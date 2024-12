Iris (36): “Waarom worden jongens eigenlijk ook gevaccineerd voor het HPV of het Humaan Papillomavirus? Ik dacht dat het virus enkel een risico vormde voor meisjes?”

HPV, ook voor jongens gevaarlijk

Anouk Buelens-Terryn: “Sinds enkele jaren krijgen ook jongens in het middelbaar het gratis vaccinatieschema tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) aangeboden. De meeste mensen kennen dit virus omdat het de grootste risicofactor vormt voor baarmoederhalskanker, waardoor initieel het HPV-vaccin voor meisjes werd voorgeschreven.

Nochtans is HPV seksueel overdraagbaar en kunnen dus ook jongens een HPV-infectie krijgen, dragen én doorgeven. Daarnaast zorgt het virus ook voor andere kankers, zoals kankers aan de geslachtsorganen, de anale zone of keel- en halstumoren. En die kunnen natuurlijk ook mannen treffen.

Waarom een HPV-vaccin op jonge leeftijd?

Vaak krijg ik ongeruste vragen van ouders over dit vaccin. Ze lijken het weleens ongehoord te vinden dat het op zo’n jonge leeftijd wordt aangeboden, omdat kinderen vaak nog niet seksueel actief zijn op hun twaalfde. Het is goed om te weten dat het vaccin vooral doeltreffend is vooraleer de jongeren de mogelijkheid hebben om HPV op te lopen. En dus wordt er gemikt op een leeftijd vóór de eerste intieme contacten zouden plaatsvinden.”

Het vaccin beschermt tegen de belangrijkste stammen van HPV, maar kan een besmetting niet uitsluiten. Het blijft voor vrouwen dan ook belangrijk om een driejaarlijks uitstrijkje te laten afnemen, ook als je een HPV-vaccin kreeg. Daarin kan de gynaecoloog op voorhand bepalen of je besmet bent met HPV, nog vóór de cellen onrustig of kwaadaardig worden.

