Een trillend ooglid? Dit is de oorzaak

Wat een vervelend gevoel, zo’n trillend ooglid. Maar waarom krijg je het en hoe kun je het voorkomen? Met enkele simpele trucjes ben je er zo vanaf!

Wat is een trillend ooglid?

Een trillend ooglid ontstaat door het aan- en ontspannen van de spieren in je ooglid. Omdat dat heel snel gebeurt, gaat je oog trillen op een ongecontroleerde manier. Soms duurt een paar minuten, maar het kan ook enkele dagen duren.

Een trillend ooglid kan geen kwaad, maar je ogen kunnen wel uitdrogen en geรฏrriteerd geraken. Het probleem komt vaak voor.

Wat is de oorzaak?

Een trillend ooglid ontstaat door een overactieve hersenzenuw, die ook je wenkbrauwen, mondhoeken en wangen aanstuurt. Daardoor kunnen ook andere delen van je gezicht trillen.

De oorzaak kan bij verschillende factoren liggen:

vermoeidheid of stress

te veel koffie, cola of andere drankjes met cafeรฏne

gebrek aan voedingsstoffen, zoals magnesium en vitamine B12

te lang naar een scherm kijken zoals computer, tv of tablet

te lang en ingespannen een boek lezen

allergie

medicatie als Rilatine (een medicijn voor de behandeling van ADHD) of amfetamines.

Meestal gaat het om een combinatie van meerdere oorzaken.

Wat kun je eraan doen?

Een aantal tips kunnen een trillend ooglid makkelijk verhelpen:

Neem voldoende rust en ga enkele dagen vroeger naar bed.

Neem bij langdurig computer- of leeswerk geregeld, om het uur bijvoorbeeld, een pauze om je ogen te laten rusten.

Drink minder koffie, cola of energiedrankjes.

Verminder stress door ademhalingsoefeningen, yoga of meditatie.

Oogdruppels helpen wanneer je ogen te droog werden door het vele knipperen.

Je ooglid zachtjes masseren kan het spiertje ontspannen.

Heb je langer dan 24 uur last van een trillend ooglid? Neem dan contact op met de huisarts. Waarschijnlijk is er niks ernstigs aan de hand, maar het kan wel zijn dat er iets mis is ter hoogte van de zenuwbaan. Dan kunnen de trillende spiertjes met botulinetoxine (botox) tijdelijk behandeld worden, of is er verder onderzoek nodig.

Bronnen: oogfonds.nl

