Goeie vraag: helpt goed kauwen voor een vlotte vertering?

Draaien je maag en darmen soms overuren? Sommige dingen of manieren laten je eten makkelijker zakken dan andere. Goeie vraag van vandaag: helpt goed kauwen voor een vlotte vertering?

Goed kauwen = een vlotte vertering?

Prof. dr. De Looze: “Door de tijd te nemen om het eten in je mond rustig tot kleinere brokjes te kauwen en te vermalen met je tanden, neem je een voorsprong in het verdere verteringsproces. Je maag moet zo minder kneed- en maalwerk doen en alles kan makkelijker door naar de dunne darm, waar de eigenlijke vertering zal plaatsvinden en de darmflora zijn werk kan doen. Dat zorgt sneller voor een lichter gevoel.

Een ontspannen sfeer aan tafel en voldoende tijd (tussen de verschillende gangen) helpen om alles vlot verwerkt te krijgen. Iets simpels als rustig kauwen maakt dan echt een verschil voor je vertering. Daarentegen: er in twee uur een zevengangenmenu doorjagen is geen goed idee. Het gaat te snel waardoor je maag dan extra veel tijd nodig heeft om het eten te verwerken en jij blijft met een vol en zwaar gevoel achter. Bovendien vertragen alcohol, vetten en vezels het proces in de maag. Om al dat te vermijden, helpt goed kauwen voor een vlotte vertering. ”

Je eten rustig doorkauwen zorgt voor een beter verteringsproces. Prof. dr. De Looze

Onze expert

Prof. dr. Danny De Looze is kliniekhoofd maag- en darmziekten in het UZ Gent. Hij schreef onder meer het interessante en zeer informatieve boek ‘Wat onze darmen ons vertellen’, dat je op een toegankelijke en no-nonsens manier wegwijs maakt in het spijsverteringsstelsel en vertelt over de impact ervan op je brein en je lichaam. Je kent prof. dr. De Looze ook van het PLAY4-programma ‘Topdokters’.

