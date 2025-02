100, 101 of 112: welk noodnummer bel je in welke situatie?

De nooddiensten, we hopen allemaal dat we ze niet te vaak nodig hebben. Maar als dat toch het geval is, weet je maar beter op voorhand welk noodnummer je moet bellen in welke situatie.

Welk noodnummer bel je wanneer?

1. Algemene dringende hulp

Wanneer je dringend hulp nodig hebt, is er één nummer dat je zeker moet onthouden en dat is 112. Dit Europese noodnummer is actief in alle lidstaten van de Europese Unie en dus ook in België. Via dit nummer bel je meteen:

brandweer,

ziekenwagen,

politie,

zowel in eigen land als in het buitenland.

Het kan interessant zijn om via de app van 112 te bellen. Die app stuurt je positie zelf door naar de noodcentrale.

2. Brandweer en ambulance

In België kun je meteen het noodnummer 100 bellen voor de brandweer en/of ambulance. Als je goed weet welke dienst je nodig hebt, kun je beter meteen hiervoor kiezen. Bij het doorschakelen via de algemene 112 verlies je soms kostbare tijd (en je verlengt die van andere belangrijke noodsituaties).

Alle diensten staan wel heel goed in contact met elkaar. De politie wordt ingeschakeld als het nodig blijkt, zodat je niet apart hoeft te bellen.

3. Politie

Het noodnummer 101 schakelt rechtstreeks door naar de politie in België.

Ook hier hoef je niet apart naar de 100 te bellen indien je al de 101 belde. Als een operator via het nummer 101 uit het gesprek afleidt dat er naast politie ook medische hulp nodig is, zal die persoon dat ook meteen doorgeven aan de betrokken diensten.

4. Antigifcentrum

Bij intoxicaties of vergiftiging (bv. wanneer een jong kind bijvoorbeeld alcohol binnenkreeg) bel je het antigifcentrum op het nummer 070 245 245.

5. Inbraak of diefstal

Ben je het slachtoffer van inbraak of diefstal, en werden daarbij je persoonlijke documenten (zoals Belgische identiteitskaart, paspoort) gestolen? Laat ze dan blokkeren om fraude tegen te gaan:

bel DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123 (of +32 2 488 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

(of +32 2 488 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is). en CARD STOP op het nummer 078 170 170 voor je bank- en kredietkaarten.

De nummers zijn 24/24 bereikbaar.

6. Extreme weersomstandigheden

Er zijn ook noodnummers die slechts af en toe worden geactiveerd, zoals 1722, bij extreme weersomstandigheden. Op die manier worden de voorgaande noodnummers ontlast en kunnen mensen die echt in levensgevaar zijn daar sneller geholpen worden.

Je hoeft echter niet altijd te bellen naar 1722, je kunt ook via de website een aanvraag indienen voor brandweerhulp bij wateroverlast of schade door onweer.

Wat is een dringende situatie?

Soms weten bellers niet goed of een voorval nu beschouwd wordt als een dringende situatie of niet. Maar het is belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn.

In de volgende situaties moet je zeker naar 100, 101 of 112 bellen:

bij brand (op je eigen terrein, maar ook als je ergens anders getuige bent)

(op je eigen terrein, maar ook als je ergens anders getuige bent) bij een ernstig ongeval met gewonden

met gewonden als mensen vast of gekneld zitten (bijvoorbeeld in een auto of een ingestort gebouw)

zitten (bijvoorbeeld in een auto of een ingestort gebouw) indien dringende hulp van medische aard nodig is (bijvoorbeeld bij iemand die bewusteloos is, die niet kan ademen of die hevig bloedt)

nodig is (bijvoorbeeld bij iemand die bewusteloos is, die niet kan ademen of die hevig bloedt) als je slachtoffer of getuige bent van een inbraak

indien je slachtoffer of getuige bent van agressie of geweld

als je een verdachte toestand opmerkt (zoals iemand die een auto probeert te stelen)

opmerkt (zoals iemand die een auto probeert te stelen) als je getuige bent van een zelfmoordpoging (zit je zelf met donkere gedachten, dan kun je terecht bij de Zelfmoordlijn via het nummer 1813 of via chat)

In het kort betekent dat dat je mag bellen als er nood is aan een redding en/of als het om een levensbedreigende situatie gaat.

