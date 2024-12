Zo gezond is daglicht voor je: 5x weetjes en tips

Een deugddoende wandeling is een absolute must. De buitenlucht en het daglicht zijn gezond voor je. Maar waarom eigenlijk? En hoe zorg je dat je voldoende buiten komt? Onze tips op een rij.

Daglicht is gezond: 5x goed om te weten

Het daglicht zorgt voor een ‘wakker’ gevoel

Het hormoon melatonine zorgt er ’s avonds en ’s nachts voor dat je lichaam beseft dat het in slaapmodus mag gaan. Als je ontwaakt, zul je dus nog eventjes met restjes melatonine in je lichaam blijven zitten. Maar het daglicht zorgt ervoor dat die restjes al snel verdwijnen.

Je wordt er gelukkiger van

Het licht zorgt voor de aanmaak van het ‘gelukshormoon’ serotonine. Onderzoekers konden het verband al leggen tussen de aanmaak van het hormoon afhankelijk van hoeveel zonlicht er aanwezig was. Een hartverwarmend bewijs, toch?

Weg met dat dipje na de lunch

Je herkent het vast. Na de lunchpauze is het dikwijls moeilijker om terug de motivatie en energie te vinden die je nodig hebt om weer aan de slag te gaan. Dat is ook niet zo gek. Tijdens je spijsvertering vloeit er namelijk meer bloed naar je maag en darmen dan naar je hersenen. De oplossing? Bewegen, bewegen, bewegen!

Het bevordert je concentratie

Net zoals bij het middagdipje, is het ook bewezen dat daglicht helpt bij de bevordering van je concentratie. Het houdt je scherp en hoewel het erg normaal is dat je concentratie door de dag schommelt, kan een extra scheutje licht je focus helpen scherp houden.

Je slaapt er beter door

Inderdaad. En al zeker als je ’s ochtends tijd maakt voor een wandeling. Het is namelijk bewezen dat mensen die ’s ochtends een wandeling maken in het ochtendlicht, veel beter in slaap vallen ’s avonds. Je lichaam herkent dan namelijk duidelijk het verschil tussen dag en avond en zal ook beseffen wanneer het in slaapmodus mag gaan.

Zo geniet je met volle teugen van het daglicht

Kies voor een ochtendwandeling

De ochtendstond heeft goud in de mond en al helemaal als je meteen je wandelschoenen aantrekt. Je hoeft geen ellenlange wandeling uit te stippelen, maar het kan geen kwaad om toch even de natuur in te trekken voor je naar het werk vertrekt. Bovendien kun je er alleen maar gelukkiger van worden en beter door slapen!

Zorg voor voldoende beweging tijdens je werkdag

Je kunt niet de hele dag geconcentreerd blijven, dus wat buitenlucht kan zeker helpen om je productiviteit te verhogen. Pik een paar zonnestraaltjes mee na je lunchpauze of maak een kort ommetje in de vroege namiddag.

Een gepaste activiteit vinden

Hou je niet zo wandelen, maar wil je wel proberen om wat vaker buiten te komen? Misschien kan het helpen om een nieuwe hobby of sport uit te proberen. Vraag aan een vriend of vriendin om met je mee te gaan, zo begin je er niet alleen aan.

Je plekje in de tuin

‘Een eigen huis, een plek onder de zon’. We zingen het vaak uit volle borst mee, maar hoe vaak kom je eigenlijk in je tuin of op je terras? Zeker tijdens frissere maanden is het maar wat moeilijk om jezelf te motiveren om in de tuin te gaan zitten. En toch is het een heel goed idee! Maak tijd voor jezelf en ontdek je favoriete plekjes in je tuin of op je terras

Verken de buurt

Neen, je hoeft niet per se de wijde wereld in te trekken om voldoende gezond daglicht op je snoet te krijgen. Maak er een gewoonte van om geregeld een ommetje in de buurt te maken. Wie weet kom je nog wel mensen tegen waar je een praatje mee kan slaan.

Meer gezonde tips

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!