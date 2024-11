Nee, niet alleen de leeftijd kan zorgen voor haaruitval. Er zijn heel wat zaken die aan de basis van dit vervelende kwaaltje kunnen liggen, maar gelukkig zijn er ook oplossingen.

Wanneer spreek je van haaruitval?

Iedereen verliest zo’n 50 tot 100 haren per dag. Dat is normaal, want elk haartje op je hoofd maakt een cyclus door:

Er is een groeifase ,

, een overgangsfase ,

, een rustfase ,

, en daarna valt het uit.

Je hoeft je dus niet meteen zorgen te maken als er plukjes haar achterblijven in de douche of je haarborstel. Pas als je merkt dat je haar met bosjes uitvalt en dunner wordt, zoek je best uit waar dat aan zou kunnen liggen.

De meest voorkomende oorzaken

Haaruitval heeft dikwijls een duidelijke aanleiding, zoals een verandering in je eetpatroon, een infectie of hormoonschommelingen. Deze vorm van haarverlies is maar tijdelijk en meestal herstelt het haar zich binnen het jaar. Als haarverlies het gevolg is van een auto-immuunziekte of een huidaandoening, is het mogelijk dat de haarzakjes beschadigd zijn en dan kan het haarverlies wel blijvend zijn.

1. Zwangerschap

Je haar zat nog nooit zo goed als toen je zwanger was… En dan merk je opeens dat je kussen ’s ochtends vol ligt met uitgevallen haren. Dermatoloog Dr. Thomas Maselis: “Dikwijls zie je een toename van haaruitval 2 à 3 maanden na de bevalling. Dat heeft te maken met de veranderende hormoonhuishouding. Tijdens je zwangerschap wordt je haardos voller, maar dat is dus maar tijdelijk.”

Tijdens de zwangerschap liggen je oestrogeenwaarden hoger, waardoor je weinig of geen haar verliest. Al het haar dat je niet kon verliezen, valt na de bevalling uit.

2. Menopauze

Vrouwen in de menopauze zullen merken dat er heel wat dingen aan hun lichaam veranderen. Zo ook het haar: het wordt dunner en valt sneller uit, omdat de aanmaak van de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron afneemt. Daardoor verschuift de balans meer in de richting van de mannelijke hormonen, met haarverlies tot gevolg.

3. Stress

Sta je de laatste tijd onder veel spanning? Dan kan het zijn dat je ook meer haren zult verliezen. Stress is erg nefast voor je gezondheid en je haar. Probeer jezelf wat rust te gunnen en maak tijd voor wat je belangrijk vindt. Probeer daarnaast voldoende te bewegen: yoga doet bijvoorbeeld wonderen tegen stress!

4. Verandering van de seizoenen

Aan het einde van de zomer hebben sommige mensen last van iets meer haaruitval. Dr. Maselis: “In de zomer zitten er meer haartjes in een groeicyclus, zodat je op het einde van de zomer – augustus, september – iets meer haar verliest. Maar eigenlijk verlies je het hele jaar door haar, elke dag. En dat is op zich perfect normaal, het hoort bij de verschillende cycli die je haar doorloopt. De uitval kan dus tijdelijk wat groter zijn, maar dat is niks om je zorgen over te maken.”

5. Strakke kapsels en hoofddeksels

Het veelvuldig dragen van hoofddeksels zoals petten, mutsen en helmen kan haaruitval en –verdunning veroorzaken. Ook kapsels die druk uitoefenen op de haarwortels (zoals strakke paardenstaarten en extensions) kunnen ervoor zorgen dat je haren loskomen en uitvallen.

6. Schildklieraandoening, infecties of een vitaminetekort

In sommige gevallen kan het betekenen dat er iets meer aan de hand is. Dr. Maselis: “Haaruitval kan een symptoom zijn dat er iets mis is met je schildklier. Nog een aantal andere ziektes zoals bepaalde infecties of een auto-immuunziekte, zoals lupus, kunnen ook voor haaruitval zorgen. Dat kan vaak – maar niet altijd – met medicatie of therapie opgelost worden.”

