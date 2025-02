In een maatschappij waar we vlotte praters op handen dragen, worden introverte mensen al eens over het hoofd gezien. Onterecht, want ze hebben zo veel te bieden! We zetten de grootste misverstanden over introvert zijn op een rij.

Wat is introvert zijn?

Introvert zijn, heeft niets te maken met een gebrek aan sociale vaardigheden of verlegenheid. Introverte mensen zijn vooral gevoeliger voor de omgeving en prikkels. En de reden is simpel: de hersenen van introverte mensen functioneren anders. Onze hersenen geven dopamine af wanneer we nieuwe dingen ervaren. Introverten zijn veel gevoeliger voor die dopamine, hebben er minder van nodig en gaan dus van nature nieuwe ervaringen en prikkels doseren. Als ze toch te veel dopamine hebben, overprikkeld zijn dus, trekken ze zich even terug. Ze laden hun batterij weer op door op hun eentje te zijn.

Introverten halen hun energie uit hun emoties, ideeën en indrukken. Het zijn denkers en hun focus ligt op hun innerlijke wereld. Een extravert daarentegen heeft niet genoeg aan zichzelf. Hoe vaker een extravert actief is en zich onder de mensen bevindt, hoe meer dopamine er vrijkomt en hoe lekkerder hij of zij zich zal voelen. Een extravert zoekt drukte, en laadt ervan op. Een introvert heeft geen enkel probleem met innerlijke stilte.

5x de grootste misverstanden rond introverten

1. Introverten houden niet van praten

Ze houden minder van koetjes- en kalfjesgesprekken, da’s waar. Maar voor een goed gesprek zijn ze altijd te vinden. En ja, ze denken graag even na voordat ze een weerwoord geven. Maar met niet graag praten heeft dit niets te maken.

2. Introverten zijn verlegen

Verlegen mensen kampen vaak met een gebrek aan zelfvertrouwen. Introverten hebben daar geen last van. Ze blijven wel vaak rustig en op de vlakte in een sociale situatie. Maar dit betekent niet dat ze verlegen zijn.

3. Introverten houden niet van andere mensen

Introverten hebben vaak meer tijd nodig om een ander te (leren) kennen en te vertrouwen. Maar als het eenmaal klikt, houden ze net zoveel van andere mensen.

4. Introverten zijn saai

Ze krijgen meer energie van diepgang en de essentie der dingen. Dat wordt soms als saai ervaren. Maar vaak zijn introverten net verrassend creatieve en open geesten die op hun manier naar de wereld kijken. Ze beleven die wereld namelijk een pak intenser.

5. Introverten hebben geen mening

Ze storten zich niet meteen in een discussie. Maar dat betekent echt niet dat ze geen eigen mening of ideeën hebben. Ze uiten die mening alleen in een vertrouwde omgeving.

Introvert of extravert? De verschillen op een rij

Een introvert…

is gericht op de eigen belevingswereld

communiceert bij voorkeur schriftelijk

denkt het liefst eerst alleen na bij het uitwerken van ideeën en plannen

het liefst eerst alleen na bij het uitwerken van ideeën en plannen is op zichzelf en ingetogen

en ingetogen neemt vooral initiatief als iets belangrijk voor hem of haar is

Een extravert…

is gericht op de buitenwereld

communiceert bij voorkeur mondeling

praat het liefst met anderen bij het uitwerken van ideeën en plannen

het liefst met anderen bij het uitwerken van ideeën en plannen is sociaal en expressief

en expressief neemt gemakkelijk het initiatief in werk en relaties

En wat is ambivert?

Twee derde van de mensen zijn niet introvert of extravert, maar ergens tussenin. Ambivert, zo heet dat. Wie ambivert is, heeft zowel introverte als extraverte eigenschappen, maar geen van beide domineert. Ambiverte mensen zijn vaak meer in evenwicht en hebben een meer genuanceerde persoonlijkheid. Ze zitten niet stil in een hoekje, maar praten je ook niet de oren van je hoofd. Een ambivert…

kan taken zowel alleen als in groep uitvoeren, zonder uitgesproken voorkeur.

uitvoeren, zonder uitgesproken voorkeur. krijgt geen oncomfortabel gevoel van grote groepen mensen , maar het moet ook niet te lang duren.

, maar het moet ook niet te lang duren. wordt door sommige mensen als stil ervaren en door anderen net als extravert en sociaal.

ervaren en door en sociaal. hoeft niet altijd iéts te doen, maar te vaak niets doen maakt hen onrustig .

te doen, maar te vaak niets doen maakt hen . zijn soms heel sceptisch als ze iemand nieuw ontmoeten en soms vertrouwen ze iemand meteen.

Een professioneel streepje voor!

Praters zouden intelligenter overkomen dan stille types, en dus tijdens sollicitatierondes de beste posities wegkapen. Tenminste, dat wordt hier en daar vaak iets te luid beweerd. Maar is dat echt zo?

Susan Cain, auteur van ‘Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen’: “Uit steeds meer onderzoek blijkt van niet. Er is namelijk geen enkel verband tussen meer praten en een scherper inzicht. Integendeel zelfs. Introverte mensen hebben ook op professioneel vlak een duidelijke functie. Ze zijn niet bang voor stilte, durven de tijd en ruimte te nemen om na te denken. En zo weten heel wat werknemers uiteindelijk te verrassen met krachtige ideeën en oplossingen. Introverte werknemers zijn vaak de stille draaischijven op de werkvloer.”

Introverten zijn vaak ook bijzonder goede leiders. Volgens een studie aan de Wharton Business School in Pennsylvania halen introverte ceo’s vaak betere resultaten dan hun extraverte collega’s. Ze geven hun medewerkers de ruimte om hun ideeën uit te werken en leggen minder snel hun wil op.

De professionele sterktes van introverten

Ze luisteren en observeren goed

Ze zijn vaak de experts binnen hun werkveld

Ze kennen hun gebreken als geen ander

Ze gaan beter om met conflicten

Ze denken outside the box

Ze zijn beter in staat om moeilijke beslissingen te nemen

Ze zijn erg loyaal

Tekst: Barbara Claeys – Bron: ‘Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen’ van Susan Cain, ‘Ik moet nog even kijken of ik kan’ van Liesbeth Smit

