De 5 liefdestalen: hoe werken ze en wat doen ze voor je relatie?

Iedereen is anders, ook in een relatie. Terwijl jij misschien wacht op een mooi compliment, toont je partner zijn liefde door daden. Volgens schrijver Gary Chapman zijn er vijf liefdestalen en is het goed voor je relatie elkaars primaire taal goed te kennen. Welke dat zijn ontdek je hier. We vroegen ook de visie van een relatie-expert.

Een mooi voornemen: elkaar beter trachten te begrijpen. Maar hoe pak je dat aan? Als we TikTok mogen geloven, kunnen de vijf liefdestalen van Gary Chapman ons helpen. Hij kwam er al mee op de proppen in de jaren 90, maar op sociale media lijken ze terug aan een opmars bezig. Hoe zit dat nu precies?

Voor iedereen anders

Een avond met vriendinnen waar er regelmatig wordt gebabbeld of geventileerd over partners, waar dates uitvoerig besproken worden en waar er vooral veel gelachen wordt, is het uitgelezen moment om te polsen naar de liefdestalen. En er blijken wel wat verschillen te zijn, zo blijkt uit onze rondvraag bij dit vriendinnengroepje:

Terwijl vriendin H. en haar vriend besloten hebben dat ze geen cadeaus meer geven – het boeit hen niet zoveel en er zijn al te veel foute cadeaus gegeven – vindt vriendin K. net dat cadeaus geven zo leuk is. Ze kan urenlang zoeken naar het perfecte cadeau waarmee ze duidelijk maakt dat ze haar vriend graag ziet. In het verleden is ze al vaak teleurgesteld omdat ze geen valentijnscadeautje had gekregen of omdat ze een cadeau uitpakte en vond dat het totaal niet bij haar paste. Vriendin S. vindt het dan weer belangrijk dat haar partner met woorden uitdrukt dat hij haar graag ziet.

Alledrie zijn ze het over één ding eens: als het fysieke er niet meer is, wordt het allemaal wat moeilijker. En ook hulpvaardigheid blijkt heel belangrijk, want als ze het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan, hebben ze nergens zin in, ook niet in seks.

De 5 talen van de liefde: populairder dan ooit

Amerikaans therapeut en auteur Gary Chapman kwam in 1992 al met een boek over ‘The 5 Love Languages’. Het boek werd meer dan 11 miljoen keer verkocht en er zijn ondertussen al heel wat boeken geschreven over de vijf talen van de liefde. Hoewel het boek en de theorie rond de liefdestalen ondertussen meer dan 20 jaar oud zijn, blijken de liefdestalen populairder dan ooit. Op sociale media wordt er gretig gedeeld met de hashtags #liefdestalen en #lovelanguages. Maar wat betekent het nu precies?

Wat zijn de liefdestalen?

Chapman ontwikkelde een verklaringsmodel voor communicatie binnen relaties. Hij onderscheidt daarin vijf verschillende liefdestalen, oftewel: vijf verschillende manieren om liefde uit te drukken, om te laten weten dat je iemand graag ziet of om waardering voor iemand uit te drukken. Welke zijn die 5 manieren?

samen zijn

positieve woorden

cadeaus

lichamelijk contact

hulpvaardigheid

De kans is groot dat je al die vijf punten wel aangenaam vindt, maar volgens Chapman heeft iedereen een primaire taal, een uiting van communicatie waar die extra veel belang aan hecht. Door rekening te houden met elkaars primaire taal, voorkom je dat een van de twee zich eenzaam voelt. De liefdestalen zijn toepasbaar op intieme relaties, maar ook in alle andere relaties: die met je kinderen, vriendinnen, collega’s…

Liefdestaal 1: samen zijn

Samen tijd kunnen doorbrengen, is altijd belangrijk. Maar als samen zijn jouw primaire taal is, vind je het extra belangrijk om qualitytime door te brengen. Het gaat dan niet alleen over letterlijk bij elkaar zijn, maar ook over het gevoel hebben dat je aandacht krijgt, en dat jullie samen de focus op jullie relatie leggen. Dat kan onder andere door gesprekken te voeren. Door de dag praten koppels heel wat, maar vaak gaat het over praktische dingen: wie pikt de kinderen op? Hoe verdelen we het huishouden? Die zaken zijn belangrijk, maar je hebt diepgaandere gesprekken nodig om verbinding te voelen. Bovendien vind je het belangrijk dat de focus op jullie ligt: storende factoren als de televisie of smartphones irriteren je.

Voorbeelden om te werken aan de liefdestaal samen

Heeft jouw partner als primaire liefdestaal ‘samen zijn’, dan kun je dit doen:

samen op weekend gaan

een diepgaand gesprek voeren, dat kan bijvoorbeeld aan de hand van gesprekskaarten

samen aan een gezamenlijk project werken

een fijne wandeling maken samen

tijd nemen om naar elkaar te luisteren en elkaar te vragen hoe de dag was

…

Liefdestaal 2: positieve woorden

Is ‘positieve woorden’ je primaire liefdestaal? Dan vind je het heerlijk om te horen hoe waardevol je bent. Je geniet van complimenten en vindt het geweldig als mensen het duidelijk zeggen als je iets goed hebt gedaan. Bovendien vind je het belangrijk dat je partner met woorden uitdrukt hoe graag hij/zij je ziet. Dat kan mondeling, maar een mooie kaart of liefdesbrief charmeren je zeker ook. Een ‘ik mis je’ gestuurd krijgen via Whatsapp, maakt je dag. Tijdens een vergadering vind je het fijn dat je baas zorgt dat iedereen – en dus ook jijzelf – aan het woord kan komen.

