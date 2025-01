Wat is gezonder: vers fruit of diepvriesfruit?

Vers fruit of diepvriesfruit: een groot verschil in je portemonnee, maar is het verschil net zo groot als het op voedingswaarden aankomt? Wij zochten het uit.

Diepvriesfruit is makkelijk om altijd in huis te hebben en bovendien is het een pak goedkoper dan vers fruit. Maar is het ook gezond?

Voedingswaarden

Het antwoord is: ja! Sterker zelfs: diepvriesfruit is in sommige gevallen zelfs gezonder dan vers fruit. Het bevat dikwijls meer vitamines, omdat de vruchten meteen worden ingevroren na het plukken. Het invriezen stopt het proces waarbij voedingswaarden worden afgebroken, waardoor de vitamines beter bewaard blijven. Vers fruit daarentegen verliest heel snel belangrijke voedingswaarden. Om enkele voorbeelden te geven:

Aardbeien uit de diepvries bevatten 36 procent meer bètacaroteen dan verse: een belangrijke functie als vitamine A, een supergezonde antioxidant én bovendien een natuurlijke bescherming tegen uv-schade.

uit de diepvries bevatten 36 procent meer bètacaroteen dan verse: een belangrijke functie als vitamine A, een supergezonde antioxidant én bovendien een natuurlijke bescherming tegen uv-schade. Bevroren bessen bevatten een pak meer vitamine C in vergelijking met verse: goed voor een stralende huid, sterke tanden en botten en een goede weerstand.

Een hele weg

Invriezen is niet de enige reden waarom diepvriesfruit meer vitamines bevat. Vers fruit legt namelijk een hele weg af vooraleer het op je bord belandt: de vruchten worden geplukt, vervoerd, ingepakt, opnieuw vervoerd, in de winkelrekken gelegd en in je ijskast bewaard. De volgende keer dat je dus twijfelt voor welk fruit te gaan, kun je gerust eens een kijkje nemen in de diepvriesafdeling. Een mooi pluspunt is dat je zo fruit kunt kopen dat op dat moment misschien niet in het seizoen is.

Kun je diepvriesfruit en vers fruit op dezelfde manier eten en verwerken?

Bevroren fruit heeft één groot nadeel: als het ontdooid is, wordt het tamelijk snel zacht en ‘papperig’. Daarom is het niet altijd ideaal om het puur op te eten. Maar je kunt er wél veel andere dingen mee doen:

Gebruik bevroren bessen als ijsblokjes in je glas water, homemade limonade of cava. Of maak je sangria met diepvriesfruit; zo is het ontdooid wanneer je aan de apero begint.

in je glas water, homemade limonade of cava. Of maak je sangria met diepvriesfruit; zo is het ontdooid wanneer je aan de apero begint. Liever een smoothie ? Maak ‘m lekker fris én fruitig door enkele stukken bevroren fruit toe te voegen. Je hoeft ze niet eerst te ontdooien!

? Maak ‘m lekker fris én fruitig door enkele stukken bevroren fruit toe te voegen. Je hoeft ze niet eerst te ontdooien! Verwerk blokjes bevroren fruit in gebak. Let er dan wel op dat je beslag of deeg iets vloeibaarder zal zijn. Wentel de blokjes bovendien even in bloem voor je ze toevoegt; zo zakken ze niet naar de bodem.

Let er dan wel op dat je beslag of deeg iets vloeibaarder zal zijn. Wentel de blokjes bovendien even in bloem voor je ze toevoegt; zo zakken ze niet naar de bodem. Maak supersnelle sorbet van diepvriesfruit naar keuze, wat poedersuiker, een eiwit en citroensap. Zo doe je het.

van diepvriesfruit naar keuze, wat poedersuiker, een eiwit en citroensap. Zo doe je het. Zin in zelfgemaakte confituur? Ook daarvoor kun je bevroren fruit naar keuze gebruiken. Bij onze collega’s van Libelle Lekker lees je er meer over.

8 receptideeën met diepvriesfruit