Haaruitval kan ook wijzen op een vitamine B– of ijzertekort. Twijfel je? Ga dan naar de huisarts. Met een eenvoudige bloedafname kan hij zien of je tekorten hebt en je de nodige vitamines aanraden.

7. Erfelijke bepaling

Al komt het meer voor bij mannen, ook bij vrouwen kan haaruitval erfelijk bepaald zijn. Erfelijke haaruitval, alopecia androgenetica, wordt veroorzaakt door een natuurlijk lichaamsproces waarbij de haarzakjes zwakker worden en uiteindelijk geen nieuwe haren meer produceren. Helaas is dat proces onomkeerbaar.

Heeft iemand die zijn haar vaak wast, er meer last van?

Elke dag je haar wassen heeft op zich geen invloed op haaruitval. Het lijkt misschien alsof je meer haar verliest, maar dat komt vooral omdat uitvallende haren tijdens het wassen meer opvallen. Wees wel voorzichtig als je je haar borstelt na het wassen: je haar is namelijk gevoeliger voor beschadiging als het nat is. Kam of borstel steeds van de puntjes naar boven en maak de knopen zachtjes los.

Wat kun je doen om haaruitval te beperken?

Eet gezond en evenwichtig. Deze voedingsmiddelen zijn fantastisch voor een sterke haardos. Probeer stress zoveel mogelijk te beperken om je gezondheid en haardos te beschermen. Er zijn allerhande preparaten met hormonen en vitamines om haaruitval tegen te gaan en de groei te stimuleren. Die bevatten actieve bestanddelen zoals keratine van natuurlijke oorsprong, vitamines en mineralen. Neem wel niet zomaar eender welk beautysupplement in, maar vraag eerst raad aan je arts. Gebruik een aangepaste shampoo om je haar te wassen. Trakteer je hoofdhuid op een massage. Een hoofdmassage zorgt namelijk voor een goede doorbloeding van je hoofdhuid, waardoor je haren sterker zullen uitgroeien.

Hulpmiddeltjes van buitenaf

Ampullen tegen haaruitval Ampullen tegen haaruitval € 45 – Phyto bij Newpharma Phyto heeft een heel gamma om haaruitval aan te pakken, met o.a. deze ampullen die je aanbrengt op droog haar (uitspoelen hoeft niet). Voor het beste resultaat volg je een behandeling van 3 maanden: gedurende de eerste maand gebruik je 3 ampullen per week, de volgende twee maanden volstaat 1 ampul per week. Shop het hier.

Day- & Night Care Lotions Day- & Night Care Lotions € 90 – Nannic Deze dag- en nachtverzorging werken samen om de hoofdhuid te revitaliseren, haarverlies te voorkomen en de natuurlijke haargroei te stimuleren. Breng ze iedere ochtend en avond rechtstreeks op de hoofdhuid aan met de handige applicator. Uitspoelen hoeft niet. Shop het hier.

Dercos Energy+ Stimulating Shampoo Dercos Energy+ Stimulating Shampoo € 23,50 – Vichy bij Farmaline Deze hypoallergene shampoo bevat Aminexil, een gepatenteerd molecuul tegen haaruitval. Het zorgt ervoor dat de haarwortels zich steviger verankeren in de hoofdhuid en dat je haar krachtiger en sterker wordt. Shop het hier.

Plumping Wash Plumping Wash € 35 – Kevin Murphy Deze shampoo, speciaal ontwikkeld voor haaruitvalproblemen en uitdunnend haar, bevat gemberwortel en rijstproteïne om voor meer kracht en dichtheid in je kapsel te zorgen. Je haar en hoofdhuid worden gerevitaliseerd en verfrist. Shop het hier.

Glow supplementen Glow supplementen € 52,50 – Guud Woman Deze multivitamine-supplementen van het Belgische merk Guud Woman bevatten alles voor een stralende huid, haar en nagels – zink, seleen, vitamine E en kruiden van hoge kwaliteit. Shop het hier.

