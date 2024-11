Terugtrekkend tandvlees: wat zijn de oorzaken en hoe voorkom je het?

Last van gevoelige tanden tijdens het drinken van een warme kop koffie of het eten van een ijsje? Bloed je tandvlees regelmatig tijdens het poetsen? Misschien heb je last van terugtrekkend tandvlees. Hoe herken je dat precies en kun je er iets tegen doen? Vijf vragen over teruggetrokken tandvlees beantwoord.

5 vragen over terugtrekkend tandvlees

1. Wat is terugtrekkend tandvlees?

Bij terugtrekkend tandvlees lijkt het tandvlees zich letterlijk terug te trekken. Het zorgt dat je glimlach er anders uitziet, maar kan ook gevoeligheid veroorzaken bij warme of koude voeding of dranken. Trekt het tandvlees zich zo hard terug dat de tandwortel zichtbaar wordt, dan spreken we van een tandvleesrecessie.

2. Hoe herken ik teruggetrokken tandvlees?

Als tandvlees zich begint terug te trekken kan het een hele tijd duren vooraleer je het doorhebt, het is vaak een langdurig proces.

Je ziet dat je tandvlees zich terugtrekt: de tanden lijken iets langer en geler

Je hebt gevoelige tanden

Je tandvlees bloedt tijdens het poetsen of flossen

In sommige gevallen komen je tanden iets losser te zitten

3. Wat zijn de oorzaken?

Er is geen eenduidige oorzaak voor teruggetrokken tandvlees. Bijna iedereen krijgt er vroeg of laat last van. Mogelijke oorzaken:

Knarsetanden of het klemmen van je tanden

Te hard poetsen of poetsen met een tandenborstel met te harde haren

Een slechte mondhygiëne: als tandplak niet goed verwijderd wordt, kan het tandvlees geïrriteerd raken en terugtrekken

Je hebt genetische aanleg: heeft een van je ouders last van teruggetrokken tandvlees, dan is de kans groot dat jij er vroeg of laat ook last van krijgt

Een tekort aan vitamine D en C

Een trauma aan het tandvlees: tandvlees kan zich terugtrekken wanneer het beschadigd is geraakt, na een ongeval of operatie bijvoorbeeld

3. Hoe voorkom je het of vermijd je dat het erger wordt?

Poets je tanden twee keer per dag grondig en flos je tanden

Duw niet té hard op je tandenborstel en kies voor een tandenborstel met zachte haren

Kies een elektrische tandenborstel met druksensor: die geeft aan wanneer je te veel druk zet op je tandenborstel

Vervang je tandenborstel om de drie maanden

Maak om het half jaar een afspraak bij de tandarts om tandplak te laten verwijderen

4. Kan ik teruggetrokken tandvlees behandelen?

Teruggetrokken tandvlees kan niet teruggroeien. Daarom is het belangrijk terugtrekkend tandvlees zo snel mogelijk te behandelen. Bespreek met je tandarts de opties: een lak met extra fluoride, een vulmiddel of een tandvleesoperatie behoren tot de mogelijkheden.

5. Heeft voeding een invloed?

Je tandvlees kan niet herstellen, ook niet door bepaalde voeding. Maar voeding kan wel degelijk helpen om terugtrekkend tandvlees te voorkomen of de schade te beperken.

Enkele tips:

Zet veel vitamine C op het menu. Je vindt het onder andere in citrusvruchten, maar ook in broccoli, kiwi en rode paprika.

Neem een vitamine D-supplement: een tekort aan vitamine D kan je niet alleen humeuriger maken, het heeft ook een invloed op je gebit. Zoek dus regelmatig het zonlicht op en neem een supplement, zeker in de herfst- en wintermaanden.

Vermijd zure voeding: ze zijn een aanslag op je glazuur en kunnen je gebit verzwakken. Denk aan frisdranken, sinaasappelsap of rode wijn.

Vermijd suikers: we weten allemaal dat suiker niet de beste vriend is van ons gebit. Beperk daarom de hoeveelheid snoep, taartjes of ijsjes die je eet. Maar ook zetmeelrijke voedingsmiddelen als chips of frietjes voeden tandplak en werken zo ontstoken tandvlees in de hand.

