Wil jij dit jaar wat vaker aan zelfontwikkeling doen? Sta je te popelen om iets nieuws te leren? Of ben je misschien op zoek naar een nieuwe hobby? Deze leuke workshops en cursussen kun je samen met je vriendinnen doen, of gewoon van thuis uit volgen.

De leukste (online) workshops

1. Workshop Kintsugi

Ooit al eens gehoord van Kintsugi? Dat is een Japanse techniek waarbij je gebroken voorwerpen herstelt met een gouden lak. De imperfectie van de gouden barsten maakt het voorwerp daarna juist mooier.

Tijdens een Kintsugi Workshop in Antwerpen leer je eerst wat meer over de Wabi Sabi-filosofie, daarna breek en repareer je een beeldig keramieken kommetje. Mooi meegenomen: je krijgt ook een setje mee naar huis, zodat je achteraf ook zelf kapot servies kunt upcyclen.



2. Masterclass Garden Design

De wintermaanden zijn het uitgelezen moment om na te denken over je tuin. In de masterclass Garden Design van Studio May & June leer je in vier modules hoe je een tuin ontwerpt: van een moodboard maken, over het juist opmeten van je tuin, tot hoe je een beplantingsplan maakt.

Per post krijg je een pakket toegestuurd met een lesboek, handige tools waaronder een bewaarmap voor je knipsels en een schaalliniaal bijvoorbeeld, en een link naar video’s en downloads die je op weg helpen met het ontwerpen van je eigen tuin.



3. Next Level Handletteren

Wil je net dat stapje verder gaan dan de basis handletteren? Dan is de cursus Next Level Handletteren van Letteren & Tetteren iets voor jou. Hierbij word je uitgedaagd om te experimenteren met doodles, lettertypes en brushpennen. Je doorloopt de zeven hoofdstukken op je eigen tempo en kunt ondertussen vragen stellen.



4. Terrazzo onderzetters maken

Nog een trend in de workshop-wereld is terrazzo: kleurrijke, gestippelde deco-items (bijvoorbeeld onderzetters of plantpotten) die je makkelijk zelf maakt. Tijdens de Terrazzo workshop van House Raccoon (meerdere locaties) maak je zelf een set vrolijke onderzetters. Je kunt zelf de kleurencombinaties kiezen én het hoeft er helemaal niet perfect uit te zien, want dat is net het mooie!



5. Fleurige Flowerhoop met droogbloemen

Hou jij ook zo van droogbloemen? Dan is de volgende workshop misschien wel iets voor jou. Bij Floral Madnesses Atelier in Mechelen kun je namelijk een workshop ‘dried floral hoops’ volgen.

Rond een grote metalen ring maak je een opvallend droogbloemenstukje. Het afgewerkte kunstwerkje kun je dan ophangen aan de muur. Leuk om eens samen met je vriendinnen, moeder of dochter te doen!



6. Keramiek

Ook keramiek kan natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje workshops. Pottenbakken of keramiek is de laatste jaren superpopulair geworden, en terecht: een potje kleien en vervolgens glazuren is meditatief en creatief, én je gaat naar huis met unieke, zelfgemaakte serviesitems.

Bij Club Bonheur in Mechelen maak je bijvoorbeeld je eigen ontbijtsetje: een kopje, kommetje en bordje. Maar ook voor wie liever borden, schalen, vazen of kandelaars maakt, zijn er over het hele land keramiekworkshops te vinden. Een handig overzicht vind je hier.



7. Wanddecoratie tuften

Tijdens een workshop tuften bij Studio Kuma in Antwerpen leer je je eigen tapijt of wanddecoratie maken. Aan de hand van kleuren en patronen laat je je creativiteit de vrije loop gaan. En je gaat naar huis met een kleurrijk kunstwerkje waarmee je achteraf kunt pronken in je interieur!



8. Geurkaars maken

Hou je van mooie geurkaarsen? Dan is de volgende workshop misschien wel iets voor jou. Je maakt tijdens deze workshop in Brussel zelf een kaars: van de wax smelten en een zelfgekozen geurtje toevoegen tot de kaars afwerken met een mooie droogbloemencompositie. Mooi om cadeau te geven of om zelf te houden!



9. Glas-in-lood

Bij Atelier Planttrekker maak je tijdens een workshop glas-in-lood (meerdere locaties) je eigen glascreatie. Je leert er de basistechnieken van glas snijden en slijpen, maar ook hoe je moet solderen en polijsten. Met de verschillende kleuren, glassoorten en patronen kun je zo creatief zijn als je maar wilt: ga je voor een plantenblad, paddenstoel of geometrische figuur?



10. Zeep maken

Zin om zelf je eigen zeep te maken? Bij Zogezeept in Antwerpen leer je tijdens een van hun workshops zelf zeep maken aan de hand van natuurlijke ingrediënten zoals olijfolie, shea butter of kokosolie. Je kiest zelf geurtjes en kleurtjes en maakt maar liefst één kilo zeep (tien blokken) om mee naar huis te nemen. Verwennerij voor jezelf, of om cadeau te geven!



