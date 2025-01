Moeite om een pilletje in te slikken? Zo lukt het wel!

Medicijnen zijn er in alle vormen en maten. Voor sommige mensen is het dan ook een heuse strijd om een groter formaat doorgeslikt te krijgen. Gelukkig zijn er enkele trucjes om een pilletje makkelijker in te nemen, zonder te kokhalzen.

Wat is de oorzaak van dit slikprobleem?

Pletten in yoghurt, innemen met een lepel confituur… Je moet soms creatief zijn om een pilletje doorgeslikt te krijgen. Hoe komt het toch dat sommige mensen zoveel moeite hebben om een medicijn in te nemen? Er zijn verschillende oorzaken voor het probleem:

Angst voor verstikking : omdat je zo bang bent om te stikken, knijp je de keel bijna letterlijk dicht en begin je meteen te kokhalzen.

: omdat je zo bang bent om te stikken, knijp je de keel bijna letterlijk dicht en begin je meteen te kokhalzen. Stress : je keel vernauwt of je krijgt een globusgevoel . Dat is het gevoel dat er ‘iets’ in de keel vastzit zonder dat het effectief zo is. Misschien voel je het nu al, gewoon door dit artikel te lezen.

: je keel vernauwt of je krijgt een . Dat is het gevoel dat er zonder dat het effectief zo is. Misschien voel je het nu al, gewoon door dit artikel te lezen. Een droge mond : omdat het medicijn dan moeilijker langs het keelgat gaat, blijft het haperen of hangen.

: omdat het medicijn dan moeilijker langs het keelgat gaat, blijft het haperen of hangen. Dysfagie: een probleem met de zenuwen en spieren die betrokken zijn bij het slikproces. Wanneer je slikt, zal je luchtpijp afgesloten worden waardoor je even stopt met ademen. Als er iets mis is met de coördinatie van de spieren, kun je je makkelijker verslikken of kan er zelfs voedsel in de longen terechtkomen.

Een pilletje moeilijk doorslikken, heeft vaak een psychologische aanleiding. Omdat één slechte ervaring al zorgt voor stress, wordt het een volgende keer alsmaar moeilijker. Daardoor kom je al snel in een vicieuze cirkel terecht.

Hoe kom je van die angst af?

Je kunt de angst voor medicatie innemen wegwerken door niet te focussen op het doorslikken op zich. De beste strategie is dus om een techniek te vinden waarbij je jezelf afleidt van de slikdaad. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar er is al snel verbetering in zicht als je blijft oefenen.

Volgens een Duitse universiteit zijn er echter twee doeltreffende manieren om het pilletje zelf vlotter door te slikken. Probeer beide technieken eerst uit zonder een pilletje, zodat je minder stress ervaart als je voor het echte werk gaat.

1. De techniek met het flesje water

Een eerste manier om vlot een capsule in te slikken is met een plastic flesje met water.

Vul een plastic flesje water.

Leg het pilletje op de tong en plooi de lippen om de flesopening.

Drink terwijl je je lippen niet van de flesopening haalt, met een zuigbeweging waardoor je het water en de pil met enige kracht naar binnenkrijgt.

Laat terwijl geen lucht in de fles.

Uit het onderzoek bleek dat 60% van de proefpersonen deze nieuwe methode verkozen boven de traditionele manier.

2. De kin-op-borst-techniek

Maar vooral de tweede manier scoorde het beste als vlotte sliktechniek.

Leg de capsule op de tong.

Neem een slok water, maar slik nog niet meteen door.

Buig je hoofd naar voor waardoor je je kin op je borst plaatst.

Slik het pilletje door terwijl je hoofd voorover gebogen blijft.

Deze techniek zou voor 89% van de proefpersonen gekozen worden boven de traditionele manier.

Wat als het nog niet lukt?

Enkele andere tips kunnen ook helpen om die bittere pil toch nog geslikt te krijgen:

Neem het pilletje in met appelmoes, confituur of pudding . Door die textuur zal het makkelijker zijn het medicijn in zijn geheel in te nemen.

. Door die textuur zal het makkelijker zijn het medicijn in zijn geheel in te nemen. Breek een grote pil in kleinere stukjes .

. Plet de pil om het met appelmoes of pudding in te nemen.

de pil om het met appelmoes of pudding in te nemen. Gebruik een rietje , want door de zuigbeweging krijg je de reflex om te slikken.

, want door de zuigbeweging krijg je de reflex om te slikken. Smeer een speciaal soort glijmiddel aan de pil, specifiek voor het makkelijker doorslikken van pilletjes.

aan de pil, specifiek voor het makkelijker doorslikken van pilletjes. Gebruik een speciale beker, specifiek voor het doorslikken van pilletjes.

Vraag altijd aan je apotheker of je het pilletje mag breken of pletten, en of het ingenomen kan worden met iets anders dan water.

Wanneer naar de dokter?

Als het probleem zo groot wordt dat je geen pilletjes meer kunt doorslikken, kun je maar beter een bezoek aan de dokter brengen. Misschien is je medicatie ook in een andere vorm beschikbaar? Of is er een alternatief merk in een kleiner formaat?

Bij ernstige slikproblemen is een bezoek aan de dokter een must. Dat is het geval als je problemen ondervindt met het doorslikken van eten en drinken, of pijn hebt tijdens het slikken. De huisarts kan je doorverwijzen naar een logopedist voor een betere sliktechniek of gespecialiseerde aanpak.

Als je vaak last hebt van een droge mond, is een gesprek met je huisarts ook erg nuttig. Het kan namelijk een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen, of het gevolg van een onderliggende aandoening.