Voorbeelden om te werken aan de liefdestaal positieve woorden

Heeft jouw partner als primaire liefdestaal ‘positieve woorden’, dan kun je dit doen:

een kaartje sturen als je op vakantie bent

een liefdesbrief schrijven

een berichtje sturen waarin je zegt dat je je liefste mist

post-its met lieve woorden achterlaten

bellen

…

Liefdestaal 3: cadeaus

Als je van mooie en goed doordachte cadeaus houdt, is dit misschien wel je primaire liefdestaal. Het gaat niet om de prijs van de cadeaus, maar om het feit dat iemand de moeite heeft genomen om een cadeau te zoeken dat jij leuk vindt. Je geniet van de zorg die eraan besteed is, daarom vind je een mooi gedicht of een zelfgemaakt cadeau soms leuker dan een duur cadeau.

Voorbeelden om te werken aan de liefdestaal cadeaus

Heeft jouw partner als primaire liefdestaal ‘cadeaus’, dan kun je dit doen:

bloemen kopen

extra veel aandacht geven om iets mooi in te pakken

trakteren op een etentje

een onverwacht cadeautje

iets zelf maken

een zoektocht om het cadeau te ontdekken

een raadsel bedenken om zo te achterhalen wat het cadeau is

…

Liefdestaal 4: lichamelijk contact

Dankzij een dikke knuffel komen endorfines vrij, stofjes die je gelukkiger maken. Daarom is fysiek contact voor iedereen belangrijk. Vind je lichamelijk contact cruciaal voor je relatie en kun je er niet genoeg van krijgen? Dan is dit misschien je primaire liefdestaal. Je voelt je geliefd als je aangeraakt wordt, en voelt je waarschijnlijk misnoegd als je partner geen kus geeft voor hij/zij de deur uitgaat. Bovendien geniet je intens als je elkaars hand vasthoudt of als je een goede massage krijgt. Ook seks zorgt dat je je dichter bij je partner voelt.

Voorbeelden om te werken aan de liefdestaal lichamelijk contact

Heeft jouw partner als primaire liefdestaal ‘cadeaus’, dan kun je dit doen:

elkaars hand vasthouden

een dikke knuffel geven

samen een bad of douche nemen

lepeltjesgewijs in bed liggen

bezig zijn met elkaars haar: prullen, vlechten, kammen…

vaker zoenen

…

Liefdestaal 5: hulpvaardigheid

Voel jij je het meest geliefd als je partner (onverwacht) zijn hulp aanbiedt bij een vervelend klusje of voel jij je erg gewaardeerd als hij/zij inspringt en daardoor je leven vergemakkelijkt, dan is deze taal waarschijnlijk jouw primaire liefdestaal. Bovendien vind je het ook aantrekkelijk als je partner vaak hulp aan anderen aanbiedt. Of als je verrast wordt met een etentje, want dat betekent dat je zelf niet hoeft te koken.

Voorbeelden om te werken aan de liefdestaal hulpvaardigheid

Heeft jouw partner als primaire liefdestaal ‘hulpvaardigheid’, dan kun je dit doen:

huishoudelijke klusjes aanpakken

boodschappen halen en je partner verrassen met een etentje

je partner helpen met een technisch probleem

een moment vroeger uit bed springen en een koffie of thee klaarzetten voor je partner

extra veel zorg bieden en helpen als je partner ziek is

…

Wat zegt de expert?

Wat zeggen de vriendinnen? Ze vinden het leuk om liefdestalen uit te wisselen en vooral om op een handige en ludieke manier duidelijk te maken aan hun (toekomstige) partners wat hun noden zijn. Ze begrijpen ook beter wat ze misten bij exen. Toch denken ze dat ze meerdere primaire talen hebben. Is dat mogelijk en zijn die talen echt zinvol? We vroegen het aan relatietherapeut Katrien Koolen.

“De talen zijn op zich handig omdat ze een duidelijk kader geven om de complexiteit van liefde iets begrijpelijker te maken, maar ze omvatten niet de volledige complexiteit van wat liefde is en wat een liefdevolle relatie hebben met je partner nodig heeft. Deze vijf elementen hebben allemaal hun nut, en afhankelijk van het moment heb je misschien nood aan verschillende zaken. Het is daarom perfect mogelijk dat je meerdere primaire liefdestalen hebt. Het is natuurlijk wel ludiek, en daarom een gemakkelijke manier om iets aan te kaarten dat je belangrijk vindt, zodat je daarna hopelijk een verbindend gesprek aan kunt gaan. Want uiteindelijk is dat essentieel: verbinding voelen en connectie maken met elkaar. Verwacht niet dat je je relatieproblemen kunt oplossen door simpelweg te vertellen wat je liefdestaal is. Zelfs als je die taal benoemt, zal je partner niet al je verwachtingen begrijpen of kunnen inlossen. De liefdestalen ontdekken en er samen over spreken kunnen een begin zijn, maar pin je er niet te hard op vast. Mensen en liefde zijn complexer dan 5 liefdestalen.”

Meer weten? In ‘De talen van de liefde – de gids voor gelukkige relaties’ van ÅSa Nyvall en Helene Arkhem ontdek je meer tips.

Meer over relaties:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!