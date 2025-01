Acupunctuur: werkt het écht?

Acupunctuur: de ene gelooft in de genezende kracht, de andere doet het af als kwakzalverij. Hoe zit het nu écht met de therapie waarbij naaldjes in je lichaam worden geprikt? Wij vroegen het aan de expert!

Wie is onze expert?

Annemie Mertens is arts-specialist inwendige geneeskunde, acupuncturist en docente acupunctuur aan de Karel de Grote Hogeschool en het OTCG (Opleidings-instituut Traditionele Chinese Geneeswijzen).

Een eeuwenoude traditie

Wie acupunctuur zegt, denkt meteen aan naaldjes. Die zouden je van pijn verlossen of je van een ziekte kunnen genezen. Arts en acupuncturist Annemie Mertens: “Acupunctuur is een van de vijf pijlers van de traditionele oosterse geneeswijzen. Het woord komt van het Latijnse acus, wat ‘naald’ betekent, en pungere, Latijn voor ‘steken’. Simpel uitgelegd worden er dus naaldjes in je lichaam geprikt. Niet lukraak, maar op heel specifieke plekken: de acupunctuurpunten die op de twaalf energiebanen tussen de organen liggen. Als er een kink in de kabel komt, kunnen de naalden de energiestroom weer in balans brengen, waardoor je klachten verminderen of zelfs verdwijnen.”

Is acupunctuur bewezen?

Annemie Mertens: “De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst van ziektebeelden opgesteld waarvoor acupunctuur haar nut heeft bewezen. De belangrijkste zijn:

pijn: aan de gewrichten, spieren en pezen, maar evengoed hoofd-, tand-, keel- en buikpijn

aan de gewrichten, spieren en pezen, maar evengoed hoofd-, tand-, keel- en buikpijn allergieën: hooikoorts, huisstofmijt, noten, huisdieren, astma…

hooikoorts, huisstofmijt, noten, huisdieren, astma… gynaecologische problemen: menopauzale klachten en menstruatiestoornissen

menopauzale klachten en menstruatiestoornissen mentale problemen: hyperventilatie, angsten, epilepsie, depressie, burn-out, eetstoornissen…

hyperventilatie, angsten, epilepsie, depressie, burn-out, eetstoornissen… andere fysieke klachten, zoals hartkloppingen, aangezichtsverlamming, zona, oorontsteking, hoge en lage bloeddruk.”

Bijkomende behandeling

Annemie Mertens: “Acupunctuur is zeker geen alternatief voor de westerse geneeskunde. Het is en blijft belangrijk om eerst bij je huisarts langs te gaan, of bij een specialist (gynaecoloog, neuroloog, nko-arts…) voor een diagnose en een behandelplan. Acupunctuur kan een bijkomende behandeling zijn om een beter en misschien sneller resultaat te bekomen.

Stel dat je je been breekt, dan moet je negen van de tien keer in het gips om te genezen. Dat wordt gedaan in het ziekenhuis, maar met acupunctuur kun je bijvoorbeeld de pijn verzachten en ervoor zorgen dat je lichaam in conditie is, zodat de breuk sneller en beter geneest.”

Veilig, al die prikjes?

Annemie Mertens: “Ik zou liegen mocht ik zeggen dat er niets kan misgaan, maar de gevaren zijn eerder klein. Je kunt bijvoorbeeld wat last hebben van het ‘prikje’ – een beetje pijn of een tintelend gevoel – en als de naald een bloedvat raakt, kun je achteraf een blauwe plek hebben. Dat is zowat alles, op voorwaarde dat je bij een erkende therapeut langsgaat. Iedereen mag zich jammer genoeg acupuncturist noemen, er zijn er dus die geen of toch zeker niet de juiste opleiding hebben gehad en dan kunnen de gevolgen een stuk ernstiger zijn. Een goede acupuncturist vind je via de beroepsverenigingen. BAF (Belgian Acupunctors Federation) is er daar één van.”

