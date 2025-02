Tournée Minérale, de campagne die ons wil aanzetten om een maand geen alcohol te drinken, is weer volop aan de gang. Deze lezeressen springen al langer bewust om met alcohol en delen hun tips.

Evelyn (40): “Enkele jaren geleden deed ik voor het eerst mee aan Tournée Minérale. De hele maand februari dronk ik geen druppel. Dat had een groot effect: na een drietal weken sliep ik beter, ging het sporten vlotter en had ik meer energie. Mijn tip om die maand vol te houden: spreek met jezelf af dat wanneer je toch drinkt, je opnieuw vanaf nul moet starten en het weer een hele maand moet volhouden. Dat hielp me in de laatste weken als ik aan de verleiding wilde toegeven. Ik heb na dat jaar niet meer meegedaan, maar het had wel een blijvende invloed op mijn alcoholgebruik. Zo drinken mijn vriend en ik nu enkel nog in het weekend.”



Mia (55): “Ik drink weleens een glaasje in het weekend of tijdens de feestdagen, maar ik drink nooit veel. Ik wil niet dronken zijn en erger me vaak aan zatte mensen.”



Elise (42): “Ik ga graag op restaurant. Vroeger had ik het gevoel dat ik de aangepaste wijnen moest nemen om de totale beleving mee te krijgen. Nu is dat gelukkig anders. Ik kies voor een bob-arrangement waarbij er kleinere porties alcohol geschonken worden of ga zelfs voor de alcoholvrije alternatieven. En ja hoor, die passen minstens even goed bij de gerechten.”



Inge (54): “Mijn gezin drinkt al graag eens een glaasje, maar ik kies meestal voor een andere, alcoholvrije optie. Tijdens de feestdagen of na restaurantbezoeken ben ik daarom vaak de chauffeur.”



Elza (41): “Ik heb nooit alcohol gedronken. Ik vind het niet lekker en ik amuseer me perfect zonder.”



Céleste (65): “Omdat ik vroeger twee tantes had met een alcoholverslaving, ben ik altijd heel bewust met alcohol omgegaan. Ik dronk slechts af en toe. Mijn man dronk vroeger wel graag een glaasje na het werk. Toen het een dagelijkse gewoonte werd, kreeg ik het er moeilijk mee. Stoppen lukte hem telkens maar tijdelijk. Tot hij met pensioen ging. De datum 18 februari 2018 staat nog steeds op het whiteboard in onze keuken. Op die dag is hij namelijk gestopt met drinken én met roken. Ik ben heel trots op hem. Toen zag hij het niet, maar nu geeft hij zelf ook toe dat hij een probleem had. Het typische beeld van de alcoholverslaafde die de hele dag in bed ligt, klopt dus zeker niet altijd. Zelf drink ik ook niets meer. Toch genieten wij samen van het leven, mét alcoholvrije alternatieven. Zo drinkt Mark graag een ‘Sportzot’ als hij zin heeft in een biertje en genieten we samen van een glaasje alcoholvrije cava van Freixenet of Gran Baron.”



Jill (36): “Vroeger feestte ik graag en durfde ik al eens te diep in het glas te kijken. Nu drink ik nog weleens, maar altijd met mate. Mijn geheim: ik drink nooit thuis, tenzij ik bezoek heb.“



Sandra (53): “Toen ik in de perimenopauze belandde, merkte ik dat ik meer opvliegers kreeg wanneer ik dronk. De gynaecoloog bevestigde mijn gevoel, alcohol heeft wel degelijk een impact op de menopauzesymptomen. Sindsdien kies ik voor alcoholvrije alternatieven. Gelukkig zijn er lekkere mocktails en amuseer ik me net zo goed zonder alcohol. Mijn man is er trouwens ook blij mee, hij heeft nu altijd een chauffeur.”



Brigitte (61): “Ik dronk vroeger best veel, maar deed dat vooral om mijn problemen te vergeten. Door naar een psychologe te gaan, vond ik een andere manier om met mijn gevoelens om te gaan. Drie jaar lang heb ik niets gedronken. Nu ik mij terug goed voel in mijn vel, drink ik af en toe een glaasje, maar enkel omdat ik het lekker vind.”



An (41): “Hoe ouder ik word, hoe slechter ik de katers kan verdragen. Bovendien voel ik mij angstiger nadat ik gedronken heb.”



Marianne (45): “Ik dronk vroeger graag tijdens het koken. Gezellig, maar het werd een dagelijkse gewoonte. Het was met andere woorden te veel. Nu drink ik wel graag eens iets, maar ik probeer het te beperken tot een speciale gelegenheid.”



Liesje (39): “Toen ik zwanger probeerde te worden en dat niet zo eenvoudig bleek, ben ik gestopt met drinken om mijn kansen te verhogen. Het gevolg: ik voelde me rustiger, er vlogen wat kilo’s af en ik merkte dat ik het totaal niet miste. Ondertussen ben ik zwanger, nu drink ik natuurlijk niet. Ik denk wel dat ik ooit terug zal drinken, maar het zal in elk geval minder zijn dan vroeger.”



Ilse (36): “Ik drink af en toe periodes niet, maar ik doe dat niet noodzakelijk tijdens Tournée Minérale. Ik doe het eerder als ik merk dat ik al een tijdje veel heb gedronken: na de zomermaanden of de feestdagen, bijvoorbeeld. Of als ik moe ben of een groot project heb op het werk. Ik merk dat ik me energieker voel tijdens die alcoholvrije periodes. Toch zie ik volledig stoppen niet zitten, want ik kan echt genieten van een glaasje met vriendinnen of mijn man.”



Lieve (56): “Ik drink nooit, want ik heb een alcoholallergie.”



Katrijn (43): “Ik kies bewust de momenten waarop ik drink. Zo drink ik graag een glas als ik met vriendinnen uitga, maar vind ik het niet nodig op een familiefeest of receptie met collega’s. Gelukkig wordt dat steeds meer aanvaard. Enkele jaren geleden kreeg ik regelmatig de vraag of ik zwanger of ziek was als ik een drankje afsloeg.”

Meer gezonde tips: