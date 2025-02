Plasma doneren: hoe gaat dat in z’n werk?

“Kom massaal plasma doneren”, klinkt de oproep van minister Frank Vandenbroucke. Ook in 2025 is er een grote nood aan extra plasma en die vraag zal nog jarenlang blijven stijgen. Hoe gaat zo’n plasmadonatie in z’n werk?

Nood aan plasma

Ook dit jaar moet er telkens zo’n 5 procent extra plasma ingezameld worden: een vloeistof die heel wat levens kan redden en dus minstens even belangrijk is als bloed.

“De vraag naar plasma stijgt al jaren en gaat dat ook nog lang blijven doen”, vertelt Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan Rode Kruis Vlaanderen. “Bovendien willen we met ons land hierin zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van plasma uit het buitenland, om de betaalbaarheid en de bevoorrading van de levensreddende medicatie op basis van plasma te kunnen verzekeren. Dus hebben we er doelstellingen op geplakt: ook dit jaar moeten we telkens 5 procent extra plasma inzamelen. Precies daarom is Rode Kruis-Vlaanderen dringend op zoek naar veel extra donoren. Niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren.”

Wat is plasma?

Je bloed bestaat voor 55% uit plasma: een gele vloeistof waar allerlei eiwitten, suikers, vetten, zouten, hormonen en vitaminen in zitten. Het wordt gebruikt om …

… te geven aan patiënten , bijvoorbeeld met ernstige brandwonden of stollingsstoornissen door veel bloedverlies of bloedziekten

, bijvoorbeeld met ernstige brandwonden of stollingsstoornissen door veel bloedverlies of bloedziekten … te geven aan baby’s met ernstige geelzucht

met ernstige geelzucht … levensreddende medicatie te maken, nodig voor patiënten met hemofilie of bepaalde immuunziektes.

Ook met plasma red je mensenlevens. Heel veel patiënten – denk bijvoorbeeld aan mensen met immuunziektes – hebben het broodnodig. Voor hen gaat het echt om levensreddende medicatie. “We mogen als Vlamingen terecht trots zijn op ons systeem van vrijwillige donatie, waarmee we al deze mensen helpen. Want dat is échte solidariteit: geven voor een ander”, zo staat te lezen op de website van Rode Kruis Vlaanderen.

Plasma doneren, hoe werkt dat?

Bij een donatie geef je gemiddeld 650 milliliter plasma en dat mag je om de twee weken doen. Na een bloeddonatie moet je wel minstens 28 dagen wachten. Je kunt plasma combineren met bloed geven.

Het donatieproces duurt ongeveer een uurtje (de afname zelf zo’n 30 à 45 minuten). Dat gebeurt in een van de 14 vaste donorcentra, aangezien een plasmadonatie gebeurt met een speciaal toestel. Dat toestel scheidt het plasma van de bloedcellen af. Je plasma komt in een afnamezak terecht, je bloedcellen krijg je terug toegediend.

Mag ik doneren?

Vul de donorzelftest in op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Zo weet je meteen of je geschikt bent om plasma, bloed of bloedplaatjes te doneren.

En wat met mijn bloedgroep?

Het hangt af van je bloedgroep aan wie je bloed, plasma of bloedplaatjes gedoneerd kunnen worden. Mensen die tot de bloedgroep AB behoren, zijn voor plasma ‘universele donors’. Zij mogen aan iedereen geven. Mensen met bloedgroep O zijn de ‘universele ontvangers’, zij kunnen plasma van alle bloedgroepen ontvangen.

Voor bloed werkt het anders. Meer daarover lees je hier:

Bron: Rode Kruis Vlaanderen

