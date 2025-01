Marie-Jeanne (67): “Er wordt mij een cataractoperatie aangeraden, maar ik vind het idee van een operatie aan mijn oog toch heftig. Wat gebeurt er tijdens zo’n ingreep?” Lezeres Marianne (74) laat dan weer weten dat zij na haar cataractoperatie wazig zicht had, en dat heel beangstigend vond.

Een snelle ingreep

Dokter Anouk Buelens-Terryn: “Omdat bij cataract de ooglens troebel is geworden, wordt deze lens tijdens een cataractingreep vervangen. Zo’n ingreep duurt hooguit dertig minuten en gebeurt onder lokale verdoving met druppeltjes, waardoor je dezelfde dag nog naar huis kunt.

Tijdens de operatie worden er microscopische kleine sneetjes gemaakt aan de overgang van het gekleurde stukje van je oog naar het oogwit. Op deze manier kan het zakje waarin de ooglens zit, opengemaakt worden en de lens met een soort kleine stofzuiger verwijderd worden. Dat toestel hoor je vaak zoemen tijdens de ingreep, want je blijft wakker.

Het overblijvende zakje wordt vervolgens ‘opgepoetst’, zodat er netjes een nieuwe lens in geplaatst kan worden. Dat kan wel even een drukgevoel geven, maar verder verloopt de ingreep volledig pijnloos. Tot slot wordt er nog even gespoeld en enkel indien nodig brengt de arts nog een draadje op de wonde aan, maar dat is meestal niet nodig. Met een oogschelp om je oog te beschermen, kun je nadien vertrekken.

Wat als je wazig ziet na de cataractoperatie?

Wazig zicht is een vaak voorkomende klacht na een cataractoperatie. Door de ingreep raakt de traanfilm van je oog namelijk verstoord. Normaal zou deze traanfilm moeten werken als een soort mooie vlakke spiegel, maar na zo’n lensvervanging zit je vaak met een onregelmatig oppervlak. ­Hierdoor krijg je wazig zicht, al herstelt dat gelukkig vaak vanzelf. Weet wel dat dat soms enkele maanden nodig kan hebben.

Kunsttranen zonder bewaarmiddelen druppelen kan helpen om het genezingsproces te ­ondersteunen. Merk je echt geen effect van de kunsttranen? Dan kun je best de oogarts opnieuw raadplegen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je nog andere aandoeningen aan je oog hebt die invloed hebben op je gezichtsscherpte. In dat geval heeft enkel het vervangen van een ooglens niet de volledige oplossing gebracht.”

Uit: Libelle 44 en 47/24

Meer interessante artikels:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!