Draaien je maag en darmen soms overuren? Sommige dingen of manieren laten je eten makkelijker zakken dan andere. Is intermittent fasting goed voor je spijsvertering? Wij vroegen het aan Professor Danny De Looze.

Periodiek vasten

Bij intermittent fasting, ook wel gekend als ‘periodiek vasten’, gaat het om wanneer je eet en niet om wat je eet. Bij dit eetpatroon wissel je periodes van urenlang vasten af met periodes van eten. Het vasten duurt altijd langer dan de periode van het eten. Bijvoorbeeld: je neemt je avondmaaltijd voor acht uur ’s avonds en eet pas opnieuw tegen lunchtijd. Iets drinken tijdens het vasten is toegelaten, weliswaar dranken zonder calorieën, zoals bijvoorbeeld water of koffie zonder melk of suiker. Intermittent fasting zou goed zijn voor je hart en hersenen, zou ontstekingen afremmen en zou je immuunsysteem boosten. Maar is deze manier van eten ook goed voor je spijsverteringstelsel?

De kans is groot dat je vanuit je hongergevoel te snel en te veel gaat eten, en dat is belastender voor je maag en darmen. Prof. dr. De Looze

Is vasten goed voor je spijsvertering?

Prof. dr. Danny De Looze: “Of intermittent fasting goed is voor je spijsvertering? Voor je maag en darmen is het nog altijd beter om drie maaltijden per dag te eten, dan eerst urenlang te vasten voor je opnieuw eet. Het risico bestaat dan immers dat je vanuit een groter hongergevoel te snel en te veel gaat eten. Dat is belastender voor je maag en darmen, en dus voor je vertering.

In het oude gezegde ‘Ontbijten als een koning, lunchen als een edelman en dineren als een bedelaar’ schuilt nog steeds een grote waarheid. Een stevig ontbijt heb je nodig om met voldoende energie aan je dag te beginnen, en krijg je gaandeweg makkelijk verteerd. ’s Avonds eet je het best licht, anders houdt het verteringsproces je wakker. Bovendien raak je de opgenomen energie (in de vorm van glucose) ’s avonds niet meer zo makkelijk kwijt en stapelt die zich op als vet.”

Onze expert Prof. dr. Danny De Looze is kliniekhoofd maag- en darmziekten in het UZ Gent. Hij schreef onder meer het interessante en zeer informatieve boek ‘Wat onze darmen ons vertellen’, dat je op een toegankelijke en no-nonsens manier wegwijs maakt in het spijsverteringsstelsel en vertelt over de impact ervan op je brein en je lichaam. Je kent prof. dr. De Looze ook van het PLAY4-programma ‘Topdokters’.

