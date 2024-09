Iedereen heeft weleens stress. Meer zelfs: het helpt ons in actie schieten. Maar wanneer wordt stress schadelijk? En hoe vermijd je dat stress een burn-out wordt?

Wat is het verschil tussen stress en een burn-out?

Stress is als een weegschaal die soms uit balans is. Aan de ene kant vind je zaken die je leven moeilijk kunnen maken, zoals ziekte, financiële onzekerheid, conflicten op het werk, … Aan de andere kant heb je alles wat ons energie en kracht geeft: een goede relatie, fijne vrienden, gevoel voor humor, … De weegschaal zal op en neer schommelen tussen stressvolle en energieke momenten. En bij iedereen is de balans weleens uit evenwicht.

Stress hoeft dus niet noodzakelijk negatief te zijn. Het kan je ook motiveren en je helpen bij het realiseren van je persoonlijke doelen. Maar dat geldt enkel wanneer stresserende periodes worden afgewisseld met momenten die je kracht en energie geven. Als er echter te lang te weinig evenwicht is en je voelt dat je almaar dieper in de put zakt, kan stress een probleem worden. Dan spreken we ook van ‘langdurige stress’. In dat geval doe je wel nog activiteiten die je energie geven, maar ze laden je onvoldoende op om er weer helemaal tegenaan te kunnen.

Bij een burn-out gaat het verder dan stress. Je lichaam is moe, zowel fysiek als mentaal. Je bent ‘opgebrand’, zoals het woord zelf al zegt. Vergelijk het met een weegschaal die de hele tijd overhelt naar de ene kant, waardoor ze dreigt om te vallen onder het aanhoudende gewicht. De draagkracht van jou en je omgeving is veel kleiner dan de draaglast. Je herkent een burn-out onder andere aan extreme vermoeidheid, cynisch worden over je werk, een slecht geheugen hebben, je niet kunnen concentreren of depressieve klachten.

Hoe vermijd je dan dat stress een burn-out wordt?

1. Reflecteer over wat je stress bezorgt

Een belangrijk deadline op het werk of een presentatie voor een groot team kunnen je ongetwijfeld stress bezorgen. Maar merk je dat je elke dag het gevoel hebt dat je achter de feiten aanholt of dat je werklast te hoog is, dan is er waarschijnlijk meer aan de hand. Ga voor jezelf na wat je zoveel stress bezorgt en bekijk hoe je die kunt aanpakken. Roep daar desnoods de hulp van je baas bij.

2. Doe aan zelfzorg

Dat kan voor iedereen anders zijn. Misschien word jij heel rustig als je regelmatig gaat wandelen terwijl iemand anders net stevig wil sporten. Hier delen zes experten hun tips over zelfzorg.

3. Wacht niet tot je verlof, maar kies voor micropauzes

Heb je veel werk, dan is het verleidelijk om de hele dag aan je bureau te blijven en zeker niet naar buiten te gaan. Volgens neuroloog Inge Declercq is dat echter een slecht idee. Zij pleit voor micropauzes: mini-pauzes van één of enkele minuten waarin je even de benen strekt, een ademhalingsoefening doet of stretcht. Belangrijk daarbij is dat je niet meteen naar je smarthpone grijpt.

4. Trek op tijd aan de alarmbel

Zit je niet goed in je vel, wacht dan niet tot je er helemaal onderdoor zit vooraleer je aan de alarmbel trekt. Praat erover met je partner, trek aan de mouw van je baas of ga eens te rade bij een therapeut. Liever voorkomen dan genezen!

5. Maak de balans op

Wat geeft je energie en wat kost je net energie? Het is belangrijk dat je een mooie balans vindt en niet enkel taken op je bord hebt die je veel energie kosten.

6. Eet en drink gezond

Want ook je voeding heeft een impact op je mentale welzijn. Zet daarom veel groenten op het menu, vermijd bewerkte voeding en snelle suikers en drink voldoende water.

7. Beweeg veel

Je hoeft niet uren in de fitness te staan, maar het is wel belangrijk om voldoende te bewegen. Neem eens wat vaker de fiets naar het werk, wandel tijdens de middag met je collega of boek eens een yogales met vriendinnen.

Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven

