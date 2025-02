6 wandelapps voor nóg meer plezier tijdens het stappen

Trek jij ook geregeld je stapschoenen aan om op pad te gaan? Dan maak je je staptocht vast nog een tikkeltje leuker met deze handige wandelapps!

Wandelapps die je staptocht nog een tikkeltje leuker maken

1. Door bos en hei en op het strand

Je houdt van wandelen langs onbekende bosweggetjes of dwars door de natuur? De eerste in dit rijtje met wandelapps leidt je over alle wandelpaden van België en is offline beschikbaar. Bestaat ook voor fietsen, paardrijden en varen.

Topo GPS België, voor iOS en Android. Klik hier om de app te downloaden.

2. Tot in het kleinste detail

Hoe ver, hoe lang, hoe snel, hoe hoog (of hoe laag) en waar: deze app vertelt je werkelijk alles over je wandelingen. Je kunt je tocht ook vergelijken met een vorige of trainingssessies volgen.

Walkmeter Walking & Hiking GPS, voor iOS en Android.

3. Zoek de schat

Maak je tochtjes speelser met geocaching. Dat is een spel waarbij schatten worden verstopt die je moet zoeken met behulp van tips of gps-coördinaten. Deze app helpt je op weg!

Geocaching, voor iOS en Android.

4. Van knooppunt naar knooppunt

Ben je meer een planner en stippel je graag een route uit op voorhand? Dan is de app Wandelknooppunt de gepaste app voor jou. Het leuke eraan is dat je onderweg nog altijd makkelijk je route kunt bijsturen op basis van de knooppunten die in je buurt liggen.

Wandelknooppunt, voor iOS en Android.

5. Zoekpret met de kinderen

Ben je op zoek naar een leuke app waarmee je ook je kinderen makkelijk op sleeptouw kunt nemen? Dan is Troovie net wat je nodig hebt! Je maakt er immers zelf een speurtocht mee op maat zodat je makkelijk in je eigen omgeving kunt wandelen én speuren.

Troovie, voor iOS en Android.

6. Herbeleef je wandeltocht

Ben jij iemand die graag foto’s bijhoudt en herinneringen opslaat van je tochten? Dan zit je helemaal goed met de app Relive. Na je wandeltocht kun je namelijk je hele route herbeleven dankzij een 3D-video. Je duidt zelf je hoogtepunten aan en je vult je gewandelde route aan met foto’s en notities. Een fijne herinnering!

Relive, voor iOS en Android.

Test je wandelapps tijdens een van deze fijne wandelingen:

