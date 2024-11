Vaginale droogheid: welke oplossingen zijn er?

Rond vaginale droogheid heerst nog steeds een groot taboe. Enorm veel vrouwen hebben er last van, maar durven er niet altijd over te praten. Zelfs niet met hun partner of gynaecoloog. Dat is jammer, want er bestaan heel wat oplossingen voor.

Wat is vaginale droogheid?

Bij vaginale droogheid is het evenwicht in je vaginale flora verstoord, met een branderig gevoel, irritatie en jeuk tot gevolg. Het komt vaak voor bij vrouwen in de menopauze of tijdens een zwangerschap, maar eigenlijk kan iedereen er last van krijgen.

Fysieke én mentale impact

Vaginale droogte is een niet te onderschatten kwaal. Het geeft een algemeen onaangenaam gevoel en kan pijn, irritaties of bloedingen tijdens het vrijen uitlokken. Bovendien verhoogt het de kans op vaginale infecties.

Naast het fysieke is er ook het mentale aspect. Als vrouw zou je aan jezelf kunnen beginnen twijfelen omdat je moeilijker opgewonden lijkt te geraken, wat ook je seksleven in een dipje kan brengen. Dat kan dan weer voor onzekerheden zorgen.

Oorzaken van vaginale droogheid

Deze oorzaken kunnen aan de basis liggen van een te droge vagina:

1. De overgang en menopauze

Je vagina staat volledig onder invloed van hormonen. Heel je leven lang krijgt ze voldoende oestrogenen, waardoor het slijmvlies dik is, de zuurtegraad op peil blijft en bacteriën weinig tot geen kans krijgen om infecties te veroorzaken. Tijdens de overgang daalt de oestrogeenproductie, waardoor je vagina dunner, minder soepel en droger wordt. Dat hormonale onevenwicht kan voor droogheid zorgen.

2. De menstruatie

Niet alleen vrouwen in de overgang kunnen te maken krijgen met vaginale droogte. Ook tijdens je menstruatie kan het voorkomen: zo’n drie dagen voor en drie dagen erna om precies te zijn. Dat komt door schommelingen in de hormoonhuishouding. De eerste dagen na de menstruatie is de hoeveelheid oestrogeen laag, in het midden van de cyclus (rond de eisprong) is er een piek en na de piek neemt het oestrogeengehalte weer af.

3. De bevalling

Enorm veel vrouwen die net bevallen zijn, ondervinden last van vaginale droogte. Het duurt enkele weken tot soms maanden vooraleer het evenwicht opnieuw is hersteld. Logisch, want er is heel wat gaande in je lichaam als je een kindje op de wereld hebt gezet. Als je borstvoeding geeft, kan het herstel bovendien iets langer duren door een tijdelijk verminderde oestrogeenproductie.

4. Intieme hygiëne

Wist je dat zeep de natuurlijke zuurtegraad van je vagina aantast? Was ze dus niet zomaar met warm water en zeep, want dat werkt infecties en droogte in de hand. De vagina is een zelfreinigend orgaan, waardoor een beetje lauw water eigenlijk al volstaat.

5. Bepaalde ziektes, medicijnen en producten

Sommige geneesmiddelen (zoals antidepressiva, antihistaminica en diuretica) en ziektes (zoals endometriose, diabetes, een hoge bloeddruk of bepaalde nieraandoeningen) kunnen een invloed hebben op de vochtafscheiding van de vaginawand, net zoals bepaalde medische behandelingen zoals chemotherapie of anti-oestrogenen die gebruikt worden tijdens een borstkankerbehandeling.

6. Roken

Roken heeft een slechte invloed op je hele lichaam en kan het vaginale evenwicht uit balans brengen. Bovendien verstoort het de doorbloeding in alle weefsels, ook die van je huid en het vaginale slijmvlies. Als je last hebt van vaginale droogte, is het dus zéker aangeraden om ermee te stoppen.