Hoe rustiger je bent, hoe beter acupunctuur werkt

Sommige mensen vinden acupunctuur kwakzalverij, anderen zijn overtuigd van de helende kracht. Dan vraag je je misschien af: is het een kwestie van erin te geloven?

Annemie Mertens: “In mijn ervaring is het geen psychologisch gegeven. Zelf heb ik ook al mensen over de vloer gehad die sceptisch waren. ‘Ik heb al alles geprobeerd, ik ben al overal geweest. Waarom zou jij me wél kunnen helpen?’, vragen ze me dan. Om na enkele weken te moeten toegeven dat ze zich eindelijk beter voelen. Veel hangt af van of je je al dan niet kunt ontspannen tijdens een sessie. Hoe rustiger je bent, hoe beter de energie door je lichaam stroomt.”

Wordt acupunctuur terugbetaald?

Acupunctuur wordt niet terugbetaald door het RIZIV, omdat er – in tegenstelling tot de klassieke geneeskunde – minder wetenschappelijk onderbouwde kennis over is. Er zijn wel ziekenfondsen die een acupunctuurbehandeling (gedeeltelijk) terugbetalen, dat moet je dus navragen bij je eigen mutualiteit.

Wist je dat…

acupunctuur ook bij dieren wordt toegepast? Vooral bij paarden met rugproblemen en bij honden en katten met artrose.

wordt toegepast? Vooral bij paarden met rugproblemen en bij honden en katten met artrose. acupunctuurnaaldjes flinterdun zijn? Meestal variëren ze tussen de 0,2 en 0,3 millimeter dikte.

acupunctuurnaaldjes flinterdun zijn? Meestal variëren ze tussen de 0,2 en 0,3 millimeter dikte. acupunctuur oorspronkelijk uit China komt? Tegenwoordig bestaan er meerdere takken van de acupunctuur, waaronder de Japanse en de Koreaanse.

acupunctuur oorspronkelijk komt? Tegenwoordig bestaan er meerdere takken van de acupunctuur, waaronder de Japanse en de Koreaanse. acupunctuur kan helpen bij een verslaving? Een rookverslaving wordt bijvoorbeeld aangepakt met ooracupunctuur: piepkleine naaldjes die een week of drie in de oorschelp blijven zitten.

Ervaringen van lezeres Iris

Iris (59) sukkelt al jaren met haar voet, en probeert nu acupunctuur: “Hielspoor, een achillespees-ontsteking en een doorgezakte voorvoet. Al jaren ga ik van de ene arts naar de andere, in de hoop dat ik weer normaal kan stappen, of toch op z’n minst met minder pijn. Ik kreeg steunzolen voor hielspoor, maar dat was dan weer niet zo goed voor mijn doorgezakte voorvoet. De kinesist kostte me handenvol geld en heeft mijn problemen niet opgelost. De orthopedisch chirurg opperde shockwavetherapie, een behandeling met geluidsgolven, maar dat durf ik niet. Als ik de mensen rondom me mag geloven, is dat heel pijnlijk en is het resultaat onzeker.”

Ik blijf sceptisch, maar met acupunctuur zakte mijn pijn wel al van negen naar zes.

“Daarom klopte ik enkele maanden geleden aan bij een acupuncturist. Ik was sceptisch, want een paar naaldjes gingen mijn pijn toch niet zomaar wegnemen? Na enkele sessies heb ik nog altijd mijn twijfels. Het stappen gaat wel beter en de pijn is van een negen naar een zes gezakt, maar ik weet niet zeker hoe dat komt. Sinds kort heb ik een administratieve functie, waardoor ik niet langer de hele dag van hot naar her hoef te rennen en mijn voet dus meer kan rusten. Ik kan nog altijd moeilijk geloven dat enkele naalden een probleem oplossen waar de beste artsen geen antwoord op weten, maar ik denk wel dat het soms een goede aanvulling kan zijn.”

Tekst: Diny Thomas, uit Libelle 11/24

