6x podcasts over mentaal welzijn waar je écht iets aan hebt

Podcasts over welzijn zijn enorm populair. Verschillende thema’s zoals meditatie, gezonde voeding en een goede nachtrust, komen aan bod. Zin om ook zo’n podcast te beluisteren, of om nieuwe afleveringen te ontdekken? Zoek dan een rustig plekje op, ontspan je en luister naar deze zes aanraders.

6x podcasts over mentaal welzijn en stress

1. Onbespreekbaar

Hoe kun je uitstelgedrag overwinnen? En hoe bewaak je beter je eigen grenzen? Een antwoord op deze vragen hoor je in de podcast Onbespreekbaar. Gentenaren Jef Willem en Nicolas Overmeire willen onderwerpen die in de taboesfeer hangen bespreekbaar maken. Bekende gasten als Evi Hanssen, Gloria Monserez en Laura Tesoro delen hun ervaringen, maar ook experts in mentale gezondheid, zoals professor Ignaas Devisch en relatie-expert Rika Ponnet, komen langs om hun inzichten te delen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Alles goed?

In de podcast Alles Goed? bespreekt Evi Gruyaert het dagelijkse leven in al zijn facetten: van kleine gelukjes tot de grote uitdagingen. Samen met haar (bekende) zogenaamde ‘podcastvrienden’ gaat ze op zoek naar tips om het leven gezonder en gemakkelijker te maken. Thema’s als meditatie, het vrouwenlijf, vriendschap en introversie worden met deskundigen besproken met een flinke dosis eerlijkheid en humor.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Zonder Zever. Over goe leven

In Zonder Zever. Over goe leven nemen vriendinnen Hana en Amber je mee in een podcast over hoe je het beste uit jezelf en het leven kunt halen. En dat zonder al te veel poespas. Van gezondheid en werkplezier tot persoonlijke groei en relaties: geen onderwerp gaan deze dames uit de weg. Bereid je voor op eigenwijze en eerlijke gesprekken met experts en verrassende inzichten voor een leven vol energie en plezier.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. Bruto Nationaal Geluk

In de podcast Bruto Nationaal Geluk draait het niet om economische cijfers, maar om wat ons écht gelukkig maakt. Deze podcast werd ondertussen een echte klassieker, want de meer dan 40 afleveringen veranderen je leven door pakkende verhalen en positieve psychologie. Het zesde – en meest recente – seizoen is een bijzondere editie. Want in deze special worden de inzichten van voorgaande seizoenen in de praktijk gezet door enkele gewillige proefkonijnen.

Krijg je er geen genoeg van? Leg je oor dan even te luister bij hun extra’s: een reeks begeleide meditaties voor verschillende gelegenheden.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Wat is er mis met mij?

‘Wat is er mis met mij?’, vroeg radionieuwsstem Maite Goossens zich af. En die vraag werd meteen de basis van haar gelijknamige podcast. Elk seizoen duikt Maite vanuit haar eigen ervaringen en samen met een expert in een nieuw thema rond mentale gezondheid. Het resultaat is een podcast over vaak onbesproken gedachten, die er ons aan herinnert dat we niet de enige zijn.

Dé vraag van het derde seizoen: wat is een goede relatie, en hoe vind je een goede partner? Wij zijn alvast benieuwd wat haar gast, relatietherapeute Chloé De Bie, hierover te vertellen heeft.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. De podcast psycholoog

Waarom heeft niemand je ooit geleerd hoe je met stress omgaat, hoe je een vriend troost, of hoe je stopt met dat eindeloze scrollen op Instagram? Als je het brein en de psychologie van het dagelijks leven beter wilt begrijpen, is deze podcast hoogstwaarschijnlijk je ding. Want De Podcast Psycholoog pakt elke aflevering een psychologisch thema aan, telkens met de expertise van ervaren psychologen en therapeuten.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Luistertip: de Libelle-podcast

Zin om nog meer podcasts te beluisteren? Mis dan zeker onze eigen Libelle-podcast niet.

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!