Wat vertel je aan de lijn?

In een noodsituatie is het belangrijk dat je op een duidelijke manier alle nodige info doorgeeft aan de noodcentrale, zodat er zo snel mogelijk een ploeg ter plaatse kan zijn. Je volgt tijdens het gesprek het best deze stappen:

Geef de locatie zo precies mogelijk door. Als er geen specifiek adres is, kun je andere omgevingskenmerken zoals een kruispunt of kilometerpaal vermelden. Via de app 112 wordt je positie vanzelf doorgestuurd naar de noodcentrale. Zeg wat er precies gebeurd is: onthoud dat de operator aan de lijn helemaal niets weet over wat er zich afspeelt in jouw omgeving. Probeer dus zo gedetailleerd mogelijk te zijn in jouw uitleg. Het is mogelijk dat je door paniek niet goed uit je woorden komt of niet helder kunt nadenken. Probeer in dat geval enkele keren rustig in en uit te ademen en je te focussen op wat de operator je vraagt. Indien je dat bij het vorige puntje nog niet vermeldde, geef dan nog duidelijk mee of er gewonden zijn en hoeveel. Vertel wie je bent. Er kan gevraagd worden om eerste hulp te verlenen tot de hulpdiensten er zijn, indien het gaat om iemand die niet ademt of hevig bloedt. Geen zorgen als je dit nog nooit deed, de operator begeleidt je daarbij. Om tijd te winnen is het ook een goed idee om – indien mogelijk – de hulpdiensten op een goed zichtbare plek op te wachten en de juiste richting aan te wijzen. Indien de hulpdiensten binnenshuis moeten zijn, kun je ook op voorhand de voordeur al openzetten en het licht aandoen.

Zijn de hulpdiensten nog niet gearriveerd en verandert er iets (in positieve of negatieve zin) aan de situatie? Bel de nooddiensten dan terug om dat te melden.

Wanneer bel je beter geen noodnummer?

Als een voorval al een tijd geleden plaatsvond en er intussen op die plek niets meer vast te stellen is, heeft het geen zin om een noodnummer te bellen. Zag je bijvoorbeeld een persoon verdacht rondsnuffelen aan huizen en besluit je pas enkele uren later dat je dat toch beter zou melden? Dan bel je niet naar 112 of 101. Je kunt in dat geval wel de lokale politie verwittigen, best via de wijkagent. Aangiftes van niet-dringende feiten kunnen ook via een politiekantoor of online gebeuren.

Ook voor medische hulp is het niet de bedoeling om altijd naar een noodnummer te bellen. Zijn je klachten niet ernstig, ga je best gewoon naar de huisarts. Tijdens weekends en feestdagen kun je voor klachten waarmee je normaal naar je huisarts zou gaan bij een dokter van wacht terecht. Je kunt dan meteen bellen naar een wachtpost in je buurt of naar het algemene nummer 1733. Daar verwijzen de operators je door naar een lokale wachtpost.

Denk je toch op de spoeddienst te moeten zijn met je klachten, maar is geen ambulance voor dringend ziektevervoer nodig? Dan kun je natuurlijk ook zelf naar de spoeddienst gaan (of iemand je laten vervoeren).

Tot slot bel je vanzelfsprekend ook niet zomaar voor de grap naar de nooddiensten. Daar kunnen trouwens ernstige gevolgen aan verbonden zijn. Mocht je toch per ongeluk een noodnummer hebben gebeld, haak dan zeker niet zomaar in. Vertel de operator in plaats daarvan dat je niet in nood bent zodat die zeker weet dat er geen verdere actie nodig is.

Bronnen: 112.be, Politie.be, VRT.be

