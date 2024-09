Help, mijn tiener is verliefd! Zo pak je dat aan

Vlinders in je buik, stiekem de naam op al je boeken en mappen schrijven, hartjes tekenen … Je weet vast nog wel hoe het voelde om voor het eerst verliefd te zijn. Maar nu het je tiener is die verliefd is: hoe ga je daar het beste mee om?

Als je verliefd bent, ben je dolgelukkig en kun je de hele wereld aan. Dat is het gevolg van de stof dopamine die in je hersenen aangemaakt wordt. Je wilt dat gevoel de hele tijd bij je houden en zoveel mogelijk bij die persoon zijn op wie je verliefd bent. Dat is bij tieners niet anders.

Mijn tiener is verliefd

Voor jou als ouder is het belangrijk om te onthouden dat je een tienerliefde niet moet minimaliseren. Misschien gaat het bij je tiener nog niet om de lichamelijke aantrekking of seksualiteit, maar dat maakt het niet minder speciaal. De gevoelens die je kind heeft, zijn niet minder intens.

Bestempel die verliefdheid dus niet als ‘kalverliefde’ of iets dat ‘niet echt’ is. Je tiener is verliefd en voelt zich op dat moment heel emotioneel en misschien zelfs verward. De puberteit gaat sowieso al gepaard met heel wat emoties. Een verliefdheid erbovenop werkt alleen maar versterkend, zowel positief als negatief.

Een belangrijk aspect dat erbij komt als je tiener niet enkel verliefd is, maar ook echt verkering krijgt, is de status. Opeens gaat het niet enkel meer om die ene persoon, maar om het koppel. Deze nieuwe ervaringen en gevoelens (en de reacties hierop) kunnen erg verwarrend zijn.

Tijd voor een gesprek?

Verliefdheid moet een thema zijn waar je in alle openheid over kunt praten, zodat je kind niet het gevoel heeft dat hij of zij er alleen mee moet worstelen.

Onthoud ook dat jij als ouder een belangrijk voorbeeld bent voor je kinderen. Je kunt dus wel praten, maar wat ze thuis zien is net zo belangrijk. Een meningsverschil komt in de beste relaties voor, maar de vraag is hoe je ermee omgaat. Laat zien dat communicatie belangrijk is, maar ook respect en genegenheid. Je hoeft die kus of knuffel zeker niet te bewaren tot de kinderen naar bed zijn.

Als je tiener ouder wordt zijn die gesprekken nog belangrijker, niet in het minst omdat ook het lichamelijke aspect belangrijker wordt. Op een bepaald moment gaat het niet meer om handjes vasthouden en voelt je zoon of dochter de behoefte aan meer fysiek contact. Opeens wordt een knuffel en een kus spannend en willen ze elkaars lichaam verder ontdekken. Op dit moment duiken er een heleboel vragen op, bij je kind, maar ook bij jou als ouder.

Het is belangrijk om naar je tiener te luisteren en in verbinding te blijven, maar je mag zeker ook je eigen gevoelens en bezorgdheden benoemen. Vraag gerust hoe het met je puber gaat, en waar hij of zij zich bevindt in de relatie. Denken ze al aan seks? Wil je dochter de pil of zijn er andere voorbehoedsmiddelen die de voorkeur genieten? Geef gerust aan dat ze met alle vragen bij jou terecht kunnen, hoe vreemd of gênant ook. Voel je toch een zekere schroom bij je puber, wijs hen dan de plekken waar ze juiste en betrouwbare informatie kunnen vinden, zoals de website allesoverseks.be van Sensoa.

En als het fout loopt?

Heeft je kind liefdesverdriet? Dan neem je dat serieus en probeer je er ten volle te zijn. We bundelden alvast enkele tips.

