7 Instagram accounts voor meer zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen: we zijn er niet altijd even goed in. En toch staat Instagram boordevol accounts met wijsheden en spreuken om meer te geloven in jezelf. Deze 7 vinden wij best inspirerend!

1. Onbespreekbaar

Doel van deze online community: mentale gezondheid bespreekbaar maken. Er is het boek, ‘Hoe we onszelf graag kunnen zien’, maar er zijn op deze Instagram-pagina massa’s inspirerende quotes en filmpjes over zelfvertrouwen. Favoriet:

‘Als iemand het stellen van jouw grenzen niet respecteert, is dat het eerste bewijs dat het stellen van die grenzen nodig was.’ Volg dit account, 115.000 anderen gingen je al voor.

2. Piekermeisje

Instagram-pagina van de Vlaamse illustratrice en schrijfster Louise Marie Leuwers. Ze deelt posts over emotionele weerbaarheid en mentaal welzijn, bv ‘Dit is jouw maandagse reminder dat je alles wat deze week op je pad komt aankunt.’

3. drchatterjee

Rangan Chatterjee is een Britse arts, auteur en podcast-maker van ‘Feel better, live more’ en heeft 1,3 miljoen volgers. Op zijn pagina staan inspirerende stukjes uit zijn podcasts voor betere relaties, een betere zelfbeeld en een gezonder leven.

4. Kellyderiemaeker

Kelly was vroeger journaliste, en nu coach. Zij post slimme inzichten over hooggevoeligheid, adhd bij vrouwen, pleasen, voor jezelf opkomen, grenzen stellen enz… Ze maakt ook podcasts. Aanrader om te volgen!

5. My selflove supply

Prachtige pagina vol mooie cartoons over zelfliefde, met maar liefst 2,9 miljoen volgers van over de hele wereld. ‘You do not need the approval of others to feel happy or proud of yourself’, is één van de inspirerende quotes die massa’s likes kreeg.

6. Peoplepleasing_psycholoog

Account van de Vlaamse psychologe Stefanie Barigand, de ‘people pleaser die ook psycholoog werd’, boordevol inzichten. Wat denken jullie van deze: ‘Vraag je minder af of jij goed genoeg bent voor iemand. Vraag je vaker af of iemand goed genoeg is voor jou.’

7. Theschooloflife.amsterdam

The School of Life werd opgericht door filosoof Alain de Botton en heeft ondertussen filialen over de hele wereld. Op de pagina van Amsterdam vind je inzichten, quotes en uitnodigingen tot opleidingen en lezingen, allemaal met als doel om ‘meer voldoening te ervaren in het leven, met behulp van ideeën uit de filosofie, psychologie en kunst.’

