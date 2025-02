Zo hou je je huis proper als je huisdieren hebt

Huisdieren zijn fantastisch gezelschap, maar helaas komt er ook wat extra schoonmaakwerk bij kijken. Modderige pootjes, loszittende haren of een ongelukje in huis… Het hoort er allemaal bij. Gelukkig bestaan er simpele tips om je huis toch proper te houden als je huisdieren hebt.

1. Investeer in een goede stofzuiger

Met een degelijke stofzuiger zuig je gemakkelijk dierenhaar op, zowel op harde als zachte ondergronden. Hij moet ook een goede filter hebben die je gemakkelijk kunt leegmaken en niet te snel verstopt geraakt. Kies bij voorkeur een exemplaar dat niet te zwaar is en weinig lawaai maakt.

2. Borstel je huisdier regelmatig

Ieder huisdier verliest haar, de ene al wat meer dan de andere. Regelmatig borstelen is niet dé oplossing tegen ruien, maar het kan wel een verschil maken. Bovendien helpt een regelmatige kambeurt om de huid en vacht van je huisdier in topconditie te houden.

3. Verwijder zo snel mogelijk urinevlekken

Zelfs als je huisdier zindelijk is, kan een ongelukje altijd gebeuren. Ruim urine, braaksel of andere vlekken altijd zo snel mogelijk op. Zo vermijd je een stinkende geur en kringen op de ondergrond en verkleint het risico dat je huisdier teruggaat naar dezelfde plek. Gebruik een speciaal schoonmaakproduct dat geurtjes wegneemt of mix een kopje azijn met een kopje water en twee theelepels baking soda en wrijf dit met een doekje over de vlek.

4. Verschoon regelmatig de spullen van je huisdier

Slaapt je huisdier in een mandje of op een kussen ? Was dan regelmatig de hoes om geurtjes en vuil te verwijderen. Dit doe je best met een scheutje azijn .

of op een ? Was dan regelmatig de om geurtjes en vuil te verwijderen. Dit doe je best met een . Maak na iedere maaltijd het etensbakje van je viervoeter schoon en vergeet ook niet om geregeld de drinkbak af te wassen. Eet- en drinkbakjes kunnen al snel een broeihaard van bacteriën worden.

van je viervoeter schoon en vergeet ook niet om geregeld de af te wassen. Eet- en drinkbakjes kunnen al snel een broeihaard van worden. Geef het speelgoed van je huisdier ook eens een schoonmaakbeurt. De meeste hondenspeeltjes zijn gemaakt van rubber en kunnen prima in de vaatwasser .

ook eens een schoonmaakbeurt. De meeste hondenspeeltjes zijn gemaakt van en kunnen prima in de . Wie een kat heeft, weet dat de kattenbak soms behoorlijk kan stinken. Voorkom dit door de uitwerpselen te verwijderen na ieder toiletbezoek en om de paar weken de kattenbak volledig schoon te maken.

