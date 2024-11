“Dat heeft het niet van mij”: als je kind anders in elkaar zit

Als je kind geboren wordt, heeft iedereen meteen een mening. Over op wie het nu het meest lijkt bijvoorbeeld. Uiterlijk dan. Maar hoe zit het met het karakter? En wat als je kind op dat vlak helemaal anders in elkaar zit?

Misschien heb je er al over gefantaseerd tijdens je zwangerschap: of je dochter net zo’n mooie krullen zal hebben als jij, maar ook of ze even introvert zal zijn en wat dat voor jullie zal betekenen.

Ook al gebeurt het dat bepaalde ouders een echte mini-me op de wereld zetten, toch zijn die andere gevallen niet uitzonderlijk. Genetica is best ingewikkeld. Het begint allemaal met een eicel en een spermacel die samensmelten. Daarna vermenigvuldigen die cellen zich tot triljoenen cellen, die samen een uniek persoon vormen. Jouw kind.

Je kind zit anders in elkaar

En dat unieke kind kan heel erg op jou lijken. Daar gaan ook de meeste toekomstige ouders vanuit, dat ze een échte mini-me op de wereld zullen zetten. Als dan na enkele jaren blijkt dat jullie wel heel erg van elkaar verschillen, is dat voor sommige ouders moeilijk te aanvaarden. Ze weten ook vooral niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan.

Stel dat jij erg introvert bent en houdt van rust, dan is het moeilijk om mee te gaan in het enthousiasme van je extraverte dochter die graag in de belangstelling staat en constant nood heeft aan vriendjes om zich heen. Of ben jij heel meegaand, dan is het misschien vreemd om te zien dat jouw kind zo vaak voet bij stuk houdt?

Aanvaarden zoals het is

Het is niet altijd makkelijk, maar toch is het belangrijk om te onthouden dat je je kind moet aanvaarden zoals het is. En daarvoor moet je eerst leren begrijpen hoe jullie allebei in elkaar zitten en wat jullie nodig hebben.

Probeer ook niet in goed en slecht te denken. Voor jou voelt meegaand zijn misschien aan als een goede eigenschap en dat maakt de koppigheid van je kind moeilijk om mee om te gaan. Maar aan de andere kant is je kind ook vastberaden en geeft het niet snel op, en dat is niet meteen slecht, toch?

Het is belangrijk om niet elke keer in een strijd te vervallen. Er zijn vast oplossingen te vinden voor jullie verschillen. Ben jij misschien hoogsensitief en word je al gek bij de gedachte aan een drukke binnenspeeltuin, maar is je dochter er gek op, dan wil je partner haar misschien eens meenemen. Jij neemt dan samen het rustige slaapritueel voor je rekening bijvoorbeeld.

Leren van elkaar

Misschien kun je zelfs iets leren van je kind dat wat karakter betreft helemaal anders is dan jij. En trekken jullie elkaar, heel voorzichtig en langzaam, wat meer uit je comfortzone? Dankzij je kind heb je misschien wat meer sociale contacten, of leer je wel wat meer voor jezelf opkomen?

Kinderen opvoeden die anders in elkaar zitten kan behoorlijk pittig zijn. Maar onthou dat een perfecte kopie van jezelf opvoeden niet noodzakelijk eenvoudiger is.

