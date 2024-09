Goeie vraag: wanneer kies je voor een kinesist, manueel therapeut of osteopaat?

Een kinesist, manueel therapeut of osteopaat: wanneer ga je naar welke specialist? De drie beroepen liggen heel dicht bij elkaar en kunnen elkaar in sommige gevallen perfect aanvullen.

Kinesitherapie, manuele therapie of osteopathie?

Alle behandelingsvormen hebben als doel om pijn te verminderen. Wie je raadpleegt, hangt dus grotendeels af van welke klachten je hebt, maar ook van je persoonlijke voorkeur.

1. Kinesist

Het woord kinesitherapie is een combinatie van twee termen: kinesis en therapeia. Respectievelijk betekenen ze ‘beweging’ en ‘zorg’. Kinesitherapie is dus de zorg voor je lichaam door middel van beweging: het focust zich vooral op de oorzaak van je klachten en op de doelgerichte aanpak ervan. Een kinesist behandelt vooral je spieren en gewichten, maar er wordt ook rekening gehouden met levensstijlfactoren, zoals stress en slaap.

Afhankelijk van de soort kinesitherapie wordt lokaal behandeld (bij revalidatie bijvoorbeeld) of wordt er meer naar het lichaam in z’n geheel gekeken. Een behandeling wordt meestal aangevuld met oefentherapie (zoals spierversterking of balansoefeningen) om klachten op de lange termijn te verlichten.

2. Manueel therapeut

Manuele therapie is een onderdeel van kinesitherapie. Een manueel therapeut zoekt naar bewegingsstoornissen in het lichaam en heft manueel blokkades op zodat er terug evenwicht is tussen de spieren. Hij focust hierbij vooral op de gewrichten en de mechanische werking van het lichaam. Een manueel therapeut wordt in de volksmond ook wel ‘kraker’ genoemd, omdat het losmaken van gewrichten al dan niet met een ‘krakje’ gebeurt.

3. Osteopaat

Een osteopaat kijkt niet alleen naar je botten en spieren, maar ook naar je organen, pezen, gewrichten, zenuwen en omliggende weefsels. Hij bekijkt het lichaam als één geheel en zal bij nekpijn bijvoorbeeld ook vragen of je maagpijn hebt, want beide hebben te maken met dezelfde zenuwen. Een osteopaat maakt enkel gebruik van zijn handen terwijl een kinesitherapeut tijdens de behandeling ook toestellen kan gebruiken.

Doorgaans zal een huisarts je eerst doorverwijzen naar een kinesist of manueel therapeut. Helpt de behandeling niet of komt het probleem terug? Dan zal hij je wellicht doorsturen naar de osteopaat.

Bron: vind-een-kinesist.be

