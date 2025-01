Goeie vraag: Is het gevaarlijk om een slaapwandelaar wakker te maken?

Het wordt weleens gezegd, dat je iemand die slaapwandelt nooit mag wakker maken. Maar klopt dat wel? Psychiater en slaapexpert An Mariman van het UZ Gent vertelt het ons.

Zachtjes weer naar bed

Prof. An Mariman : “Het verhaal dat je iemand die slaapwandelt niet wakker mag maken, hoor je vaak, maar het klopt niet helemaal. Een slaapwandelaar líjkt wakker, maar eigenlijk bevindt die zich in z’n diepe slaap en is zijn bewustzijn verlaagd.

Als je die persoon dan wakker maakt, dan kan die daar erg van schrikken of in de war geraken, en daardoor kwaad of zelfs agressief worden. Dat kan gevaarlijk zijn voor jóú, niet zozeer voor de slaapwandelaar zelf. Maar sowieso is het beste wat je kunt doen, de slaapwandelaar voorzichtig weer naar bed leiden zonder hem of haar wakker te maken.”

Geen herinnering

Net omdat een slaapwandelaar eigenlijk in slaap is, zal die zich de dag nadien niks meer herinneren van z’n nachtelijke uitstap. Prof. An Mariman: “Een slaapwandelaar lijkt misschien wakker omdat hij lichamelijk actief is en de ogen vaak open zijn, maar hij beseft niet wat er gebeurt. De meeste slaapwandelaars herinneren zich de volgende dag dan ook niets meer van wat ze ’s nachts gedaan hebben. Slaapwandelen komt voor in verschillende gradaties: sommige mensen gaan enkel rechtop zitten in bed, anderen beginnen rond te wandelen of gaan zelfs met de fiets of de auto rijden.”

Is slaapwandelen dan niet gevaarlijk?

An Mariman: “Meestal niet. De meeste slaapwandelaars blijven in hun kamer, al zijn er ook die door het huis lopen, naar buiten gaan of – zoals ik daarnet aangaf – zelfs de fiets opstappen zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Dan wordt het natuurlijk wél gevaarlijk. In ieder geval is het noodzakelijk om de slaapomgeving te beveiligen, voor je eigen veiligheid of die van je slaapwandelende partner of kind. Zorg dat er geen gevaarlijke dingen in de kamer staan, zet slotjes op de vensters en zorg dat er een alarm afgaat wanneer de voordeur opengaat.

Hoewel slaapwandelen vaak onschuldig is, mag je de impact ervan toch niet onderschatten. Sommige slaapwandelaars worden zo vaak wakker ’s nachts dat ze overdag totaal uitgeput zijn. Ook al weet je zelf niets meer van je nachtelijke avonturen, je slaap is wél verstoord geweest. Als dat vaak gebeurt, kan dat een grote invloed hebben op je levenskwaliteit.”

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!