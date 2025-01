Goede voornemens volhouden: 8 gouden tips

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, maken heel wat mensen traditioneel goede voornemens. Meer sporten, gezonder eten of bewuster leven zijn maar enkele voorbeelden. Maar hoe kun je goede voornemens volhouden? Psycholoog en psychotherapeut Michaël Bloemen geeft 8 gouden tips.

8x zo kun je goede voornemens volhouden

1. Koppel je voornemen aan een waarde die voor jou belangrijk is

Het helpt als je een voornemen kunt linken aan een concreet gedrag. Zo krijgt je voornemen meer betekenis en is je engagement ook duidelijker. Dus, wat is de achterliggende waarde van jouw voornemen? Wekelijks gaan joggen link je bijvoorbeeld aan gezondheid of zelfzorg. Of elke week een telefoontje doen naar een vriendin hoort bij het belang dat je hecht aan verbondenheid.

2. Spreek je voornemen uit

Onderzoek toont aan dat je wel 80% meer kans hebt om je voornemen vol te houden als je het uitspreekt. Deel je voornemen met je naasten en geef hen ook de opdracht om je erop aan te spreken. Je verhoogt op deze manier de sociale druk die jou kan helpen als het even moeilijk gaat.

3. Formuleer je voornemen positief

Heel wat voornemens staan vol met negatieve woorden: minder, niet, stoppen,… Daar kan ons brein maar moeilijk mee om. Een positieve formulering geeft je een alternatief voor het gedrag dat je wil afleren. Wat wil je wél? Zo kan ‘niet meer snoepen’ omgezet worden naar ‘vaker gezonde tussendoortjes eten’. Of maak van ‘minder tv kijken’ ‘meer tijd om te lezen’.

4. Volg je plan zelf op

Heel wat mensen maken gebruik van reminders in hun smartphone of post-its op de spiegel om iets niet te vergeten. Doe het ook voor je voornemens. Zet een reminder in je agenda of je smartphone met de melding ‘check voornemen 2024’. Bij iedere reminder kun je jezelf evalueren, jezelf belonen of jezelf opnieuw aanmoedigen.

5. Breng je hindernissen in kaart

Een goede voorbereiding is belangrijk. Noteer de hindernissen die je denkt tegen te komen. Gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die jou proberen te weerhouden om voor je doel te gaan.

Enkele voorbeelden:

‘Ik ben te moe om te gaan sporten.’

‘Ik heb zo hard gewerkt vandaag, nu verdien ik wel een stukje taart.’

Sommige hindernissen zijn duidelijk, maar andere zijn beter verpakt. Ze lijken helemaal niet verkeerd, maar onderschat ze niet. Ontmasker ze dus op voorhand en probeer ze op te merken.

6. Maak je voornemen concreet en werk er stap voor stap aan

Hoe concreter je voornemen, hoe makkelijker je het kunt volhouden. ‘Meer sporten’ is een heel vaag voornemen. Welke sport wil je beoefenen en hoe vaak wil je dat doen? Het helpt ook om je voornemen in drie termijnen op te delen: wat doe je binnen 24 uur? Wat doe je volgende week? Wat wil je volgende maand doen? Zo voorkom je uitstelgedrag en zet je kleine stappen richting je doel.

7. Visualiseer je voornemen

Creëer een collage van foto’s, quotes en woorden om je voornemens kracht bij te zetten. Hang je collage op een plaats waar je vaak bent. Op die manier sta je elke keer terug stil bij je voornemens. In het begin zul je het duidelijk zien hangen, op termijn gaat je collage op in het geheel. Toch zal je brein het onbewust in zich opnemen.

8. Geef jezelf twee maanden

Een voornemen kan niet plots een gewoonte worden. Je moet er de tijd voor nemen en in die tijd moet je consequent doen wat je je voornam. Na twee maanden, misschien wel vroeger, zul je merken dat het je geen moeite meer kost en dat het vanzelf gaat. Accepteer dus dat goede voornemens volhouden meestal betekent dat je twee maanden door een zure appel moet bijten.

Met dank aan Michaël Bloemen van groepspraktijk Espazo.

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!