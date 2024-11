Kerstspecial ‘Bake Off Vlaanderen’: deze BV’s strijden om de titel van beste kerstbakker

Fan van kerst én ‘Bake Off Vlaanderen’? Binnenkort kun je weer kijken naar een gloednieuwe kerstspecial van Bake Off Vlaanderen. Vier bekende Vlamingen halen hun beste bakkunsten boven tijdens deze bijzondere aflevering van Vlaanderens warmste bakprogramma.

Wie wordt Beste kerstbakker van 2024?

Kerstmis staat voor de deur en dat betekent: opnieuw een gloednieuwe kerstspecial van Bake Off Vlaanderen. Wim Opbrouck krijgt ook deze keer opnieuw gezelschap van vier ovenverse bakkers: Jade Mintjens, Béa Vandendael, Ward Lemmelijn en James Cooke. Zij zullen onder toeziend oog van juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender een gooi doen naar de titel ‘Beste kerstbakker van 2024’.

James Cooke

“Dorian is vannacht tot 2u bij mij gebleven om een cake te bakken, maar the battle is on!”

© Play4

Jade Mintjens

“Ik heb het meeste schrik van Béa. Je ziet gewoon dat die dat kan. Ik ga niet winnen, maar ben er wel klaar voor. Én ik heb vooral honger!”

© Play4

Béa Vandendael

“Mijn man en ik hebben 10 jaar een bakkerij gehad, maar een voordeel zou ik het zeker niet noemen.”

© Play4

Ward Lemmelijn

“Ik heb meer talenten dan sport alleen hoor. Alhoewel, dat is eigenlijk niet waar…”

© Play4

De kerstspecial van ‘Bake Off Vlaanderen’, donderdag 12 december op Play4 en GoPlay.



