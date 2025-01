Gebundeld: de mooiste gedichten voor kinderen en jongeren

Poëzie is niet enkel een mooie manier om iets te zeggen, het leert kinderen en jongeren ook om taal op een nieuwe manier te ontdekken. In poëzie kan en mag namelijk alles! Op gedichtendag geven we graag een voorzet en inspireren we jou met de mooiste gedichten en dichtbundels voor kinderen.

Gedichten voor kinderen en jongeren

Alle wensen van de wereld – Rian Visser Alle wensen van de wereld – Rian Visser In deze bundel met gedichtjes voor kinderen gaat het over bang en dapper zijn, maar ook over tot rust komen in de hammam. Toegankelijke gedichten met prachtige, dromerige illustraties van Janneke Ipenburg. Voor kinderen vanaf 8 jaar. Je vindt het hier King Kong – Jeroen Serruys King Kong – Jeroen Serruys Arthur heeft een klasgenootje gekust, dat is zijn geheim. Hij vindt iemand bij wie hij zijn hart kan luchten. Maar dan ontdekt hij dat er nog meer mensen zijn die geheimen hebben. Een ontroerend prozagedicht over vriendschap en geheimen. Voor kinderen vanaf 10 jaar. Je vindt het hier Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt – Edward Van de Vendel Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt – Edward Van de Vendel Dit boek staat vol nuttige gedichten, waar je wat aan hebt bedoelen we dan. Wat je moet doen als je alleen in het zwembad bent bijvoorbeeld, maar ook als je opa steeds meer vergeet of je je eigen naam niet mooi vindt. Soms zijn de gedichten grappig, dan weer triest, maar na het lezen weet je hoe je het moet aanpakken, of net niet? Voor kinderen vanaf 9 jaar. Je vindt het hier Applaus voor mijn vinger – Erik van Os Applaus voor mijn vinger – Erik van Os Sommige van de gedichten in deze bundel doen je lachen, van andere word je stil. Met thema’s als verliefdheid, school, dromen, geld, onmogelijke ouders, maar ook oorlog of ruzie bevatten ze allemaal iets herkenbaar. Bepaalde gedichten zijn ook op muziek gezet en te beluisteren via onder meer YouTube, Spotify en TikTok. Voor jongeren vanaf 12 jaar. Je vindt het hier Jij + ik – Mark Haayema Jij + ik – Mark Haayema Niets leuker dan verliefd zijn als de ander ook verliefd is op jou. Maar ook heel stilletjes verlangen naar iemand is leuk. Liefde is ook houden van je opa, de stralende zon of een boom. Dit boekje staat vol met liefdesgedichtjes en prachtige tekeningen van Fiep Westendorp. Geef het boek aan jouw lieveling, of aan jezelf. Je vindt het hier Ooit bouwden wij luchtkastelen – Evangeline Agape Ooit bouwden wij luchtkastelen – Evangeline Agape In het gedichtenboek neemt Evangeline je mee van keiharde droomwerelden naar zachte werkelijkheden. Een wereld waarin ze mist, tederheid oproept en probeert te begrijpen hoe liefde en verdriet zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ze zorgde zelf voor de prachtige illustraties die perfect bij de woorden passen. Voor jongeren vanaf 14 jaar. Je vindt het hier Onbreekbaar – Hans Hagen Onbreekbaar – Hans Hagen Onbreekbaar is een mooie bundel met 31 gedichten over liefdesverdriet en afscheid nemen en over de verjaardag van een overleden broer. Hans Hagen neemt jongeren en hun gevoelens serieus, schrijft ingetogen en bekijkt de alledaagse werkelijkheid vol verwondering. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Je vindt het hier Ik wou dat ik een vogel was. Een natuurgedicht voor elke dag van het jaar Ik wou dat ik een vogel was. Een natuurgedicht voor elke dag van het jaar Een mooi geïllustreerde verzameling van 366 gedichten, eentje voor elke dag, zelfs in een schrikkeljaar. Vlaamse en Nederlandse dichters nemen je mee langs de vier seizoenen, zee en strand, oerwoud en stad en hun inwoners… Lees elke dag een gedicht, of snuister stiekem verder. Voor kinderen vanaf 8 jaar. Je vindt het hier Heel de wereld wordt wakker – Jaap Robben Heel de wereld wordt wakker – Jaap Robben ‘Heel de wereld wordt wakker’ is een verzamelbundel met de 333 mooiste Nederlandse en Vlaamse gedichten voor kinderen, geschreven tussen 1990 en nu. Een ultiem naslagwerk van moderne kinderpoëzie waarin het kind centraal staat in een wereld vol humor, emotie en schoonheid. Voor kinderen vanaf 12 jaar. Je vindt het hier

Bronnen: boekenzoeker.be, poeziecentrum.be, deschoolschrijver.nl

