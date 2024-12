Waargebeurde romans: deze boeken snijden in je ziel

Waargebeurde romans bieden een fascinerende inkijk in de complexiteit van het leven – dat van een ander, en ook van onszelf. Ze raken ons, want ze zijn écht. Deze boeken over afscheid, verlies, rouw en veerkracht hebben ons beroerd.

1. ‘Het begon toen het voorbij was’ van Nathalie Huygens

In 2016 werd Nathalie Huygens verkracht tijdens het joggen. Van een levenslustige, vrolijke en onbezorgde vrouw, echtgenote en moeder veranderde in iemand die het moeilijk vindt om te functioneren. Haar fysieke kwetsuren zullen nooit helemaal helen. Maar het trauma en de psychische pijn zijn een tweede hel die niet voorbijgaat.

Twee jaar geleden vroeg Nathalie euthanasie aan wegens psychisch lijden, en inmiddels kreeg ze die ook. In dit boek vertelt ze heel open en zonder schroom hoe ze ondanks alles toch probeert om overeind te blijven en elke ochtend nieuwe moed zoekt om de dag door te komen. Libelle-columniste Annick Ruyts tekende Nathalies verhaal op.

2. ‘Oud en nieuw’ van Gary Veerman

Gary Veerman was één van slachtoffers van de gruwelijke nieuwjaarsramp in Volendam, met veel zichtbare maar ook onzichtbare littekens als gevolg. Hij baseerde zijn roman ‘Oud en nieuw’ op die waargebeurde feiten en afschuwelijke periode. Opvallend is hoe hij de pijn en het verlies verweeft met een liefdesverhaal dat je meeneemt naar de geschiedenis van Volendam.

Na de afschuwelijke brand van Volendam begint Angel aan een intensieve groepstherapie die haar moet helpen haar leven weer op de rit te krijgen. Ze duikt niet alleen in haar eigen verleden maar ook in dat van haar overgrootmoeder Grietje, een sterke, eigenzinnige Volendamse vrouw. Honderd jaar geleden was Grietje een veelgevraagd model in de kunstenaarskolonie Volendam en werd ze wereldberoemd. Ze beleefde een geheime, maar hartstochtelijke romance met de Amerikaanse kunstschilder Benjamin. Hoe is het afgelopen? Samen met de aantrekkelijke achterkleinzoon van Benjamin gaat Angel op zoek naar antwoorden. Is het meeslepende verhaal van haar overgrootmoeder de sleutel om voor eens en altijd met haar eigen angsten af te rekenen?

Deze roman leest als een trein – eens vertrokken, is het onmogelijk om te stoppen.

3. ‘De vrouwen van het kamp’ van Heather Morris

Ze schreef al drie waargebeurde romans over Auschwitz. Voor ‘De vrouwen van het kamp’ dook bestsellerauteur Heather Morris in een stukje WO II-geschiedenis dichter bij haar eigen roots, namelijk die van vergeten verpleegsters en vrouwen uit Australië.

Singapore – dat schuin boven Australië ligt – valt in 1942 in handen van de Japanners. De Engelse muzikant Norah Chambers smokkelt haar achtjarige dochter de stad uit en gaat aan boord van het koopvaardijschip de Vyner Brooke. Ook Nesta James, een Australische verpleegkundige, stapt mee aan boord. Maar enkele dagen later wordt het schip midden op zee gebombardeerd. Norah en Nesta weten wonder boven wonder de kust van het door Japan bezette Indonesië te bereiken, om vervolgens terecht te komen in het beruchte interneringskamp Palembang op Sumatra. De vrouwen hebben jarenlang alleen elkaar om zich aan vast te houden, maar blijven manieren vinden om hoop te houden.

“Soms lijkt het alsof ik een soort hevige feminist ben die per se vrouwenverhalen wil vertellen. Dat ben ik helemaal niet. Maar als ik verhalen vind van mensen die doodgezwegen zijn in de geschiedenis, die buiten de academische en historische verslagen zijn gehouden, dan voelt het als mijn plicht om die naar buiten te brengen. Mensen zeggen me soms: ‘Jij schrijft zodat we ze niet zouden vergeten’. Maar ik schrijf in de eerste plaats zodat mensen ze zouden leren kénnen”, zei Heather Morris over deze pakkende roman.

4. ‘Autobiografie van mijn lichaam’ van Lize Spit

Eind 2021 krijgt Lize Spit een mailtje waarin haar moeder laat weten dat ze kanker heeft en ongeneeslijk ziek is. Het zet bij Lize het proces van afscheid in gang van de moeder die het leven nooit aankon zonder alcohol en met wie ze geen warme band had. Naast een moederboek is ‘Autobiografie van mijn lichaam’ ook een zoektocht van een dochter die niet alleen de moeizame relatie met haar moeder probeert te begrijpen, maar ook de verstoorde relatie tot haar eigen lichaam.

Na haar debuut ‘Het smelt’ (een bestseller die intussen ook verfilmd werd) en haar tweede roman ‘Ik ben er niet’ is dit de derde roman van Lize Spit. Het boek werd bij aanvang bedolven onder de lovende recensies en sterren, en zeer terecht. Maar toch een kleine waarschuwing voor wie gaat lezen: ‘Autobiografie van mijn lichaam’ is een boek dat hard raakt maar ook één dat pijnlijk schuurt.

5. ‘Dag lieverd, tot zo’ van Nadja Ensink-Teich

Het waren de laatste woorden van Jeroen, net voor hij de geboortekaartjes van zijn pasgeboren dochter naar de post gaat doen. Op nog geen vijf meter van hun voordeur wordt hij door een wildvreemde doodgestoken. Het leven van zijn vrouw Nadja en dochter Fleur verandert in één klap. Nadja gaat door een helse periode. Na twee jaar diep verdriet besluit ze met Fleur door Azië te gaan trekken – een allesveranderende roadtrip waarin ze leert wat rouw écht is en opnieuw ontdekt hoe mooi het leven kan zijn.

‘Dag lieverd, tot zo’ is een hartverscheurend verslag van liefhebben en loslaten. Nadja beschrijft openhartig hoe ze na een ondenkbaar verlies de kracht herwon om haar nieuwe leven te omarmen, weer te durven dromen en de weg naar geluk te vinden.

