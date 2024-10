Maakt honger echt ‘hangry’, of beeld je je dat maar in?

Word jij soms ook wat prikkelbaar of geïrriteerd als je honger hebt? ‘Hangry’ heet dat, een samenvoegsel van ‘hungry’ en ‘angry’. Bestaat het fenomeen echt, of zit het tussen de oren? En hoe voorkom je het?

Geïrriteerd door een lege maag

Sommige mensen merken het niet alleen aan een knorrende maag, maar ook aan een slecht humeur als ze weinig of niet gegeten hebben. Hangry heet het, een gemoedstoestand die velen herkennen. Er was niet echt een bewijs dat dit fenomeen ook daadwerkelijk bestaat, tot wetenschappers er een paar jaar geleden onderzoek naar deden.

Onderzoek naar een ‘hangry’ gevoel

Sociaal pycholoog Viren Swani van de Angelia Ruskin University in het Verenigd Koninkrijk verzamelde een groep vrijwilligers die 21 dagen lang hun honger en humeur bijhielden via een app. Uit de studie bleek dat mensen met een lege maag aanzienlijk meer last hadden van boosheid en irritatie, ongeacht hun geslacht, leeftijd, gewicht, eetpatroon of persoonlijkheidskenmerken. Door de testpersonen te volgen in hun dagelijkse leven werd bevestigd dat honger gerelateerd is aan onaangename gevoelens.

Van de 9142 gegevens die de vrijwilligers invoerden, werd honger voor 48 procent geassocieerd met woede, 56 procent met irritatie en 44 procent met genot. Tijdens de studie werd ook vastgesteld dat negatieve gevoelens gelinkt kunnen zijn aan je eetpatroon over verschillende dagen. Een ‘hangry’ gevoel is dus iets wat kan blijven hangen.

Wat veroorzaakt het?

Over wat nu echt de precieze oorzaak is, zijn onderzoekers het nog niet eens. Eerdere studies suggereren alleszins dat een lage bloedsuikerspiegel kan zorgen voor boosheid, impulsiviteit en soms zelfs agressie. Je lichaam haalt namelijk energie uit glucose uit voeding, en dat kan een invloed hebben op je gevoel van zelfbeheersing.

Een andere mogelijke oorzaak voor een ‘hangry’ gevoel is dat honger door een oerinstinct als een negatief teken wordt ervaren, waardoor je emoties verslechteren. Honger slaat immers op je stresshormoon cortisol, wat een invloed heeft op je gemoed.

Wat doe je eraan?

Wat in ieder geval goed is volgens de sociaal psycholoog, is om te weten dát je ‘hangry’ wordt. Op die manier kun je de gevoelens beter plaatsen en iets eten om je humeur weer op te krikken.

Onze tips:

Start je dag met een ontbijt dat rijk is aan vezels en eiwitten. Een goede maaltijd aan het begin van de dag zorgt voor een gezonde spijsvertering en een verzadigd gevoel.

dat rijk is aan vezels en eiwitten. Een goede maaltijd aan het begin van de dag zorgt voor een gezonde spijsvertering en een verzadigd gevoel. Eet regelmatig een gezond tussendoortje om een ‘hangry’ gevoel te voorkomen.

om een ‘hangry’ gevoel te voorkomen. Kies voor voedingsmiddelen die je een verzadigd gevoel geven, zoals volkorenproducten, peulvruchten, havermout, noten en zaden.

geven, zoals volkorenproducten, peulvruchten, havermout, noten en zaden. Drink voldoende water. Je lichaam verwart honger soms met dorst.

