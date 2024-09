Logeren in Zeeland: 25 leuke vakantiehuisjes, hotels en B&B’s

Eindeloos fietsen en wandelen of een heerlijk weekendje vol verwennerij: Zeeland gaat nooit vervelen. En al zeker niet als je overnacht op een van deze plekjes…

Vakantieparken Zeeland

Landal Duinpark ’t Hof van Haamstede

Klauteren in het klimbos, racen met de mountainbike, een potje tennis of een lange strandwandeling: in Duinpark ’t Hof van Haamstede is er geen tijd voor verveling.

Vanaf € 354 voor een midweek (4 personen), landal.be/parken

© Maarten Huisman

Landal Vakantiepark Port Greve

Vakantiepark Port Greve in Brouwershaven is een paradijsje voor waterratten: van paddelen of surfen op het Grevelingenmeer, tot een plons in het binnenzwembad.

Vanaf € 244 voor een midweek (4 personen), landal.be/parken

© Landal

Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad

Water, water, en nog meer water in het Landal Strand Resort in Nieuwvliet-Bad: slaap in een huisje langs de vijver (een trekvlot brengt je naar de overkant), duik in het binnenzwembad of wandel tot aan de zee.

Vanaf € 347 voor een midweek (4 personen), landal.be/parken

© Landal

Roompot Noordzee Résidence Dishoek

In Koudekerke geniet je in een van de vakantiehuisjes van Roompot van de zilte Zeeland-lucht, de glooiende duinen en de uitgestrekte Zeeuwse kust. Na een dagje uitwaaien op het strand is het volop relaxen geblazen in de sauna.

Vanaf € 580 voor een midweek (4 personen), roompot.be/bestemmingen/nederland/zeeland

© Roompot

Roompot Buitenhof Domburg

In het vakantiepark van Roompot in Domburg, aan de kust van Zeeland, logeer je in een van de charmant vakantiehuisjes in boerderijstijl. Heb je last van vermoeide spieren na het vele wandelen of fietsen? Kom dan tot rust in het bubbelbad, in de sauna of neem een deugddoende massage.

Vanaf € 752 voor een midweek (4 personen), roompot.be/bestemmingen/nederland/zeeland

© Roompot

Roompot Beach Resort

In Nieuwvliet-Bad logeer je in een wit huisje met rieten dak, een houten beach lodge met veranda of een tiny house. Via een houten vlonderpad wandel je rechtstreeks van het resort naar het brede strand.

Vanaf € 454 voor een midweek (4 personen), roompot.be/bestemmingen/nederland/zeeland

© Roompot

Oesterdam Resort

Een knus vakantiehuisje huren aan het water, dat doe je in het Oesterdam Resort in Tholen. Alles is voorzien, het enige wat jij hoeft te doen, is genieten van het eeuwige blauw.

Vanaf € 673 voor een midweek (4 personen), waterrijkoesterdam.nl

© Waterrijk Oesterdam

Vakantiehuisjes Zeeland

Natuurhuisje

In Kortgene, in het midden van Zeeland, vind je een rij aan vakantiehuisjes, ingebouwd in een hooggelegen dijk aan de rand van het bos. De huisjes hebben elk een eigen terras, muren van gerecycleerd hout en zijn energiezuinig.

Vanaf € 578 voor een midweek (4 personen), natuurhuisje.be/vakantiehuisje/66308

© Natuurhuisje

Bakhuisje Zeeland

Bakhuisje Zeeland is een knus huisje midden in het groen van Schoondijke, inclusief tuin, ligbad en interieur dat zo op Pinterest kan. Geen beter plekje om met z’n tweetjes te gaan onthaasten.

Vanaf € 135 per nacht (2 personen), liefhuisjezeeland.nl

© Bakhuisje

Ziltvloed

In het stille Waterlandkerkje huur je Ziltvloed: een kindvriendelijk vakantiehuis (hallo, speelschuur!) met een dromerig, landelijk interieur en een zonnige patiotuin, mét buitendouche.

Vanaf € 375 voor een weekend en € 495 voor een midweek, cocoonhuisjes.nl/zeeland

© sigridbulens

Fonteyn Groede

Op de bovenverdieping van koffiebar Fonteyn Groede logeer je in een trendy vakantieappartement. Midden in de romantische dorpskern van Groede (lees: met uitzicht op een fonteinpleintje) en op slechts drie kilometer verwijderd van het strand.

Vanaf € 120 per nacht (max. 4 personen), fonteyngroede.nl

© Marjolein Dieleman

Zuidzonderlijk

Voor een luxueus weekendje weg van de wereld moet je bij Zuidzonderlijk zijn: twee desolate designhuisjes in Oostburg met chique hanghaard en hoge ramen die uitkijken op de uitgestrekte velden.

Vanaf € 180 per nacht (2 personen), nice2stay.com/nl/accommodations/zuidzonderlijk of airbnb.be (zoek ‘unieke schuilplaats Cavour’ en ‘unieke schuilplaats Garibaldi’)

© Zuidzonderlijk

Hofstede Welland

Bij Hofstede Welland kies je uit een prachtig gerenoveerde boerderijloft of een van de knusse lodges, waar je meer privacy hebt. Rustig gelegen tussen de velden van Noordwelle, maar met het bruisende Renesse net om de hoek.