7. Spanningen, stress en vermoeidheid

Ook emotionele factoren kunnen aan de basis liggen van vaginale droogte, denk maar aan spanningen, stress en vermoeidheid. Hierbij kunnen ook je ogen en mond droog aanvoelen.

Oplossingen voor vaginale droogheid

Nu je weet vanwaar het ongemak kan komen, zijn er een aantal oplossingen die soelaas kunnen bieden:

1. Glijmiddel

Glijmiddel is een erg toegankelijke en instant manier om je vagina te bevochten. Het wordt vooral tijdens het vrijen gebruikt. Kies voor eentje zonder chemische toevoegingen, bij voorkeur voor de gevoelige huid. Breng het glijmiddel zowel in- als uitwendig aan.

Let op: een glijmiddel op oliebasis wordt best niet gebruikt in combinatie met een condoom. De stevigheid ervan kan zo worden aangetast.

2. Hormoontherapie

Hormonale substitutietherapie of hormoontherapie (HST) wordt voorgeschreven door je dokter of gynaecoloog. Ze kunnen de symptomen van de menopauze verzachten en dus ook helpen tegen vaginale droogheid.

3. Lokale hormonen

Je kunt ook voor lokale hormonen kiezen, via crèmes, gels of vaginale tabletten die je in de vagina brengt. Ze geven oestrogenen af die door het vaginale slijmvlies worden opgenomen. Hierdoor wordt het weer dikker, vochtiger en elastischer. Door de lokale werking heb je minder kans op bijwerkingen.

4. Laserbehandeling

Eén van de nieuwere oplossingen tegen vaginale droogheid, is een laserbehandeling. Hier wordt de vaginawand gelaserd om de huid te stimuleren en te regenereren. Tijdens de behandeling worden gecontroleerde ‘brandwondjes’ gemaakt die tijdens het natuurlijk herstelproces nieuw collageen aanmaken. Dit zorgt ervoor dat de vaginale wand elastischer en minder droog wordt.

5. Een uitgebreid voorspel

Als je last hebt van vaginale droogheid tijdens het vrijen, neem dan uitgebreid de tijd om opgewonden te geraken. Bespreek met je partner wat je fijn vindt, ontspan je en probeer zoveel mogelijk te genieten, want zo produceert je lichaam vanzelf een natuurlijk glijmiddel waardoor seks aangenamer wordt.

6. De juiste voeding

Naast voldoende water drinken (dehydratatie is immers nooit goed en komt vaginale droogte zeker niet ten goede), kun je rekening houden met wat je op het menu zet.

Omega 3-vetzuren zorgen voor een natuurlijke bevochtiging van je vagina. Je vindt het o.a. in zalm, sardienen, haring, pompoen en zonnebloempitten.

zorgen voor een natuurlijke bevochtiging van je vagina. Je vindt het o.a. in zalm, sardienen, haring, pompoen en zonnebloempitten. In o.a. peulvruchten (sojabonen, kikkererwten, linzen …), lijnzaad en soja vind je fyto-oestrogenen. Dat zijn plantaardige stoffen die de werking van oestrogeen nabootsen en kunnen helpen om je hormoonspiegel meer in balans te krijgen.

7. Andere medicatie

Gebruik je medicatie en vermoed je dat de vaginale droogheid hierdoor veroorzaakt wordt? Vraag je arts dan om een geschikt alternatief.

Praat erover

Vaginale droogte is zeker geen kwaaltje om mee te blijven lopen. Zet je gêne opzij en stap ermee naar een vertrouwde dokter of gynaecoloog. Je hoeft je zeker niet ongemakkelijk te voelen, want ze krijgen bijna dagelijks vrouwen over de vloer die er last van hebben. Zoek samen naar de oorzaak en vind de juiste behandeling. Wie weet ben je er zomaar vanaf, wat je leven een stuk aangenamer zal maken!

