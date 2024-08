Als je bij steunkousen meteen aan je oma denkt, dan heb je het mis. Want steun- en compressiekousen zijn helemaal in! Sporters, fervente reizigers of liefhebbers van vederlichte benen tout court hebben steeds vaker een paar in hun sokkenlade liggen. Maar wat zijn steunkousen eigenlijk? En wanneer heb je ze nodig?

Wat zijn steunkousen? (of waren het nu compressiekousen?)

Steunkousen zijn speciaal ontworpen kousen die een gelijkmatige druk uitoefenen op je benen. Ze zijn erg elastisch en spannen veel harder dan normale kousen, waardoor ze (zacht) op je benen drukken. Deze druk zorgt ervoor dat de bloedcirculatie en vochtafvoer in je benen wordt verbeterd.

Ze worden ook wel compressiekousen, trombosekousen of therapeutische kousen genoemd, maar hier en daar wordt een onderscheid gemaakt op basis van het drukniveau. Zo zouden steunkousen zorgen voor lichtere compressie dan medische compressiekousen.

Hoe werken ze?

Compressiekousen zorgen vooral voor een betere bloedcirculatie, wat zwelling vermindert en helpt bij de preventie van bloedklonters, spataders en zelfs een diepe veneuze trombose.

De meeste steunkousen zijn strakker rond de enkels en iets losser naar boven toe. Daardoor wordt er meer bloed van je benen omhoog (naar het hart dus) geduwd en kan het bloed zich niet ophopen onder aan de benen. Dat is goed nieuws, want bij een slechte bloedcirculatie kan je bloed gaan samenklitten in je aderen. Die klontering geeft niet alleen pijn en zwelling in je ledematen, ze kan ook levensgevaarlijk worden. Als zo’n klonter losraakt, kan hij namelijk door je hart reizen of in je longen terechtkomen.

Het positieve effect van de kousen voor je gezondheid is door talrijke onderzoeken wetenschappelijk bewezen. Het is dus een erkend en doeltreffend medisch hulpmiddel.

Niet alleen voor je benen

De meeste mensen kennen enkel de steunkousen als het gaat om compressiekledij, maar het hoeven niet altijd kousen te zijn. Zo zijn er onder meer compressiemouwen, -broeken, -panty’s en –shorts met dezelfde werking, maar dan voor een ander lichaamsdeel.

Wanneer moet je steunkousen dragen?

Steunkousen worden vooral aanbevolen voor mensen die veel staan of lang zitten, zoals verpleegkundigen, kantoormedewerkers of reizigers. Maar ook als je zwanger bent, veel vocht vasthoudt (oedeem), last hebt van nachtelijke krampen of pijn hebt door zware en vermoeide benen heb je baat bij het dragen van een paar.

Vaak worden de kousen door een arts voorgeschreven als je last hebt van een veneuze aandoening of problemen hebt met de bloedcirculatie. Zo worden ze gedragen na een operatie, of bij diabetes, spataders, cellulitis, lipoedeem en lymfoedeem. Als een arts ze voorschrijft, wordt compressiekledij meestal vergoed door de mutualiteit.

Zijn compressiekousen ook nuttig bij het sporten?

Dat compressiekledij helpt bij bepaalde gezondheidsproblemen is misschien niet nieuw, maar daarmee is de kous niet af. De laatste jaren zijn namelijk ook sporters fan geworden van de steunende kledij. Vooral (hard)lopers zie je weleens met een paar strakke kousen voorbijrennen. Maar ook in het basket-, volley- en voetbal duikt er steeds vaker compressiekledij op. Zo is een compression sleeve of een compressiebroek alvast geen uitzondering op het speelveld.

De kousen zouden prestaties verbeteren, blessures helpen voorkomen en spierherstel bevorderen. De meerwaarde voor sporters is echter nog maar bescheiden vastgesteld in onderzoek. Toch zweren vele sporters bij hun compressiekledingstuk om vederlicht de beentjes te strekken. Hoe dan ook zorgen ze voor een verbeterde bloedcirculatie.

Verschillende soorten compressiekledij

Tegenwoordig is er een heel gamma aan compressiemateriaal te koop. De steunkousen kunnen verschillen in materiaal, drukniveau, lengte en look.

1. Materiaal

Zeg niet zomaar ‘sok’ tegen een steunkous, want ze wordt van speciaal elastisch én huidvriendelijk materiaal gemaakt. Veel compressiekledij wordt vervaardigd van polyamide, wol, katoen en/of elastaan. Meestal is het ook een naadloos ontwerp, waardoor je op termijn geen last krijgt van duwende naden.

2. Drukniveau

Idealiter zit de elastische kous als gegoten. Daarom worden ze soms op maat aangemeten. De kousen moeten namelijk strak zitten, maar mogen uiteraard nooit pijn doen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende drukniveaus, gemeten in mmHg, afhankelijk van de behoefte:

Lage compressie , (minder dan 20 mmHg druk) is geschikt voor sporters of lichte zwelling.

, (minder dan 20 mmHg druk) is geschikt voor sporters of lichte zwelling. Gemiddelde compressie (tussen 20 en 30 mmHg) helpt mensen met spataderen om de zwelling en pijn onder controle te houden.

(tussen 20 en 30 mmHg) helpt mensen met spataderen om de zwelling en pijn onder controle te houden. Matige tot hoge compressie (tussen 30 en 40 mmHg) is het beste voor mensen met ernstige pijn of zwelling.

(tussen 30 en 40 mmHg) is het beste voor mensen met ernstige pijn of zwelling. Stevige compressie (tussen 40 en 50 mmHg) wordt meestal gebruikt door mensen met een voorgeschiedenis van ernstige aderproblemen of bloedklonters.

3. Lengte

Afhankelijk van de nood of aandoening kun je de kousen in verschillende lengtes krijgen. Zo zijn er exemplaren tot onder de knie, maar ook versies die tot aan de lies reiken, met gesloten of open tenen.

4. Look

© Supcare

De tijd van de vleeskleurige steunkous is ondertussen gepasseerd, want tegenwoordig vind je ze in verschillende kleuren en hippe prints. Geloof het of niet, maar een exemplaar met luipaardprint is geen uitzondering!

Hoe vaak moet je de kousen dragen?

Meestal moet je compressiekousen het grootste deel van de dag dragen. Als een arts ze voorschreef, zal die jou ook vertellen hoe vaak je ze best draagt. Consistent gebruik is ook hier de sleutel tot succes.

Waar koop je steunkousen?

Vroeger moest je voor deze kousen naar de thuiszorgwinkel, specialist of bepaalde apotheken, maar tegenwoordig kun je ze ook makkelijk online vinden.

Als de kousen voorgeschreven werden door een arts, kun je echter sowieso beter naar een gespecialiseerde winkel gaan. Ze zullen je ook leren hoe je de kousen aan- en uittrekt, want dat is vaak geen makkelijke klus.

