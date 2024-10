Goeie vraag: is reuma erfelijk?

Op 12 oktober zet de Wereld Reuma Dag deze aandoening, die een verzamelnaam is voor meer dan 200 ziektes, in de kijker. Wij vroegen aan reumatologe Peggy Jacques: is reuma erfelijk?

Reuma en erfelijkheid

Prof. dr. Jacques: “Sommige vormen van reuma zijn inderdaad erfelijk. Spondyloartritis, ook bekend als de ziekte van Bechterew, bijvoorbeeld, komt vaak voor in families. Die mensen hebben in ongeveer 90% van de gevallen het HLA-B27 gen, een gen dat voorkomt bij maar liefst 8% van de bevolking.

Maar het gen dragen betekent niet dat de ziekte ook effectief uitbreekt. Áls de aandoening zich uit, dan kan dat ook op verschillende manieren. Je ziet bijvoorbeeld ook vaak psoriasis, oogontstekingen of darmontstekingen opduiken in een familie van Bechterew-patiënten. Het kan dus bijvoorbeeld dat het ene familielid psoriasis heeft, een ander enkel de artritis, iemand anders de ziekte van Crohn…”

Wat als je denkt dat je die erfelijke vorm van reuma hebt?

Dr. Jacques: “Je kunt je bloed laten onderzoeken, maar het gen hebben betekent dus nog niet dat je ook ziek wordt. Als je het gen hebt én de ontstekingswaarden in je bloed zijn verhoogd én je wordt ’s nachts geregeld wakker van de pijn in de onderrug, dan zijn dat toch signalen.

Het is in elk geval belangrijk dat de diagnose zo snel mogelijk gesteld wordt. Hoe sneller je een goede anti-reuma behandeling start, hoe kleiner het risico op onherstelbare schade door de ontstekingen en hoe groter de kans dat je de ziekte tot rust kunt brengen. Ga dus zeker op tijd naar je huisarts, die je kan doorverwijzen naar de reumatoloog.”

Prof. dr. Peggy Jacques is reumatoloog in het UZ Gent en auteur van ‘Reuma van 1 tot 101 jaar. Artrose, artritis, osteoporose…: oorzaken, symptomen en behandeling’ (Borgerhoff & Lamberigts)

