Wat als je geen doel of passie hebt in je leven? De expert geeft raad

Bijna iedereen rond je lijkt met een grote droom te zitten: een B&B openen in het buitenland, een boek schrijven, een eigen zaak starten, een hoge berg beklimmen… Maar wat als je geen bepaald doel (meer) hebt om naartoe te werken? Ook lezeres Fanny vindt maar geen allesoverheersende passie als leidraad in haar leven. Maar is zo’n passie wel een must? Volgens loopbaancoach Ellen Tackx niet, al kan het wél een meerwaarde zijn.

De vraag van lezeres Fanny

Lezeres Fanny: “Ik ben al jaren op zoek naar iets wat ervoor zorgt dat ik elke dag blij opsta. Maar ik lijk mijn reden om te leven maar niet te vinden. Ik heb wel een partner, twee prachtige volwassen kinderen en twee katten waarvoor ik graag klaarsta. Maar voor mezelf vind ik geen doel.

Het is niet dat ik niet geprobeerd heb: ik heb twee boeken uitgebracht, mijn idool Johnny Depp ontmoet, met wilde dolfijnen gezwommen, ik heb nieuwe dingen geleerd en cursussen gevolgd… Maar ik vind maar niets dat me écht voldoening geeft. Wat doe ik hieraan? Hebben andere mensen wél zoiets waarvoor ze leven?”

6x antwoorden over passie, doelen en dromen

Ellen Tackx van Power2Believe is loopbaancoach en expert in ‘het resetten van het leven’. Volgens Ellen geven we te veel betekenis aan het begrip ‘passie’. Voldoening kunnen we volgens haar halen uit veel zaken, en daarvoor hoef je echt geen groots doel zoals bergen beklimmen te hebben.

1. Wat is een passie juist?

Ellen Tackx: “Ik kom heel wat mensen tegen die niet weten wat ze (nog) willen bereiken in het leven en wat ze nu eigenlijk leuk vinden om te doen. Vaak zien ze hoe anderen invulling geven aan een passie en willen ze datzelfde beeld nastreven. Maar we zien natuurlijk enkel de passies met grootse bijhorende doelen omdat die meer aandacht trekken. De meerderheid beleeft dat nochtans helemaal niet zo. Veel mensen hebben dus een veel te groot beeld over een passie.

Het is vaak heel simpel: een passie is iets wat je leuk vindt en waar je net de ‘extra mile‘ voor wilt gaan. Iets waarvoor je gerust vroeg uit de veren wilt omdat het je een goed gevoel geeft om ermee bezig te zijn. Of zoals Fanny aangaf, een soort rode draad door het leven waar je steeds voldoening uit haalt. Iets wat een doel creëert. Maar tegelijkertijd hoeft het ook zeker niet je héle leven in te nemen.”

2. Heeft iedereen een passie in zich?

“Ik denk dat iedereen ergens een passie heeft, maar die vaak niet ziet omdat men niet goed weet dat een passie ook iets ‘kleins’ kan zijn. Het is dus zeker niet erg om geen allesoverheersende droom te hebben in het leven. Al ben ik er wel van overtuigd dat een (kleine of grote) droom hebben, weten wat je graag doet en waar je naartoe wilt wél een extra motivatie en drijfveer kan zijn.

Maar zoals gezegd kan een passie veel vormen aannemen. Voor de ene is het iets groots zoals een eigen bakkerij openen en voor de andere iets kleins zoals graag veel werk steken in je tuin en als doel hebben er een paradijsje van te maken. Het kan allemaal.”

3. Hoe ontdek je je passie?

“Om een passie te ontdekken is een grondige zoektocht binnen jezelf nodig. Je moet dus vooral accepteren dat je niet opeens opstaat met een passie. Het gaat erom nieuwsgierig te zijn en open te staan voor verschillende dingen. Onthoud ook dat je helemaal geen speciaal talent nodig hebt. Iets dat anderen ook kunnen, kan evengoed een passie zijn. Leg vooral geen druk op jezelf en geef het tijd. Je bewust zijn dat er iets ontbreekt is alleszins al de eerste stap.

De volgende is op zoek gaan naar wat je leuk vindt. Stel jezelf hiervoor volgende vragen:

Waar word je helemaal blij, enthousiast en gelukkig van?

van? Waar krijg jij enorm veel energie van?

van? Wat verveelt jou nooit ? Wat zijn bijvoorbeeld de onderwerpen waarover je boeken leest of series kijkt ?

? Wat zijn bijvoorbeeld de onderwerpen waarover je of ? Welke mensen inspireren jou en wat maakt hen zo bijzonder?

en wat maakt hen zo bijzonder? Waar ben je echt goed in? Vaak liggen je talenten en passie dicht bij elkaar.

Uit dat lijstje kun je dan enkele dingen selecteren die je vaak ziet terugkomen in je leven tot nu toe. Geef daar dan wat meer aandacht aan en kijk of het je nog steeds enthousiast maakt om ermee bezig te zijn. Spreek je gepassioneerd over het onderwerp met een fonkeling in de ogen? En wil je het misschien zelfs met anderen delen? Dan zit je op het goede spoor. Maak het wel niet meteen té groot, maar spendeer er gewoon wat meer tijd aan en kijk waar het je brengt.

