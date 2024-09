Gezelligheid troef: ontmoet deze topsprekers tijdens de Libelle Menopauze Dag op 29 september!

Op zondag 29 september opent het Mechelse Lamot haar deuren voor een unieke dag vol kennis, inspiratie en humor: de allereerste Libelle Menopauze Dag. En geloof ons, de gastenlijst is indrukwekkend: we slaan er een praatje met toonaangevende experts, bekende gezichten … en hopelijk ook met jou. Koop nog snel een ticket en ontmoet deze topsprekers!

Deze topgasten komen naar onze Menopauze Dag

1. Van vapeurs naar lachsalvo’s met An Nelissen

Rimpels, vapeurs en een humeur dat schommelt als een achtbaan? Iedere vrouw maakt het mee, dus je kunt er maar beter om lachen, denkt comedy-pionier An Nelissen.

En dat deed ze pakweg twintig jaar geleden voor het eerst met haar succesvolle theatermonoloog ‘F*** you, de menopauzemonoloog’. Dit jaar staat ze terug op de planken, en is ze feller dan ooit. In haar nieuwe voorstelling ‘OK Boomer, de menopauzemonoloog bis’ drijft ze opnieuw de spot met de menopauze, deelt ze persoonlijke anekdotes en vertelt ze hilarische én bovenal herkenbare verhalen over het leven als vrouw van middelbare leeftijd.

En jij kunt ervan meegenieten, want ze voert een stukje uit haar nieuwe show op tijdens de Menopauze Dag. Benieuwd naar An’s hilarische kijk op de menopauze? Klik hier voor een voorproefje van haar nieuwe show!

Ik wil de menopauze humoristisch benaderen. Het staat iedere vrouw te wachten. Als we erover babbelen en er ook af en toe eens goed mee lachen, komen we er samen wel door Comedian An Nelissen Uit een interview in de Libelle special ‘Samen door de menopauze’.

Kun je helaas niet aanwezig zijn op de Menopauze Dag, maar wil je graag een show van An meepikken? Goed nieuws: ze gaat op tournee met haar voorstelling ‘OK Boomer, de menopauzemonoloog bis’. Tickets en info: www.annelissen.com.

2. Gezond en energiek door de menopauze met Sandra Bekkari

Voel jij je ook zo vaak moe en lusteloos tijdens de menopauze? Voedingsdeskundige en keukenprinses Sandra Bekkari vertelt op onze Menopauze Dag hoe je tijdens deze levensfase, waarin het oestrogeengehalte afneemt en je bot- en spiermassa verliest, je hormonen en lichaam weer in balans krijgt en het van binnenuit voedt en versterkt.

Ze geeft advies en deelt enkele van haar lekkere en gezonde recepten die je thuis kunt uitproberen om je vitaliteit een boost te geven!

3. Van wetenschap naar welzijn met prof. dr. Depypere

Voel je je onzeker over de veranderingen in je lichaam en wil je de menopauze beter begrijpen én bovenal leren hoe je ermee om kunt gaan? Kom naar onze Menopauze Dag en stel al je vragen aan professor Herman Depypere, hoofd van de vrouwenkliniek in UZ Gent en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Menopauze.

Kom meer te weten over de slaapstoornissen, stemmingswisselingen en andere ongemakken die je tijdens de menopauze kunt ondervinden. Samen met Libelle-redactrice Birte deelt hij zijn jarenlange kennis en ervaring. Ga in gesprek, stel je vragen en ontdek interessante weetjes, praktische tips en trucs om je dagelijkse leven te vergemakkelijken.

4. Stralend door de menopauze met Leen Steyaert

© Ann De Wulf © Ann De Wulf

Aan expertise geen gebrek op ons Libelle-evenement, want ook menopauzeconsulente Leen Steyaert is van de partij. Ze was de allereerste menopauzeconsulente in ons land en pende haar vijftienjarige ervaring neer in maar liefst zeven boeken.

De menopauze is de start van een nieuwe levensfase die ongelooflijk boeiend kan zijn. Het is een periode waaruit je voluit mag kiezen voor jezelf Menopauzeconsulente Leen Steyaert Uit een interview in de Libelle special ‘Samen door de menopauze’.

Tijdens de Menopauze Dag kun je vragen stellen en in gesprek gaan met de menopauzeconsulente. Ze vertelt hoe je door een gezonde levensstijl en met natuurlijke middelen de ongemakken kunt vermijden en/of beperken. Maar ze benadrukt ook dat de menopauzejaren nieuwe inzichten geven, die een boeiende nieuwe tijd inluiden.

En er zijn nog héél wat interessante sprekers aanwezig op de Libelle Menopauze Dag. Klik hier voor een volledig overzicht van alle gastsprekers en activiteiten.

Niet geheel onbelangrijk …

Wat is een Libelle-evenement zonder een goodiebag die bulkt van de verrassingen? Ondenkbaar natuurlijk. Daarom krijg je van ons een Libelle-tas vol leuke hebbedingetjes ter waarde van € 79 mee naar huis. Ideaal om nog lang van ons evenement te blijven nagenieten!

Wanneer: zondag 29 september vanaf 9 uur.

Waar: het congrescentrum Lamot in Mechelen (Van Beethovenstraat 8/10, 2800 Mechelen)

Kostprijs toegangsticket: € 39. Je geniet van alle sessies, van een hapje en een drankje en je krijgt een goedgevulde goodiebag t.w.v. € 76 mee naar huis.

