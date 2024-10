Na een kankerdiagnose start een behandeling waarbij chemotherapie soms noodzakelijk is. Die therapie kan het hoofdhaar beschadigen, waardoor het soms onvermijdelijk uitvalt. Een ingrijpende nevenwerking – eentje waarbij jij misschien wel kunt helpen.

Je haar knippen voor Pink Ribbon

Door je paardenstaart te doneren aan Pink Ribbon, help je patiënten met borstkanker aan een pruik, waardoor ze toch een mooi kapsel kunnen behouden. Spring binnen bij een ‘Geknipt voor haar’-kapper in je buurt of zet er zelf de schaar in. In dit artikel lees je hoe het precies in z’n werk gaat.

Waaraan moet je haar voldoen?

Om je haren te kunnen doneren, moeten ze aan enkele voorwaarden voldoen:

Je paardenstaart moet minstens 35 cm lang zijn. Hoe langer je haar, hoe waardevoller de staart. Je kunt de lengte van je haar het best meten door er vanboven een elastiekje rond te doen en dan vanaf het elastiekje tot de punten te meten hoe lang het is.

zijn. Hoe langer je haar, hoe waardevoller de staart. Je kunt de lengte van je haar het best meten door er vanboven een elastiekje rond te doen en dan vanaf het elastiekje tot de punten te meten hoe lang het is. Je haren zijn fris gewassen en volledig droog .

. Je haren zijn gezond . Haren die gepermanent of gebleacht werden, kunnen enkel gebruikt worden voor pruiken als ze gezond zijn.

. Haren die gepermanent of gebleacht werden, kunnen enkel gebruikt worden voor pruiken als ze gezond zijn. Alle natuurlijke haarkleuren , zoals blond, bruin of grijs, kunnen gedoneerd worden. Ook gekleurd haar, maar het is wel belangrijk dat het niet beschadigd is.

, zoals blond, bruin of grijs, kunnen gedoneerd worden. Ook gekleurd haar, maar het is wel belangrijk dat het niet beschadigd is. Van haarextensions kan jammer genoeg geen pruik worden gemaakt, omdat de kwaliteit van de haren lager is dan de kwaliteit van recent afgeknipt haar.

kan jammer genoeg worden gemaakt, omdat de kwaliteit van de haren lager is dan de kwaliteit van recent afgeknipt haar. Het doneren van haar is niet leeftijdsgebonden. Wel heb je onder de leeftijd van 18 jaar toestemming nodig van een volwassene om je haar te doneren.

Hoe doneren?

Je kunt je lokken doneren via een ‘Geknipt voor haar’-kapper in jouw buurt, maar je kunt ook zelf aan de slag gaan. Hoe dan ook is het belangrijk dat je haar wordt samengebonden in een paardenstaart en niet in een vlecht, omdat vlechten de natuurlijke structuur van het haar kan aantasten. Dat maakt het moeilijker om het achteraf in een pruik of haarstukje te verwerken.

1. Bij de kapper

De kappers die een overeenkomst hebben met Pink Ribbon, weten zeker hoe ze je haar moeten knippen. Ga je toch liever naar je vaste kapper? Dat kan ook: de instructies voor het knippen van de staarten kun je vinden op de website van Pink Ribbon en op de ‘Geknipt voor haar’-enveloppe.

2. Zelf knippen

Je kunt je haren ook zelf knippen.

Bestel hier je gratis ‘Geknipt voor haar’-enveloppe.

je gratis ‘Geknipt voor haar’-enveloppe. Zorg dat je haar fris gewassen en volledig droog is.

is. Maak een paardenstaart met twee stevige elastiekjes: eentje op de hoogte van waar je je haar wil afknippen en eentje ongeveer tien centimeter lager.

met twee stevige elastiekjes: eentje op de hoogte van waar je je haar wil afknippen en eentje ongeveer tien centimeter lager. Knip je haar net boven het bovenste elastiekje af.

net boven het bovenste elastiekje af. Stop je paardenstaart in de enveloppe , kleef ‘m dicht en verstuur hem gratis met de post – je hoeft geen postzegel te kleven. Je kunt ook langsgaan bij een Multipharma-filiaal in je buurt en daar de enveloppe binnenbrengen.

, kleef ‘m dicht en verstuur hem gratis met de post – je hoeft geen postzegel te kleven. Je kunt ook langsgaan bij een Multipharma-filiaal in je buurt en daar de enveloppe binnenbrengen. Na je donatie ontvang je een bedankingsmail.

Wat gebeurt er met je haar?

Pink Ribbon verzamelt alle paardenstaarten en verkoopt ze verder aan lokale, Belgische pruikenmakers. Ze maken er mooie pruiken van, zodat borstkankerpatiënten met meer zelfvertrouwen kunnen strijden tegen de ziekte. Ze krijgen bij de aangesloten pruikenmakers 20% korting op hun pruik.

Met de opbrengst van de paardenstaarten kan Pink Ribbon investeren in hoofdhuidkoeling voor Belgische ziekenhuizen. Hoofdhuidkoeling beperkt het haarverlies tijdens de chemobehandeling van een borstkankerpatiënt.

Wist je dat …

Wist je dat er 6 à 10 paardenstaarten nodig zijn om een volledige pruik te maken? Jouw donatie is dus zeker meer dan welkom! Hier vind je nog meer info.

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!