Misschien besef je in je zoektocht wel dat je eigenlijk al bezig bent met wat je graag doet, maar niet doorhad dat dit ook als een passie beschouwd kan worden. Maar het is ook mogelijk dat je inderdaad een nieuwe interesse ontdekt die je enkele nieuwe doelen geeft. Het is dan aan jou om te bepalen of je die interesse zuurstof blijft geven tot op het punt dat je misschien actie kunt ondernemen om er meer mee bezig te zijn in een professionele of hobbycontext.”

4. Moet je dan altijd iets met die passie doen?

“Heb je enkele drijfveren en doelen ontdekt, dan kun je een plan maken om ze te realiseren, maar het móét ook niet. Zolang het maar je enthousiasme en nieuwsgierigheid prikkelt. Een misvatting die velen hebben is dat je pas een betekenisvol leven kunt leiden als je je passie of een doel gevonden hebt. Alsof je zonder die passie niet vooruit kunt gaan. Maar dat is niet het geval. In tegenstelling: als je voluit voor een grootse passie of droom gaat, ga je waarschijnlijk al snel weerstand voelen van je omgeving én van jezelf.

Je zult dan immers veel nieuwe dingen doen. En uit je comfortzone komen, geeft altijd minstens een beetje angst. Zomaar opeens voor een passie gaan en bijvoorbeeld alles opgeven en een nieuw leven starten in het buitenland, is dus ook zeker niet vanzelfsprekend. Het kan trouwens ook weleens tegenvallen als je je zomaar op iets nieuws stort en dan ga je uiteindelijk misschien afhaken. In werkelijkheid is een passie meer iets dat stilaan groeit door zaken te doen die je graag doet. Je moet er echt niet per se je hele leven aan wijden.

Een doel vinden zal er ook niet voor zorgen dat je leven altijd leuk is. Om echt verder te gaan met een passie moet je ook minder leuke dingen doen. Bij een eigen zaak openen komt bijvoorbeeld een grote administratieve kant kijken die je misschien niet zo tof vindt. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Vandaar raad ik aan om je niet blind te staren op een passie of een levensdoel. Zolang jij gewoon elke dag minstens iets kunt doen wat je graag doet, zou (het) leven al fijn moeten zijn.”

5. Moet je je passie in een job kwijt kunnen?

“Het hangt ervan af wat je job voor jou betekent. Het is natuurlijk fijn om je taken niet enkel uit te voeren vanwege het salaris, maar er ook enthousiasme en voldoening door te krijgen. Maar soms is zekerheid op vlak van inkomen de grootste prioriteit en kun je het je niet veroorloven om iets anders te doen dat je meer spanning biedt.

Gaan voor een andere job waar je misschien meer passie in vindt maar minder verdient, zou in dat geval enkel stress geven omdat je misschien niet rondkomt op het einde van de maand. Zit je in die situatie? Dan raad ik aan om op ontdekking te gaan binnen je huidige job: wees nieuwsgierig en kijk waar je je eventueel nog in kunt ontwikkelen of in kunt groeien.

Heb je wél iets meer financiële ruimte, dan kun je overwegen om toch eens een (klein) risico, zoals een carrièreswitch, te nemen als je ongelukkig bent in je huidige situatie. Geloof vooral in jezelf en laat twijfel je dus niet tegenhouden. Wel belangrijk: maak altijd een goed plan en denk er vooraf goed over na.”

6. Maar een hobby vinden is ook een optie?

“Een doel creëren op basis van een passie naast je job kan een heel goede optie zijn. Zo hoef je geen risico’s te nemen en heb je toch iets om naartoe te werken. Ik heb onlangs iemand gecoacht die naar haar normen een vrij saaie job had als winkelbediende. Ze was helemaal uitgeblust, maar omwille van de verantwoordelijkheden naar haar gezin toe was van werk veranderen geen optie.

In haar vrije tijd was ze wel graag bezig met interieurinrichting en dus hebben we daar de focus op gelegd. Uiteindelijk zag ze in dat dit eigenlijk haar passie is. Door hier een plan en doelstellingen rond uit te werken, ging haar energiepeil weer omhoog waardoor haar job ook minder als een last ging aanvoelen. Dit is een perfect voorbeeld van hoe een hobby die je met enthousiasme uitvoert heel veel kan betekenen. Dat kan dus gerust ook breien, tuinieren of koken zijn.”

In het kort:

Ellen Tackx: “Het hangt er uiteindelijk allemaal van af hoe jij in het leven staat en of je het gevoel hebt dat je iets mist. Als dat het geval is zoals bij Fanny, kan het een goed idee zijn om op ontdekkingstocht te gaan naar wat je leuk vindt. Misschien komt daar een nieuwe interesse uit, maar misschien besef je gewoon dat je je definitie van passie en voldoening moet aanpassen. Geluk vinden in kleine dingen is net zoveel waard als grote levensdoelen.

Het is daarbij mogelijk dat alle zaadjes voor jouw passie eigenlijk al geplant zijn in je leven tot nu toe en je je daar ook al mee bezighoudt, je moet ze dan enkel nog laten uitgroeien tot iets meer. Leg jezelf tijdens dat proces alleszins geen druk op en geniet er vooral van. Het is uiteindelijk niet het doel of de bestemming, maar de weg ernaartoe die het leukst is.”

Met dank aan Ellen Tackx van Power2Believe.

