vormsnoeipark ook heel wat bloemen, een gezondheidstuin met medicinale planten en een mooi uitzicht op het kasteel van Durbuy.

5. Dolmen van Wéris

Op een kwartiertje rijden van Durbuy vind je Wéris, dat gekroond is tot een van de mooiste dorpjes in Wallonië. Vanuit de charmante dorpskern vertrekken verschillende wandelroutes richting de eeuwenoude dolmens en menhirs in de omgeving, die je terugkatapulteren naar de tijden van Asterix & Obelix. Een aanrader voor geschiedenis- en archeologieliefhebbers!

6. Labyrint van Barvaux

Bezoek je Durbuy tijdens de zomermaanden? Dan is een tripje naar het Labyrint van Barvaux een leuke activiteit. Een maïsdoolhof van maar liefst 11 hectaren strekt er zich uit, je kunt tien kronkelende wandelroutes door het labyrinth volgen. Tussendoor zijn er voorstellingen met levensechte acteurs. Kun jij de uitgang vinden?

Meer info: lelabyrinthe.be.

7. Adventure Valley Durbuy

Ook als het regent valt er heel wat te doen in Durbuy. In het avonturenpark Adventure Valley Durbuy heb je keuze tussen een hele resem aan binnen- en buitenactiviteiten. Amuseer je bijvoorbeeld met een potje bowling, een lasergame, escape room of in de binnenspeeltuin. Komt de zon er alsnog door? Waag je dan aan het klimbos, de tubing glijbaan, ziplines of een heuse Via Ferrata.

Meer info: adventure-valley.be.

8. Wandelen

Een weekendje Ardennen is niet compleet zonder een fikse bos- of natuurwandeling. Ook Durbuy is een ideale uitvalsbasis voor een verfrissende wandeltocht.

De Boucle de Durbuy (5 km) neemt je mee langs de mooiste plekjes van de stad en omgeving. Of volg de Ourthe, bossen en rotsen tot in het nabijgelegen dorpje Bohon tijdens deze 5,5 km-lange wandeling. Handig: met deze wandelapps stippel je makkelijk je eigen wandeling uit.

9. Fietsen

Fervente fietsers kunnen de omgeving ook al trappend verkennen. Cross met je mountainbike door de Ardense bossen of waag je aan een stevige klim. Volg bijvoorbeeld deze verkennende fietsroute van 40 kilometer, of kies een van de 10 uitgestippelde fietsroutes op Komoot.

Praktisch: in Durbuy kun je onder andere fietsen huren bij Adventure Valley Durbuy (mountainbike of elektrische mountainbike).

10. Kajakken

Fijn om in het voorjaar of de zomer te doen: kajakken op de Ourthe. Stap samen met je vrienden- of familiegroep in een bootje en dobber rustig langs al die natuurpracht met het zonnetje op je snoet. Heerlijk!

Praktisch: je kunt een kajak huren via Ardennen.nl of Adventure Valley Durbuy. Je kiest tussen verschillende afstanden, bijvoorbeeld 8 of 12 kilometer. Bij een te lage of te hoge waterstand gaat de kajaktocht niet door.

Meer leuks om te doen:

