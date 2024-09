Thuiswerken met je kind? Tips van de expert

Thuiswerken is tegenwoordig steeds meer ingeburgerd. Maar kan het ook met een (ziek) kind in huis? Focussen of vergaderen met je spelende zoon of dochter op de achtergrond, eenvoudig is het doorgaans niet. Toch is thuiswerken met een kind perfect haalbaar. “Probeer voor je kind structuur in te bouwen, terwijl jij flexibel bent”, raadt loopbaancoach Naima Dadi aan.

Naima, mag het eigenlijk, thuiswerken als je kind (ziek) thuis is?

Naima: “Dat mag zeker. De meeste werkgevers verwachten wel dat je een eigen werkplek hebt waar je rustig kunt werken. Je wilt immers niet dat je tijdens een belangrijke vergadering de hele tijd een kind hoort op de achtergrond. Je kind moet die plek ook kunnen respecteren en dus niet om de haverklap binnenvallen.”

Moet je je werkgever hiervan op de hoogte brengen?

“Je bent niet verplicht, maar het spreekt voor zich dat dit in je voordeel speelt. Als je je werkgever ervan op de hoogte brengt dat je kind thuis is, begrijpt hij makkelijker dat je af en toe zult moeten ingrijpen. Een werkgever met de juiste mindset is hier mild in en heeft begrip voor de situatie. Jij voelt je er waarschijnlijk ook beter bij als je open kaart speelt.

Ook je, vooral naaste, collega’s op de hoogte brengen, is een must. Zo weten zij dat jij misschien niet altijd meteen kunt reageren en vermijd je mogelijke frustraties. Ze kunnen je ook helpen indien nodig. Geven en nemen, snap je? Misschien zitten zij volgende keer in jouw situatie en kun jij wat taken overnemen. Collega’s die begrip hebben voor elkaar en mekaar steunen, dat is echt heel veel waard.”

Tips van de expert

Hoe pak je het het beste aan? Heb je enkele concrete tips? Je kunt onmogelijk evenveel werk verzetten als anders…

“Dat klopt, en het is belangrijk om hier eerlijk in te zijn. Als je verwacht dat je dag helemaal op dezelfde manier zal verlopen als je gewend bent, dan raak je gefrustreerd. Probeer voor je kind structuur in te bouwen, ook al betekent dit dat jij flexibel zult moeten zijn.

Enkele tips:

1. Wijk niet te veel af van de normale routine van je kind

Sta op hetzelfde uur op en hou de ochtendroutine zo veel mogelijk aan. Voorzie een pauze met een tussendoortje op het moment dat je kind dat in de opvang of op school gewoon is. Hetzelfde geldt voor de lunch of het vieruurtje.

2. Maak een haalbare planning

Pas deze aan aan de routine van je kind, en maak dit visueel voor hem of haar. De meeste mensen werken het best in blokken, met ruime pauzes ertussen waarin je er volledig bent voor je kind. Zeker als je kind nog klein is, helpt het om dit visueel voor te stellen, op een bord bijvoorbeeld, of een groot stuk papier. Voor de momenten dat jij geconcentreerd moet kunnen werken, voorzie je op de planning verschillende activiteiten waaruit je kind kan kiezen. Puzzelen bijvoorbeeld, een boek lezen of wat tekenen. Bied meerdere dingen aan en laat je kind zelf bepalen wat hij of zij wil doen, die autonomie vinden ze fijn.

3. Gebruik schermtijd strategisch

Het mag uitzonderlijk wat meer zijn als je kind thuis is en jij moet werken, maar plan ook die momenten verstandig in. Heb je om 14 uur een belangrijke meeting waarbij je écht niet gestoord wilt worden, bied dan een momentje televisie of tablet aan. Op die manier is de kans het grootst dat jij zorgeloos aan de vergadering kunt deelnemen.

