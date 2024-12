Feestmaaltijden zijn lekker, gezellig en vaak copieus. Je maag en darmen durven op zulke gelegenheden wel eens overuren te draaien. Sommige dingen helpen om je eten te laten zakken, andere niet. De goeie vraag van vandaag: helpt een tussengerechtje als een sorbet voor een vlottere spijsvertering?

Sorbet is lichter en fruitiger dan andere ijssoorten, en wordt daarom vaak ingezet als intermezzo tijdens een meergangenmenu of luchtig dessert om de spijsvertering een handje te helpen. Er wordt dan ook gedacht dat het helpt om de maaltijd vlotter te ‘laten zakken’. Maar speelt sorbet daar écht een rol?

Een sorbet heeft weinig effect op de vertering. Met roomijs let je beter wel op. Maag- en darmspecialist prof. dr. De Looze

Meer speeksel en appetijt na sorbet

Onderzoek toont aan dat sorbet de speekselproductie opdrijft, meer zelfs dan een glaasje water. Daardoor zou je na een bolletje makkelijker een volgend gerecht kunnen naar binnenwerken.

Daarnaast bewees een kleine studie dat je na sorbet meer kunt eten, dan zonder de fruitige verfrissing. Bewoners van 22 woonzorgcentra kregen enkele weken een bolletje sorbet voorgeschoteld voor de maaltijd. Het resultaat was dat de bewoners in de daaropvolgende maaltijd heel wat meer aten, en daardoor makkelijker hun gewicht konden behouden of zelfs bijkwamen.

Deze onderzoeken zijn echter onvoldoende om te besluiten dat sorbet zou helpen bij de spijsvertering. Dat bevestigt ook maag- en darmspecialist prof. dr. Danny De Looze.

Helpt sorbet je spijsvertering?

Prof. dr. Danny De Looze: “Je hebt sorbets in alle smaken en geuren. Het is zeker een fijn en appetijtelijk tussengerecht. Maar of een sorbet de spijsvertering vlotter doet lopen? Nee, die functie heeft het niet, en het zal dus ook geen verschil maken voor je maag- en darmstelsel. Na een stevig hoofdgerecht zal een frambozensorbet of een passievruchtensorbet bijgevolg niet ineens voor een snellere of makkelijkere vertering zorgen.”

Hoe verklaar je dat lichtere gevoel na het eten van een sorbet dan?

Prof. dr. Danny De Looze: “Het frisse gevoel van een sorbet kan misschien wel voor een lichter gevoel zorgen, maar dat is subjectief. Het is meer een gedachte. Het speelt zich af in je hoofd, niet in je buik. Sorbet helpt niet om te verteren. Een sorbet van mango of limoen oplepelen kan natuurlijk geen kwaad, want het zal het verteringsproces nu ook weer niet vertragen – sorbet is eigenlijk gewoon water met een smaak. Roomijs is vetter van samenstelling en zou de vertering wel extra kunnen bemoeilijken.”

Waarom dan sorbet tussenin gerechten?

Het bolletje sorbet tussenin twee gangen ontstond in de Franse cuisine om een andere reden. Zij geloven er namelijk al decennia in dat de frisse fruitsmaak je smaakpapillen ‘reset’. Vooral citrusvarianten worden her en der aan het menu toegevoegd om een zwaar menu te verlichten. Want dit frisse dessertje zou voorkomen dat overgebleven smaken van een voorgaande gerecht vermengd worden met die van het volgende.

Vreemd genoeg werd ook de smaakresettende functie van sorbet niet sluitend aangetoond. Hoewel het effect dus eerder mentaal is, vinden heel wat mensen vooral een bolletje limoensorbet toch een erg verfrissend intermezzo.

Onze expert

Prof. dr. Danny De Looze is kliniekhoofd maag- en darmziekten in het UZ Gent. Hij schreef onder meer het interessante en zeer informatieve boek ‘Wat onze darmen ons vertellen’, dat je op een toegankelijke en no-nonsens manier wegwijs maakt in het spijsverteringsstelsel en vertelt over de impact ervan op je brein en je lichaam. Je kent prof. dr. De Looze ook van het PLAY4-programma ‘Topdokters’.

Meer vlot verteerbaar leesvoer?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!