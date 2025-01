Dit zijn dé 10 belangrijkste signalen voor hartproblemen bij vrouwen

Onderzoek toont aan dat er meer vrouwen dan mannen sterven aan hart- en vaatziekten. Toch stappen vrouwen relatief minder snel naar de huisarts met hartklachten. Daarom geven wij jou dé 10 belangrijkste signalen voor hartproblemen, zodat je sneller aan de alarmbel kunt trekken.

Vroeg detecteren= belangrijk

Tegenwoordig sterven er meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Dat komt niet omdat vrouwen niet gezond leven (integendeel), maar omdat de eerste tekenen vaak niet worden herkend. Het risico op hart- en vaatziekten stijgt echter aanzienlijk na de overgang, omdat de hoeveelheid vrouwelijke hormonen daalt. Hoe dit precies gebeurt, is echter niet helemaal duidelijk. Mannen hebben namelijk sowieso niet veel vrouwelijke geslachtshormonen.

Het is van groot belang dat hartaandoeningen bij vrouwen beter én in een vroegere fase opgespoord kunnen worden. Bij vrouwen met hartproblemen lijkt het stellen van de juiste diagnose echter moeilijker dan bij mannen. Dat vraagt om meer bewustzijn en alertheid voor klachten en risicofactoren.

Minder goed zichtbaar dan bij mannen

Het hart van mannen en vrouwen verschilt in grote lijnen niet. We hebben allemaal twee hartboezems, twee hartkamers en vier hartkleppen. Toch is er een verschil: de kransslagaders van vrouwen zijn over het algemeen fijner en kleiner gebouwd. Ook zijn de kransslagaders bij vrouwen gevoeliger voor hormonen en stress.

Bovendien ontwikkelen hart- en vaatziekten zich bij vrouwen op een andere manier dan bij mannen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker dan mannen aandoeningen aan de kleinste bloedvaten in het hart hebben: deze voorzien het overgrote deel van het hartweefsel van zuurstof, en zijn dus uitermate cruciaal voor de goede werking van het hart. En daarom zijn ze net moeilijk te herkennen, zelfs door dokters.

Nood aan een andere behandeling bij vrouwen

Heel wat technieken en behandelingen richten zich vooral op problemen met de kransslagaders. Maar omdat het merendeel van de hartproblemen zich bij vrouwen anders ontwikkelen, gebruikt de cardioloog best andere tests en scans die zich vooral op aandoeningen in de kleinste bloedvaten richten. Een vrouwspecifiek onderzoek, samen met een ECG (electrocardiogram), echo of andere test.

Elke hartpatiënt moet een behandeling op maat krijgen. Omdat hartziekten bij vrouwen anders verlopen, bestaat de behandeling bij vrouwen meestal uit medicijnen en leefstijladviezen.

Hartproblemen: de belangrijke signalen bij vrouwen

Over het algemeen worden de volgende symptomen opgemerkt:

Pijn, drukkend gevoel op de borst

op de borst Pijn tussen de schouderbladen

Uitstralende klachten als pijn in de arm, keel of kaak

klachten als pijn in de arm, keel of kaak Kortademigheid

Zweten

Misselijkheid, braken

Hartklachten kunnen bij vrouwen echter atypisch en vager zijn dan bij mannen. Zo kunnen bijvoorbeeld de ongemakken van een hartinfarct bij de vrouw verward worden met stress of de overgang. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen:

Pijn in de bovenbuik , kaak , nek of rug

, , of Extreme vermoeidheid

Duizeligheid

Koorts

Onrustig gevoel, angst en snelle ademhaling

Ga dus goed na of je soms last hebt van deze symptomen. Bij twijfel breng je best een bezoekje aan de dokter!

Bronnen: hartstichting.nl, gezondheid.be, hartkliniek.com, huisarts.bsl.nl

