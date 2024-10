Een broer of zus: deze invloed hebben ze op je

Zijn je broer of zus en jij nog steeds twee handen op één buik of hebben jullie amper contact? Hoe het ook uitdraaide, met je broer of zus heb je al een erg lange relatie. En dat die ook jou beïnvloedt, bewijzen verschillende onderzoeken.

De invloed van een broer of zus

De oogappel van het gezin

Het lievelingetje van mama en papa zijn lijkt op het eerste gezicht niets dan voordelen te hebben. Het komt namelijk erg kwetsend over voor de anderen, die het gevoel krijgen dat jij als beter wordt aanzien. Toch blijkt uit een studie van de Amerikaanse Purdue University dat het niet enkel rozengeur en maneschijn is.

Het gevoel dat je steeds alles goed moet doen, gecombineerd met jaloerse gevoelens van je broer of zus, hebben een negatief effect en kunnen later zelfs de kans op een depressie verhogen. Vaak voelen deze kinderen zich als volwassene nog steeds voor alles verantwoordelijk, zoals bijvoorbeeld de zorg voor een ouder wordende moeder of vader.

De grote rivaal

Af en toe ruzie maken met je broer of zus is helemaal niet erg. Het gezin is namelijk een veilige omgeving om te leren omgaan met conflicten. Occasioneel bekvechten of een gezonde portie jaloezie kan geen kwaad, daar leren ze uit.

Echte rivaliteit tussen broers en zussen zou er wel voor zorgen dat ze andere keuzes gaan maken in het leven. Dat zie je al als ze heel klein zijn. Zegt de ene dat hij graag naar het pretpark wilt, dan heeft de ander vast geen zin. Het werkt ook in de andere richting trouwens: broers en zussen die naar elkaar toe groeien, zullen later ook eenzelfde richting in het leven kiezen.

Broer of zus

Of je nu een broer of een zus hebt blijkt weinig effect te hebben op je persoonlijkheid. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Sciences. De onderzoekers bestudeerden de persoonlijkheidskenmerken van 80.000 mensen uit negen landen. Het geslacht van je broer of zus kan wel een invloed hebben op de persoonlijkheid van jou als kind, maar dat effect verdwijnt als je volwassen wordt.

Jongere broer? Minder loon

Uit dezelfde studie kwam wel een opmerkelijk feit naar boven: vrouwen die een jongere broer hebben verdienen zeven procent minder dan vrouwen met een jongere zus. Volgens de onderzoekers zouden de oudere zussen sneller voor een traditioneel vrouwelijke job kiezen. Het effect was minder zichtbaar in gezinnen waarin de gelijkheid tussen de geslachten erg belangrijk was.

Veel broers en zussen

De Ohio State University onderzocht of opgroeien in een groot gezin een invloed had op je huwelijk. Uit de gegevens van maar liefst 57.000 volwassenen bleek dat elke extra broer of zus de kans op een scheiding met twee procent vermindert.

De kans op slagen van een huwelijk draait natuurlijk om veel meer dan in welk soort gezin je bent opgegroeid. Het is wel een feit dat mensen die broers en zussen hebben over betere sociale vaardigheden beschikken. Hierdoor zouden ze beter zijn in problemen oplossen en omgaan met stress, dingen die in elk goed huwelijk voorkomen.

Enig kind?

Geen broer of zus, ook dat heeft een invloed op je. Onderzoekers van de Chinese Southwest University onderwierpen 250 studenten aan een hersenscan. De helft hiervan was enig kind. Ze kregen daarnaast ook persoonlijkheids-, creativiteits- en intelligentietesten.

Het goede nieuws is dat enige kinderen beter presteerden wat creativiteit betreft, maar minder goed op zogenaamde aangename persoonlijkheidstrekken. Ook uit de scans blijkt dat de hersenen structureel verschillend waren. Of je dus opgroeit mét of zonder broers of zussen kan dus wel degelijk de hersenontwikkeling beïnvloeden.