4. Verlies je niet in het huishouden

Misschien ben je gewoon om tijdens je thuiswerkdag ook wat huishoudelijk werk te doen tijdens je pauzes? Snel een beetje was plooien of de woonkamer stofzuigen, het klinkt vast bekend. Als je kind thuis is, spendeer je die vrije momenten beter ten volle met je zoon of dochter. Maak tijd voor een wandeling naar de speeltuin bijvoorbeeld. Zo kan je kind wat energie kwijt en strek jij ook even de benen. En is er écht iets dat niet kan wachten, betrek je kind er dan bij. Mama of papa helpen met een huishoudelijk taakje vinden kleine kinderen doorgaans leuk.

5. Train je brein

Met een kind in huis is focuswerk nóg belangrijker dan anders. Op de momenten dat je kind je niet nodig heeft, is het belangrijk om zo geconcentreerd mogelijk te werken. Dat is niet voor iedereen even makkelijk en vergt behoorlijk wat oefening, maar je kunt je brein trainen. Maak een duidelijke afspraak met je kind: als de deur van je werkruimte toe is, mag je alleen gestoord worden als het dringend is. Je zult zien dat kinderen veel meer zelf kunnen oplossen dan je zou denken. Vaak is het een gewoonte om meteen mama of papa te roepen, maar ook voor hen is het fijn om te beseffen dat ze het ook zelf kunnen.

6. Wees realistisch

Stel geen te hoge verwachtingen aan jezelf, maar evenmin aan je kind. Thuiswerken met een tiener is anders dan met een kleuter, of een kind dat ziek is en constant je aandacht nodig heeft. Pas bovenstaande tips toe als het kan, maar durf hiervan af te wijken als het nodig is, zonder je daar slecht bij te voelen.”

Hoe kan je partner je helpen?

Het is heel belangrijk om goed te communiceren met je partner en de taken te verdelen. Stel dat jij het makkelijkst kunt thuiswerken, dan kan je partner helpen door bijvoorbeeld op weg naar huis even langs de winkel te gaan, het avondeten klaar te maken en voor je kindje te zorgen. Op die manier kun jij je avond invullen zoals jij wilt. Ben je erg moe van de hele dag werken én zorgen voor, dan heb je misschien nood aan wat me-time of ontspanning. Kun je je net ´s avonds beter concentreren en heb je overdag redelijk wat pauze genomen om leuke dingen te doen met je kindje, dan kun je nog wat werk verzetten.

Misschien kunnen jullie allebei thuiswerken en op die manier de taken verdelen? Allebei een deel van de dag met volle focus doorwerken en de andere helft wat eenvoudigere taken combineren met de zorg voor je kind.”

Stel dat je op voorhand weet dat je kind thuis gaat zijn, hoe kun je je dan best voorbereiden?

“Wordt je kind ‘s nachts plots ziek, dan moet je snel schakelen en kun je weinig op voorhand plannen. Het is natuurlijk een ander verhaal als je weet hebt van een studiedag op school die er binnen enkele weken aankomt. Misschien kan een grootouder inspringen, of is één van de ouders van een vriend(innet)je toch thuis en kun je een playdate versieren? Ideaal! Maar zelfs als je ervoor kiest om thuis te werken met een kind, is het veel makkelijker om dat te doen als je op voorhand je planning kunt maken en je collega’s kunt inlichten.”

Heeft corona ons veel geleerd op dit vlak? Zijn bedrijven flexibeler geworden wat thuiswerken, eventueel met kinderen, betreft?

“Ja, thuiswerken is intussen in veel bedrijven helemaal ingeburgerd. Het is ook iets waar mensen naar op zoek zijn in een nieuwe job bijvoorbeeld. Is die mogelijkheid er niet, dan zoeken mensen al snel verder. Thuiswerken met kinderen mag zeker niet onderschat worden, maar vooral ouders van jonge kinderen vinden een flexibele werkgever die thuiswerken toelaat, een grote meerwaarde.”

Met dank aan Naima Dadi, loopbaancoach bij Delavie.