Vanaf € 103 per nacht (2 personen), hofstedewelland.nl

© Suzan Fotografie

Slapen op het strand

Ken je de Roompot-vakantiehuisjes al in Vlissingen en Kamperland? Een compact huisje waarin alles zit wat je nodig hebt, en je ’s morgens – bijna letterlijk – wakker wordt met je tenen in het zand.

Vanaf € 534 voor een midweek (4 personen), roompot.be/slapen-in-een-strandhuis

© Roompot

Hotels Zeeland

De Zilte Zeeuw

Een knus hotelletje waar je heerlijk kunt overnachten én lekker kunt eten, is De Zilte Zeeuw. Gelegen in het charmante Kortgene en op slechts 15 minuten rijden van de zee. Na een dag strand zin om een stadje te bezoeken? Middelburg en Zierikzee zijn vlakbij!

Vanaf € 102 per nacht (2 personen), deziltezeeuw.nl

© Eric Konings Fotografie

De Timmerfabriek

Hotel De Timmerfabriek in Vlissingen is een gerenoveerde fabriek uit 1914. Het ligt vlak bij de haven en met moderne én duurzame kamers, die nog steeds hun oorspronkelijke industriële toets hebben.

Vanaf € 122 per nacht (2 personen), kloegcollection.com/overnachten/hotel-de-timmerfabriek

© Angela Verdam Scherp Fotografie

Stayokay

Overnachten in een 13de-eeuws kasteel doe je niet alleen in de Loire of Ardennen, maar ook in Zeeland. Stayokay is een charmant hostel in een pittoresk kasteel in Domburg. Inclusief verrassend lekker ontbijt en de zee op slechts 600 meter. Plus: een heel kindvriendelijk logeeradresje!

Vanaf € 140 per nacht (2 personen), stayokay.com/hostel/domburg

© Taco van der Werf Photography

Hotel Ter Zand

Een moderne hotelkamer of luxueuze Garden Suite boek je bij Hotel Ter Zand in Burgh-Haamstede. Rustig gelegen, met het strand op wandelafstand en natuurdomein de Zeepeduinen vlakbij (een mountainbikewalhalla!).

Vanaf € 89 per nacht (2 personen), de Gardensuite boek je vanaf € 139 (2 personen), sheetz.nl/boutiquehotelterzand

© Youri Claessens Photography

Fletcher Zuiderduin Beachhotel

Het Fletcher Zuiderduin Beachhotel in Westkapelle ligt midden in de duinen – meer Zeeland dan dat wordt het niet, toch? – en heeft een eigen beachclub waar je van op het terras geniet van het mooie zeezicht en een Zeeuwse lekkernij.

Vanaf € 62 per nacht (2 personen), zuiderduinbeachhotel.nl

© Fletcher Zuiderduin

Het Strandhotel

Bekend en bemind bij fijnproevers en meerwaardezoekers: het Strandhotel in Cadzand-Bad is piekfijn, voorzien van een eerste rijuitzicht op het Zeeuwse zand en culinaire thuishaven van sterrenchef Sergio Herman.

Vanaf € 139 per nacht (2 personen), strandhotel.eu

© Chantal Arnts

Campings Zeeland

Boerenbed

In Boerenbed in Veere logeer je in tenthuisjes midden in de Zeeuwse klei, vlak bij het Veerse Meer. Boer Jan en Lieneke vertellen je graag over hun boerderijdieren en bloemkooloogst. ’s Avonds kook je met vers lekkers uit de boerderijwinkel.

Vanaf € 205 per nacht (2 personen), boerenbed.be/hoeve-zeelandmidden-zeeland-zeeland

© Boerenbed

Strandcamping Groede

Bij Strandcamping Groede stationeer je je mobilhome vlak bij het strand, of misschien slaap je liever dicht bij de speeltuin of in de serene Groese polders? Wie een unieke ervaring zoekt, boekt een nachtje in de pittoreske panoramahuisjes op het strand. Pluspunt: honden welkom op de camping!

Vanaf € 33,20 per nacht (basis camperplaats), strandcampinggroede.nl

© Strandcamping Groede

B&B’s Zeeland

Sint-Anna

Het Zeeuwse dorpje Yerseke staat vooral bekend om de heerlijke mosselen en oesters die je er smult. Maar je kunt er ook gezellig logeren in Sint-Anna, een omgebouwde kerk uit 1894, met de charmes van een B&B en de privacy van een hotel. Je kunt er ook begeleide excursies boeken, zoals een initiatie oesters rapen.

Vanaf € 119 per nacht (2 personen), sintanna.com

© Tim De Backer

Het sfeerhuis aan zee

Relaxen in Ibizastijl? Dat doe je bij Het sfeerhuis aan zee in Vlissingen, een dromerige B&B versierd met zandtinten en rotan. Inclusief hottub, sauna, zonnig terras en het strand op slechts 200 meter.

Vanaf € 132 per nacht (2 personen), hetsfeerhuisaanzee.nl

© Het sfeerhuis aan zee

Het Verborgen Geluk

In de schaduw van het Verdronken Land van Saeftinghe staat je bij B&B Het Verborgen Geluk een weekend vol verwennerij te wachten: van een heerlijk huisgemaakt ontbijt tot een plons in de zwemvijver bij zonsondergang. In de charmante kamers – allemaal vernoemd naar een andere bloem – slaap je als een roosje.

Vanaf € 330 voor 2 nachten (2 personen), bbhetverborgengeluk.nl

© Klaske Kuperus

