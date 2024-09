‘s Morgens al een koffietje nodig om te kunnen starten aan de dag, tegen 10 uur een eerste hongertje en ‘s middags last van een serieuze dip? Je bent niet alleen. Gelukkig zijn er enkele praktische tips: hoe blijf je energiek tijdens de werkdag?

7x Zo blijf je energiek tijdens de werkdag

1. Werk aan een goed slaappatroon

Een goede nachtrust is onmisbaar voor voldoende energie overdag. Zorg daarom voor een goed slaappatroon: sta op en ga slapen op vaste tijdstippen, vermijd blauwe schermen twee uur voor je nachtrust en drink geen cafeïnerijke dranken meer na 14.00 uur. Neen, dat laatste moet je ook niet doen tegen die middagdip.

2. Drink voldoende water

Water is niet alleen een dorstlesser, het stimuurt ook je metabolisme, zorgt dat afvalstoffen gemakkelijker worden afgescheiden én helpt je brein om goed te functioneren. Vervang die koffie dus liever door water.

3. Organiseer micropauzes

Inge Declercq, neuroloog en slaapexpert omschrijft in haar boek ‘Breinrust’ het belang van de micropauzes: heel korte onderbrekingen om je brein even tot rust te brengen en daarna een nieuwe focus te vinden. Denk aan een ademhalingsoefeningen, een beetje stretchen of een wandeling naar de kraan om je waterfles te hervullen.

4. Ga (samen) bewegen

Een gezellige wandeling tijdens de lunchpauze of een potje pilates bij je collega? Een goed idee! Weinig tijd? Probeer dan eens een wandelvergadering, doe je telefoontje terwijl je rondstapt of neem de fiets naar het werk.

5. Kies gezonde voeding

Vermijd snelle suikers, die zorgen voor een suikerpiek, maar daarna ook voor de gekende dip. Eet daarom veel vezels (die vind je onder andere in groenten en volkoren brood) en combineer ze met proteïnen (ei of kip bijvoorbeeld). Laat je liever achterwege: wit brood, koek en gebak of snoep.

6. Zet een plaatje op

Muziek kan je extra energie geven. Nood aan wat focus? Op Spotify vind je tal van muzieklijsten als ‘diepe concentratie’ of ‘werkmodus’ met muziek die je brein zou activeren.

7. Sociaal contact geeft energie

De hele dag babbelen, gaat je productiviteit niet verhogen. En een hele dag vergaderingen leidt ook al snel tot een energielek. Maar sociale conacten kunnen wel energie geven. Dat gezellig babbeltje met je collega is dus zeker geen slecht idee!

Meer tips voor op het werk:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!