RSI (Repetitive Strain Injury): wat is het?

Op 28 februari is het de Internationale RSI-dag. De term RSI of Repetitive Strain Injury bundelt een heleboel klachten waar zowel jong als oud mee te maken kan krijgen als eenzelfde beweging langdurig wordt herhaald. Wat is RSI nu precies? En kan je het voorkomen?

Wat is Repetitive Strain Injury of RSI?

RSI is de afkorting voor Repetitive Strain Injury, of vrij vertaald: klachten door herhaaldelijke overbelasting. Het is een verzamelnaam voor klachten of symptomen aan de nek, rug, schouders, handen, polsen of armen doordat gedurende lange tijd eenzelfde beweging uitgevoerd werd.

Zowel de oorzaken, als de klachten kunnen enorm verschillen. RSI ontstaat nooit plots (bv. door een val), maar altijd in de loop der tijd.

Mogelijke oorzaken van RSI

Talloze situaties kunnen aanleiding geven tot RSI, maar er is dus steeds één gemeenschappelijke factor: repeterende of herhaalde bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide.

Een aantal andere factoren kunnen RSI in de hand werken:

taakverdeling en aard van het werk: weinig afwisseling tussen je taken en daarbij steeds dezelfde beweging moeten doen.

en van het werk: weinig afwisseling tussen je taken en daarbij steeds dezelfde beweging moeten doen. persoonlijkheid : erg perfectionistisch zijn of jezelf grote druk opleggen, waardoor je soms te lang in een verkrampte houding aan het werk bent.

: erg perfectionistisch zijn of jezelf grote druk opleggen, waardoor je soms te lang in een verkrampte houding aan het werk bent. werkduur: langer dan 4 á 6 uur eenzelfde beweging of repeterend werk uitoefenen.

langer dan 4 á 6 uur eenzelfde beweging of repeterend werk uitoefenen. werkdruk : weinig of geen tijd voor pauze nemen door een te hoge werkdruk, waardoor je lang in een verkeerde en/of krampachtige houding werkt.

: weinig of geen tijd voor pauze nemen door een te hoge werkdruk, waardoor je lang in een verkeerde en/of krampachtige houding werkt. werkhouding of werkplek : een werkplek die niet ergonomisch is ingericht doordat bijvoorbeeld beeldschermen niet op de juiste hoogte staan, of de zitplaats of werktafel te hoog of te laag is.

of : een werkplek die niet ergonomisch is ingericht doordat bijvoorbeeld beeldschermen niet op de juiste hoogte staan, of de zitplaats of werktafel te hoog of te laag is. conditie: mensen met een minder goede conditie, kunnen over het algemeen minder aan qua belasting en lopen sneller blessures op.

Wie loopt het meeste risico?

Er zijn verschillende beroepsgroepen die een groter risico lopen voor RSI: onder andere muzikanten, slagers, kassapersoneel, kappers, bandwerkers, maar ook mensen die urenlang de computer bedienen. Elke persoon die een fysieke handeling zoals knippen, tillen, vouwen of typen vaak herhaalt, of lang in eenzelfde houding zit kan een slachtoffer worden. Ook iemand in een werkplek die niet goed is ingericht loopt al gauw RSI-klachten op.

Vaak voorkomende RSI-klachten zijn een muisarm, tenniselleboog of tabletnek.

Hoe kun je RSI opmerken?

Aangezien RSI een verzamelnaam is voor verschillende klachten, is het niet eenduidig op te merken. Maar meestal ontstaan een paar of meerdere van volgende symptomen:

tintelingen in vingers of handen,

in vingers of handen, een dof gevoel in vingers, handen of armen,

in vingers, handen of armen, pijn aan de schouder, pols, armen, nek, rug of vingers,

aan de schouder, pols, armen, nek, rug of vingers, hoofdpijn ,

, een warm of koud gevoel in de schouder, pols, armen, nek, rug of vingers,

in de schouder, pols, armen, nek, rug of vingers, onvermogen om je arm op te tillen of krachtverlies ,

, wakker worden van de pijn of moeite met inslapen,

van de pijn of moeite met inslapen, spierkrampen of stijfheid ,

of , verbetering van klachten na (lange) pauze.

Het gevolg is één van onderstaande vaak voorkomende RSI-klachten:

een muisarm,

een tenniselleboog, tennisarm of golfelleboog,

frozen shoulder,

een tabletnek of SMS-duim,

Carpaal Tunnel Syndroom of CTS,

peesontstekingen of slijmbeursontstekingen aan de schouder, pols, arm, rug, nek of vinger(s).

Wanneer naar de dokter?

RSI kan volledig verdwijnen als je er vroeg bij bent. In eerste instantie heb je misschien enkel last tijdens, of kort na het werk of na beweging. Maar in een later stadium verdwijnen de klachten niet meer als je hebt gerust of zelfs niet beweegt.

Ga dus bij de huisarts langs wanneer je symptomen opmerkt. Als je weet dat klachten veroorzaakt worden door je werksituatie, neem je best contact op met de bedrijfsarts.

Vele kleine pauzes zijn beter dan één lange pauze.

Kun je RSI voorkomen?

Als je enkele factoren opmerkt in je eigen werksituatie, kun je meteen je voorzorgen nemen! Met deze tips kom je al een heel eind op weg om RSI te voorkomen:

Misschien kun je vaker een pauze inlassen? Vele kleine pauzes zijn beter dan één lange pauze. Sowieso is een wandeling tijdens de werkdag een topidee!

zijn beter dan één lange pauze. Sowieso is een wandeling tijdens de werkdag een topidee! Beperk overwerken, want stress en RSI zijn twee handen op één buik.

en RSI zijn twee handen op één buik. Laat je niet opjagen en voorkom dat de werkdruk te hoog wordt.

te hoog wordt. Vermijd een gedraaide of scheve werkhouding , en hou de schouders ontspannen.

, en hou de schouders ontspannen. Kun je je werkplek aanpassen zodat die meer ergonomisch is? Misschien kan je stoel beter afgesteld worden of je beeldscherm op een verhoog gezet worden! Lees zeker deze tips om je bureau ergonomisch in te stellen.

is? Misschien kan je stoel beter afgesteld worden of je beeldscherm op een verhoog gezet worden! Lees zeker om je bureau ergonomisch in te stellen. Werk niet langer dan één uur onafgebroken aan het beeldscherm . Af en toe weg van het scherm is niet alleen goed om RSI te voorkomen, maar ook ideaal voor je ogen!

. Af en toe weg van het scherm is niet alleen goed om RSI te voorkomen, maar ook ideaal voor je ogen! Wie veel computerwerk doet kan kiezen voor een ergonomische muis of toetsenbord. Sowieso wissel je muis- en toetsenbordbewegingen best regelmatig af.

Welke behandelingen zijn er?

Heb je RSI toch niet kunnen voorkomen en merk je dat de klachten ernstig zijn geworden? Dan zal de arts je adviseren om de bewegingen die de pijn uitlokken te vermijden. Dat klinkt erg logisch, maar is niet altijd makkelijk te realiseren. Vaak moeten immers ook de werkomstandigheden worden verbeterd en/of aangepast.

Volledige rust wordt echter afgeraden, dus blijven bewegen is altijd de boodschap! Je arts kan je doorverwijzen naar een fysiotherapeut om de juiste oefeningen toe te passen.

Medicatie kan nodig zijn om de pijn te stillen of een eventuele ontsteking te remmen. Maar dat is altijd een tijdelijke oplossing.

