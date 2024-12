Gevoelloze vingers of tenen, een huid die wit, blauw en rood kleurt… Het zijn herkenbare symptomen voor iemand die kampt met het fenomeen van Raynaud. Dit moet je erover weten.

Wat is het fenomeen van Raynaud?

Het fenomeen of de ziekte van Raynaud is een vaataandoening waarbij de bloedtoevoer naar de vingers of tenen (en soms ook de oren en neus) vermindert. Tijdens een aanval verkleurt de huid van wit naar blauw en rood en kunnen de handen of tenen gevoelloos worden.

Het fenomeen kan worden uitgelokt bij kou en vocht, het aanraken van koude voorwerpen of heftige emoties. De slagaders trekken te snel samen, waardoor er klachten kunnen ontstaan.

Als de klachten niet het gevolg zijn van een onderliggende ziekte, gaat het om de primaire vorm van het fenomeen van Raynaud.

van het fenomeen van Raynaud. Is er wel sprake van een onderliggend probleem, zoals een systeemziekte? Dan gaat het om de secundaire vorm. Die vorm kan ook worden veroorzaakt door bepaalde geneesmiddelen zoals bètablokkers. Bij deze vorm zijn vaak blijvende afwijkingen aan de haarvaten in de vingertoppen of tenen.

Wat zijn de symptomen van Raynaud?

De aanvallen bij zowel de primaire als secundaire vorm zijn vergelijkbaar, met het verschil dat bij secundaire vorm de aanvallen niet aan beide handen of voeten tegelijk optreden.

Een aanval kenmerkt zich door:

‘Dode’ vingers of tenen die eerst wit en daarna blauw kleuren.

die eerst wit en daarna blauw kleuren. Als de hand of voet weer warm is, kleurt de huid vuurrood, wat een gloeiend en pijnlijk gevoel kan geven. Soms zwellen de vingers of tenen op.

wat een gloeiend en pijnlijk gevoel kan geven. Soms zwellen de vingers of tenen op. Er komen ook tintelingen voor, vooral in de vingers.

voor, vooral in de vingers. Sommige patiënten hebben klachten in andere delen van het lichaam, zoals de oren, neus, lippen en tong.

Hoe behandel je het?

De eerste stap naar een juiste behandeling is een doktersbezoek. De arts zal bepalen of het effectief om het fenomeen van Raynaud gaat, om je vervolgens gepast advies te geven. Dat advies kan gaan van een aantal praktische tips om te klachten te voorkomen, tot medicatie, een kijkoperatie en injecties.

Deze tips kunnen de symptomen alvast verminderen:

Blijf zoveel mogelijk in goed verwarmde ruimtes .

. Vermijd (te) koud water .

. Kleed je warm aan , met warme kousen en handschoenen op koude dagen.

, met warme kousen en handschoenen op koude dagen. Beweeg voldoende om een gezonde bloedsomloop te stimuleren.

voldoende om een gezonde bloedsomloop te stimuleren. Vermijd stress en probeer voldoende rust te vinden, eventueel met ontspanningsoefeningen.

en probeer voldoende rust te vinden, eventueel met ontspanningsoefeningen. Stop met roken.

Bronnen: UZ Brussel, Hartstichting

