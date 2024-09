Dit kan een magnesiumbad voor je doen: 5 voordelen op een rijtje

Een magnesiumbad wint de laatste tijd enorm aan populariteit. Magnesium in je badwater zou allerlei gezondheidsvoordelen hebben, en bovendien helpen bij bepaalde huidklachten. Waarvoor kun je een magnesiumbad gebruiken, en hoe pak je het aan?

Wat is magnesium ook alweer?

Magnesium is een mineraal dat belangrijk is voor heel je lichaam:

de vorming en werking van je spieren ,

, de aanmaak van je botten ,

, de overdracht van zenuwprikkels in spieren en zenuwbanen,

in spieren en zenuwbanen, een goede werking van je hart ,

, de energieproductie van de lichaamscellen.

Tal van voedingswaren bevatten magnesium. Zo vind je het in graanproducten, groente, noten en zuivel, en zelfs in kraantjeswater.

Een magnesiumtekort opmerken

Een tekort aan magnesium komt niet zo vaak voor, omdat het in zoveel voedsel te vinden is. Heb je toch een tekort, dan komt dat vaak door een aandoening, medicatie (zoals maagzuurremmers), ongezonde eetgewoonten of alcoholconsumptie.

Klachten die gepaard gaan met een tekort aan magnesium zijn:

slecht slapen en vermoeidheid ,

en , kramp in de spieren en vermoeide benen,

en vermoeide benen, hoofdpijn ,

, osteoporose.

Magnesiumsupplementen kunnen het tekort opvangen.

Te veel magnesium leidt tot nieuwe klachten zoals diarree, hartkloppingen en een lange bloeddruk, maar zorgt zelden voor zware gezondheidsproblemen.

Magnesiumzout, wat is dat?

Natuurlijk kun je je magnesiumgehalte op peil houden door supplementen, maar je kunt het ook makkelijk via je huid opnemen. Zo kun je magnesiumzout toevoegen aan je bad of voetenbad. De olie- of sprayvorm is dan weer ideaal om te smeren op je huid. Magnesiumzout is, ondanks de naam, geen echt zout, en dus niet te gebruiken als smaakmaker in je gerechten. Het smaakt bovendien vrij bitter, met een nare nasmaak.

Baden in zouten voor gezondheidsdoeleinden is niet nieuw. De heilzame werking van de Dode Zee voor mensen met huidklachten is dan ook wereldbekend. Vooral het magnesiumgehalte in het water zorgt voor een positieve effect voor de huidbarrière en het afweersysteem.

De meest bekende soorten voor in bad zijn Epsom zout en magnesiumvlokken. Het kan afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of op een synthetische manier gemaakt zijn. Natuurlijk zout wordt uit oude zeebodems en open waterbronnen zoals de Dode Zee gewonnen. Je kijkt dus best even naar de oorsprong voor je het zout in je bad uitstrooit.

5 gezondheidsvoordelen van een magnesiumbad

1. Verlicht stress en verbetert slaap

Magnesium is belangrijk voor je slaap- en stressmanagement. Zo zou het mineraal helpen bij de processen die slaap opwekken en stress verlagen. Met een magnesiumbad vang je dus twee vliegen in één klap: een ontspannend moment voor jezelf én de positieve gevolgen van magnesiumzout.

2. Vermindert ontstekingen en spierkrampen

Het mineraal heeft ook een opmerkzaam effect op het afweersysteem. Een magnesiumbad biedt zo verlichting bij ontstekingsziekten zoals artritis en psoriasis. Ook bij rosacea werden er positieve effecten opgemerkt.

Dat magnesium ook helpt tegen spierkrampen en spierpijn is alom bekend. Door de ontstekkingsremmende werking verlicht een magnesiumbad dan ook pijnlijke spierkrampen en werkt het zelfs als lichte spierverslapper.

3. Goed voor de voeten

Een voetenbad met magnesium is ideaal voor vermoeide voeten. Niet alleen vangt het symptomen van voetschimmels op, het verlicht ook pijn van knellende schoenen, ingegroeide teennagels, een splinter of jicht. Bovendien werk je ook meteen alle dode huidcellen weg en eindig je na het magnesiumbad met zijdezachte voetjes. Met wat lekkere geurolie erbij waan je je regelrecht in de pedicurestoel.

4. Verlicht constipatie

Een merkwaardige tip! Want door de goede opname van magnesium via de huid, kun je ook constipatie te lijf gaan met wat zoutkorrels in je badwater. Een klein halfuurtje rusten in een magnesiumbad kan ervoor zorgen dat hardnekkige darmen in werking komen, waardoor je vlotter stoelgang maakt.

5. Ontgift

Er wordt wel vaker gezwaaid met termen als detox en ontgiften, maar een magnesiumbad zou écht zorgen voor een ontgiftingsproces in je lichaam. De sulfaatcomponent van Epsom zout helpt zware metalen en gifstoffen op een zachte manier verwijderen uit je lichaam. Lichte hoofdpijn of misselijkheid kan dus wel een gevolg zijn als er duchtig gedetoxt wordt in je lichaam.

Hoe maak je een magnesiumbad?

Gewonnen voor het magnesiumbad? Dan sta je waarschijnlijk te popelen om het uit te testen!

Een magnesiumbad maken is simpel:

Vul je bad op een aangename temperatuur, tussen 38.6 en 38.8°C. Strooi magnesiumzout in het badwater, of houdt het onder de lopende kraan om het sneller op te lossen. Voeg eventueel wat geurolie toe voor een extra wellnessgevoel. Blijf minstens 12 minuten in het badwater zitten. Ontspan!

De zoutvlokken vind je bij onder meer bij Holland & Barret, Bol.com of Farmaline.

Hoeveel magnesiumvlokken?

De hoeveelheid zout die nodig is voor je bad is afhankelijk van het type zout en de grootte van je bad. Meestal schommelt het tussen de 50 tot 100 gram per liter water. Vaak staat er op de verpakking hoeveel zout precies nodig is voor een prefect magnesiumbad. Dat bespaart je alvast een trip naar de Dode Zee!

