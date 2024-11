Gratis bij Libelle: een pocket met 7 heerlijke kerstmenu’s voor elk budget

Met kerst wil je dat álles tot in de puntjes verzorgd is. Je huis, je outfit en natuurlijk ook je menu. Daarom krijg je deze week bij Libelle een gratis boekje met 7 overheerlijke kerstmenu’s – van voorgerecht tot dessert – voor de feesten, om mee uit te pakken én te scoren!

Libelle’s kerstboekje: voor een lekker én budgetlief kerstfeest

Heb je geen tijd of zin om kookboeken uit te pluizen of gerechten uit te testen? Geen nood: het Lekker-team kookte en proefde al voor! Het resultaat: 7 feestmenu’s die lief zijn voor je budget, heerlijk haalbaar en vooral heel erg lekker zijn! Alleen maar gerechten waarmee je succes boekt.

Of het nu traditioneel is of gedurfd, snel klaar of heel uitgebreid: in onze pocket vind je genoeg inspiratie om het jaar met een lekkere noot af te sluiten!

Stel zelf je kerstmenu samen

Is het feest voor jou pas geslaagd als er een traditioneel kalkoengerecht op tafel komt? Of wil je dit jaar uitpakken met feestelijke visrolletjes of wild? Al die heerlijke feestingrediënten vind je terug in onze kerstmenu’s.

Kun je niet kiezen? Mix en match een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert tot jouw eigen perfecte feestdiner.

We geven al één van onze feestmenu’s prijs, om je honger al wat aan te scherpen.

Voorgerecht : paprika-wortelsoep met roomkraagje en maanzaad

: paprika-wortelsoep met roomkraagje en maanzaad Hoofdgerecht : hertenstoofpotje met gevulde appeltjes

: hertenstoofpotje met gevulde appeltjes Dessert: tiramisu met speculaas

Feestmenu 7: Wild op z’n chicst

Het is nog maar een greep uit de lekkerste pocket van het jaar. Deze en alle andere feestgerechten kun je nú bewonderen in het kerstmenuboekje dat deze week bij Libelle zit!

