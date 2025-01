Vraag aan de diëtiste: hoe kun je snel afvallen na de feestdagen?

Rijkelijke etentjes, lekker lang tafelen en véél snoepen: de feestdagen zijn behoorlijk calorierijk, en dat laat zich misschien wel voelen op de weegschaal. Hoe kun je dan snel afvallen na de feestdagen? We vroegen het aan diëtiste Sanne Mouha.

Afvallen na de feestdagen: dit zegt de diëtiste

“Ik zou me daar eerlijk gezegd niet te veel zorgen over maken: je komt sneller bij tussen nieuwjaar en kerst dan tussen kerst en nieuwjaar. Heb je je toch volledig laten gaan tijdens de gezelligste periode van het jaar? Focus je er dan nadien op om zo snel mogelijk weer in een normaal, gezond eetpatroon te komen. Je gewicht zal zich zo langzamerhand ook wel weer herstellen.

Wat je vooral níét moet doen, is een intensief (crash)dieet volgen. Door zo’n drastisch dieet kun je inderdaad afvallen na de feestdagen, maar die kilo’s komen er achteraf pijlsnel weer bij. Soms zelfs méér dan voordien. Want zodra je stopt met diëten, heb je al snel een ‘alle remmen los’-gevoel. Kleine gezonde gewoontes die je voordien al had, worden mee gereset. Stel bijvoorbeeld dat je vóór de feestperiode al minder was gaan snoepen, dan is de kans groot dat je na je dieet opnieuw in oude gewoontes vervalt. Want ‘je bent toch wat kilo’s kwijt’. Strenge diëten zijn dan ook geen duurzame oplossing. De aloude beproefde methode om gezonde gewoontes te creëren die je blijvend kunt volhouden, werkt wel.”

Onze expert

Sanne Mouha heeft een diëtistenpraktijk in Berchem en is verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ze ging dieetkunde studeren, omdat ze al haar hele leven gefascineerd is door de effecten van voeding op het lichaam. Ze schreef intussen vijf (kook)boeken, waarvan ‘Alles wat je moet weten over eten’ (uitg. Lannoo) haar recentste is. Sanne is een veelgevraagd voedingsexpert bij tv-programma’s zoals ‘Factcheckers’ en ‘De Tafel Van Gert’ en heeft een rubriek in Het Laatste Nieuws.

