De tienerjaren zijn boeiende jaren waarin heel veel gebeurt, ook in de seksuele ontwikkeling van je kind. Dat roept veel vragen op bij ouders. Lezeres Ingrid (51) las onlangs dat jongeren het niet zo nauw nemen met condooms of anticonceptie. Dat baart haar zorgen…

Lezeres Ingrid merkt dat haar zoon schroom voelt om over condooms en veilig vrijen te praten. ‘Hoe leer ik mijn zoon dat condooms toch wel belangrijk zijn’, vraagt ze zich af.

Expert Wannes Magits geeft raad

Wannes Magits is beleidsmedewerker seksuele ontwikkeling bij Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid. Hij bestudeert onderzoeken over hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen op relationeel en seksueel vlak.

Het belang van condooms

“Jonge tieners die al met seks starten, doen dat vaak met goede moed en de juiste intenties, en gebruiken dus ook relatief vaak condooms en anticonceptie. Naarmate ze ouder worden, ondervinden ze meer de ongemakken, vinden ze het niet zo aangenaam en vinden ze het soms ook moeilijk om het in ‘het heetst van de strijd’ ter sprake te brengen.

Testpakket

Als ouder stel je je de vraag: hoe leer ik mijn zoon dat condooms belangrijk zijn. Je kunt hierbij drie dingen meegeven. Eén: vind het condoom dat bij je past, twee: denk op voorhand na hoe je het aandoet en drie: oefen eerst – desnoods voor de spiegel – hoe je het ter sprake brengt tijdens het vrijen. Zo komt je tiener iets meer voorbereid aan de start. In online condoomwinkels vind je testpakketten die verschillende condooms bevatten in diverse maten en kleuren. Dat is interessant, want het is belangrijk dat een condoom goed zit, dat die niet scheurt of afglijdt… Pas dan gaan jongeren ’m effectief gebruiken.

Extra zakgeld

Wat ook helpt, is extra zakgeld geven, dan kunnen ze zelf de juiste maat, materiaal, vorm en/of glijmiddel kiezen. Of je kunt natuurlijk ook condooms op het nachtkastje of in de badkamer leggen. Condoomgebruik is belangrijk, maar check ook of je zoon weet of hij er klaar voor is en of hij zijn grenzen zal kunnen aangeven.

Pil of spiraal

Wat voor meisjes heel belangrijk is, is dat ze de anticonceptie gebruiken die het beste bij hen past. Heb je een dochter van het verstrooide type, dan is de dagelijkse pil bijvoorbeeld een minder goede keuze. Kiest ze liever niet voor een hormonale oplossing, dan kan het koperspiraal een veilige optie zijn. Op allesoverseks.be/anticonceptie vind je een anticonceptiewijzer die je tiener helpt bij het vinden van het juiste voorbehoedsmiddel.”

